ETV Bharat / state

నేడు, రేపు మహానాడు - హైబ్రిడ్‌ విధానంలో 20 రాజకీయ తీర్మానాలపై చర్చ

పసుపు పండగకు సర్వం సిద్ధం - పార్టీ కేడర్‌లో ఉత్సాహాన్ని నింపేలా రెండ్రోజుల కార్యక్రమాలు - హైబ్రిడ్‌ విధానంలో మహానాడు నిర్వహణ - మహిళలు, యువతకు ప్రాధాన్యం

TDP Mahanadu Starts Today and 20 Resolutions in Hybrid Model
TDP Mahanadu Starts Today and 20 Resolutions in Hybrid Model (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 7:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TDP Mahanadu Starts Today and 20 Resolutions in Hybrid Model : రాష్ట్రంలో పసుపు పండగకు సర్వం సిద్ధమైంది. పొదుపు చర్యలతో ఈసారి హైబ్రిడ్‌ విధానంలో మహానాడు నిర్వహిస్తున్నా పార్టీ కేడర్‌లో ఉత్సాహాన్ని కొనసాగించేలా రెండ్రోజుల షెడ్యూల్‌ రూపొందించారు. పార్టీకి శ్రీరామరక్షగా నిలిచే మహిళలకు, రేపటి తరాన్ని నడిపించే యువతకు అగ్రతాంబూలం ఇచ్చారు. పసుపు జెండా పేదవానికి అండ, ప్రగతికి అంజెండా అని చాటి చెబుతూ 18 వందల 75 క్లస్టర్ల నుంచి లక్షలాది మంది మహా వేడుకలో పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. 20 రాజకీయ తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్టి రాబోయే రోజుల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలను నేతలు శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్దపండుగగా భావించే మహానాడుని ఇవాళ, రేపు రెండు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు ఇంధన వినియోగం, ఖర్చు తగ్గించేందుకు ఈసారి ‘హైబ్రిడ్‌’ విధానంలో మహానాడును నిర్వహిస్తున్నారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రధాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని 18 వందల 75 క్లస్టర్లు, 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గ కార్యాలయాల నుంచి పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆన్‌లైన్‌లో భాగస్వాములయ్యేలా ఎక్కడిక్కడ ఏర్పాట్లు చేశారు.

భారీ LED తెరలు, భోజనాలు : పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగే కార్యక్రమం స్థాయికి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఆయా కేంద్రాల్లోనూ భారీ LED తెరలు, భోజనాలు వంటి సదుపాయాలన్నీ స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు ఏర్పాటు చేశారు. మహానాడుని ఈసారి ‘స్త్రీశక్తి’ థీమ్‌తో నిర్వహిస్తున్నారు. భవిష్యత్‌ నాయకత్వాన్ని తీర్చిదిద్దేదిశగా యువతను ప్రోత్సహించేందుకు దీన్ని వేదికగా చేసుకుంటున్నారు. టీడీపీ నేషనల్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా లోకేశ్‌ బాధ్యతలు చేపట్టాక జరుగుతున్న తొలి మహానాడులో కార్యక్రమాల నిర్వహణ, వక్తల్లో మహిళలు, యువతకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు.

రెండు రోజుల మహానాడులో మొత్తం 20 తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఏపీకి చెందినవి 10, తెలంగాణ తీర్మానాలు 4, ఉమ్మడి తీర్మానాలు 4, అండమాన్‌ తీర్మానం ఒకటి, చివరిగా ముఖ్యమైన రాజకీయ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తీర్మానాలపై మొత్తం 65 మంది వక్తలు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి ప్రసంగించనున్నారు. సూటిగా, స్పష్టంగా 3 నుంచి 5 నిమిషాల్లో ప్రసంగం ముగిసేలా నిర్దేశించారు. అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలు, అమలు చేసిన హామీలు, సాధించిన పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి ప్రజలకు వివరించేందుకు, 2029 ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే రోడ్‌మ్యాప్‌ సిద్ధం చేసేందుకు ఈ మహానాడు దోహదం చేస్తుందన్న భావన పార్టీ వర్గాల్లో ఉంది.

వేదికపై పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు : పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగే కార్యక్రమంలో వేదికపై పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు, జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు లోకేశ్, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావుతో పాటు పొలిట్‌ బ్యూరో సభ్యులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. మొత్తం 30 మంది కూర్చునేలా వేదికపై ఏర్పాట్లు చేశారు. పార్టీ కేంద్ర, రాష్ట్ర కమిటీల్లోని మొత్తం 250 మందిలో సుమారు 90 మందిని క్లస్టర్లలో జరిగే మహానాడు కార్యక్రమానికి పరిశీలకులుగా నియమించారు. వారు జిల్లాలకు వెళ్లగా మిగిలినవారు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగే కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు.

మహానాడు మొదటి రోజు చంద్రబాబు పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించి, NTR విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటిస్తారు. అనంతరం సభా వేదికపైకి చేరుకుని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయడంతో కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. 1875 క్లస్టర్లకుగాను 1851 క్లస్టర్లలో భారీ తెరలపై మహానాడు కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఒక్కో క్లస్టర్‌లో 300 మంది వీక్షించేలా ఏర్పాటు చేశారు. తొలిసారి అండమాన్‌కి సంబంధించిన తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడంతో పాటు, అక్కడి పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో పాల్గొంటున్నారు. ట్రాన్స్‌జెండర్‌ కేడర్‌ నీరజారాణి ప్రసంగం, జెన్‌జీ కేడర్‌తో చంద్రబాబు ముఖామఖి ఈసారి ప్రత్యేకంగా నిలువనున్నాయి.

ఈ మహానాడులో మహిళలు, యువతకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం కల్పిస్తున్నారు. కీలకమైన రాజకీయ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు, హోంమంత్రి అనితకు ఇచ్చారు. పార్టీకి చేసిన విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా నలుగురు మహిళా కార్యకర్తలు మాధవి, కళావతి, శిరీష, వసుంధరలను సత్కరించనున్నారు.మండలపార్టీ అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న గంట్యాడ శ్రీదేవిని పొలిట్‌బ్యూరోలోకి తీసుకోవడంతో పాటు, మహానాడులో ప్రసంగించే అవకాశమూ కల్పించారు.

"మహానాడు" నిర్వహణకు 19 కమిటీలు - సమన్వయ కమిటీ కన్వీనర్‌గా మంత్రి నారా లోకేశ్‌

పసుపు పండుగకు సిద్ధమవుతున్న నెల్లూరు - 'మహానాడు'కు 400 ఎకరాల్లో ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు

TAGGED:

MAHANADU IN AP
TDP MAHANADU HYBRID MODEL
MAHANADU 20 RESOLUTIONS
HYBRID TELUGU DESAM MAHANADU
TDP MAHANADU 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.