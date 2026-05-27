మహిళలకు గౌరవం, ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం: మహిళా నేతలు

టీడీపీ మహానాడులో మహిళా సాధికారతపై మహిళా నేతల ప్రసంగం - చట్టసభల్లో 33% మహిళా రిజర్వేషన్ కల్పించడమనేది చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని వెల్లడి - ప్రత్యర్థుల దుష్ప్రచారాన్ని సమర్ధంగా తిప్పికొట్టాలని పిలుపు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 4:34 PM IST

Updated : May 27, 2026 at 4:53 PM IST

Mahila Leaders On Women Empowerment At TDP Mahanadu Program: మహిళలను గౌరవించడం, మహిళలకు అవకాశం కల్పించడం, మహిళలకు ఆత్మస్థైర్యం ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని మహిళ నేతలు స్పష్టం చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు కార్యక్రమంలో మహిళా సాధికారతపై మహిళ నేతలు మాట్లాడుతూ మహిళ అంటే ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి, కుటుంబానికి ధైర్యం, సమాజానికి స్ఫూర్తి అని నమ్మింది మన తెలుగుదేశం పార్టీనేనని గుర్తు చేశారు.

మహిళ బలపడితే కుటుంబం బలపడుతుంది: భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో మహిళా సాధికారతకు 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం' (చట్టసభల్లో 33% మహిళా రిజర్వేషన్) ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని మహిళ నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది కేవలం సంఖ్యాపరమైన మార్పు కోసం తెచ్చింది కాదు, దేశ విధానాల్లో మహిళల స్వరం బలంగా వినిపించేందుకు రాజకీయ నిర్ణయాల్లో వారికి సమాన భాగస్వామ్యం కల్పించేందుకు తెచ్చిన గొప్ప సంస్కరణ అని గుర్తు చేశారు.

మహిళా సాధికారిత మాటల్లో కాదు, చేతల్లో చేసి చూపిన పార్టీ తెలుగుదేశం అని స్పష్టం చేశారు. మహిళ బలపడితే కుటుంబం బలపడుతుందని, తద్వారా సమాజం బలపడుతుందని బలంగా నమ్మే పార్టీ తెలుగుదేశం అని వివరించారు. అణిచివేసే ప్రయత్నం చేస్తే తెలుగుదేశం పార్టీలో యోధులు పుట్టుకొస్తారని గొడ్డలి పార్టీకి అర్థమై ఉంటుందన్నారు. ప్రత్యర్థుల దుష్ప్రచారాన్ని గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకూ తిప్పికొట్టాలని మహానాడులో మహిళా నేతలందరూ పిలుపునిచ్చారు.

‘స్త్రీశక్తి’ థీమ్‌తో మహానాడు: ‘స్త్రీశక్తి’ థీమ్‌తో ఈ మహానాడు కార్యక్రమం మహిళల ఆత్మగౌరవం, సాధికారత, భద్రత కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటున్న సంకల్పానికి ప్రతీకగా నిలవనుంది. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహానాడు కార్యకర్తల ఉత్సాహంతో, తెలుగుదేశం కుటుంబం శక్తితో విజయవంతం కానుంది.

మహిళలను కేవలం ఓటు బ్యాంకుగా కాకుండా సమాజానికి శక్తిగా గుర్తించిన ఏకైక పార్టీ తెలుగు దేశమని టీడీపీ మహిళా నేతలందరూ అభిప్రాయపడ్డారు. మహిళల ఉన్నత విద్య కోసం అన్న ఎన్టీఆర్ శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించి, ఆడబిడ్డలకు చదువు ఒక అవకాశం మాత్రమే కాదు, హక్కు అని చాటి చెప్పారని వెల్లడించారు. 1986లో ఆడబిడ్డలకు ఆస్తిలో సమాన హక్కు కల్పించి, అమ్మాయి అంటే భారం కాదు కుటుంబ వారసత్వం అని నిరూపించారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. స్త్రీ అంటే కేవలం కుటుంబ బాధ్యతలు మోసే వ్యక్తి కాదు. కుటుంబానికి ధైర్యం, సమాజాన్ని ముందుకు నడిపించే శక్తి. మహిళా సాధికారతకు నిజమైన అర్థం చెప్పిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని కొనియడారు. మహిళా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసి మహిళల ఉన్నత విద్యకు బాటలు వేసిన ఘనత ఎన్టీఆర్‌దని మహిళా నేతలందరూ చాటిచెప్పారు.

మంత్రి నారా లోకేశ్​ కీలక ప్రకటన: తెలుగుదేశం పార్టీలో ఇకపై మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు కేటాయిస్తామని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మంత్రి నారా లోకేశ్​ కీలక ప్రకటన చేశారు. పార్లమెంట్‌లో బిల్లు పాసైనా, కాకపోయినా పార్టీ తరఫున వచ్చే ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33శాతం సీట్లు కేటాయిస్తామని వెల్లడించారు. బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్‌ అని ఉదయం పెట్టిన పోస్టుకు అనుగుణంగా తన ప్రసంగంలో మహిళలకు రిజర్వేషన్ అంశాన్ని నారా లోకేశ్‌ ప్రకటించారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రారంభమైన మహానాడు కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ పోకడలను ఎత్తి చూపారు.

యువనేతకు ధన్యవాదాలు: కార్యకర్తే అధినేత అనే తీర్మానాన్ని మంత్రి సవిత మహానాడులో ప్రవేశపెట్టారు. కార్యకర్తలే పార్టీకి బలం, బలగం అన్నారు.టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మన పార్టీలో నాయకత్వాన్ని మరింత పటిష్టంగా నిర్మించిన ఘనత మన యువ నాయకులు నారా లోకేశ్​దని వెల్లడించారు. మహిళా సాధికారత కోసం మహిళలను అన్ని విధాలా లోకేశ్​ ప్రోత్సహిస్తున్నారని తెలిపారు. మహిళలకు 33శాతం రిజర్వేషన్ ను 2029 ఎన్నికల్లో ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించిన యువనేతకు ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. కార్యకర్తల సంక్షేమం తెలుగుదేశం పార్టీ నినాదమని వ్యాఖ్యానించారు. కార్యకర్తలకు ప్రమాద బీమా, కష్టాల్లో ఉన్న కార్యకర్తల పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందిస్తున్న ఘనత మన తెలుగుదేశం పార్టీ సొంతమన్నారు. గొడ్డలిపార్టీ అధినేత తన పార్టీ కార్యకర్తలను సంఘ విద్రోహశక్తులుగా తయారు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

