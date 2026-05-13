పసుపు పండుగకు సిద్ధమవుతున్న నెల్లూరు - 'మహానాడు'కు 400 ఎకరాల్లో ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు
ఇఫ్కో సెజ్ భూముల్లో ఈ నెల 27 నుంచి మూడు రోజుల పాటు టీడీపీ మహానాడు - నిన్నటి వరకూ చిట్టడవి, నేడు మహా మైదానం - యుద్ధ ప్రాతిపదికన 400 ఎకరాల చదును
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 9:50 PM IST
TDP Mahanadu in Nellore : నెల్లూరు జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మక 'మహానాడు' పండుగకు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. కొడవలూరు మండలం రాచర్లపాడు పరిధిలోని ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్ భూముల్లో ఈ పసుపు పండుగను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. మే 27, 28, 29 తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు ఈ మహా సభలు జరగనున్నాయి. నిన్నటి వరకూ చిట్టడవిగా ఉన్న ఆ ప్రాంతం, నేడు ఒక మహా మైదానంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. రాష్ట్ర భవిష్యత్ కార్యాచరణను నిర్ణయించే ఈ సభల కోసం పసుపు శ్రేణులు శ్రమిస్తున్నాయి. మహానాడు ఏర్పాట్లు, నేతల సన్నాహక సమావేశాల పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు : మహానాడు సభలను విజయవంతం చేసేందుకు భారీ స్థాయిలో సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్లో మొత్తం 2,200 ఎకరాల భూమి అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుత మహానాడు అవసరాల కోసం అధికారులు, పార్టీ నేతలు ఇందులో 400 ఎకరాలను ఎంపిక చేశారు. ఇక్కడ దట్టంగా పెరిగిన కంప చెట్లను అత్యంత వేగంగా తొలగిస్తున్నారు. వందల సంఖ్యలో పొక్లెయిన్లు, టిప్పర్లతో రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తూ భూమిని చదును చేస్తున్నారు. ఈ 400 ఎకరాల్లో ప్రతినిధుల సభకు, భారీ భోజనశాలలకు వేర్వేరు బ్లాకులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వైద్య శిబిరాలు, వీఐపీల వసతి గృహాలు నిర్మిస్తున్నారు. చివరి రోజు జరిగే భారీ బహిరంగ సభ కోసం ప్రత్యేకంగా పక్కా మైదానాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.
'యువతకు ఉద్యోగాల భరోసా' : మహానాడు సన్నాహక సమావేశంలో కొవూరు ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి పాల్గొన్నారు. వివిధ కమిటీల సభ్యులతో ఆమె సమీక్ష నిర్వహించారు. "రాష్ట్ర కమిటీలన్నీ ఇప్పటికే నెల్లూరుకు చేరుకున్నాయి. మహానాడు నిర్వహణపై ఒక పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నాం" అని ఆమె తెలిపారు. నారా లోకేశ్ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక జరుగుతున్న తొలి మహానాడు ఇదేనని ఆమె గుర్తు చేశారు. అందుకే గతంలో జరిగిన సభల కన్నా భిన్నంగా, అత్యంత విజయవంతంగా దీనిని నిర్వహించాలని పని చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సభల ద్వారా ఇఫ్కో సెజ్కు ఒక మహర్దశ రానుందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో ఇది పారిశ్రామిక కారిడార్గా మారుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాకతో ఈ ప్రాంత ప్రాముఖ్యత మరింత పెరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. కొవూరు యువతకు ఉద్యోగాల భరోసా నెరవేరబోతోందని ప్రశాంతి భరోసా ఇచ్చారు.
'నెల్లూరులో తొలిసారి, ఇది చారిత్రాత్మకం' : టీడీపీ మహానాడు చరిత్రలో నెల్లూరు జిల్లాలో జరగడం ఇదే తొలిసారి అని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. మహానాడుకు అన్నింటికీ అనుకూలంగా ఉండే చాలా మంచి స్థలం దొరికిందని ఆయన అన్నారు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని మహానాడుల కంటే నెల్లూరు సభలు అత్యంత ఘనంగా జరిగేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. "1980లో నాంపల్లి గ్రౌండ్స్ నుంచి సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ దాకా 17 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్లిన రోజులు నాకు ఇంకా గుర్తున్నాయి. ఇప్పుడు అంతకు మించిన ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది" అని సోమిరెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. నెల్లూరులో మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా ఒక చారిత్రాత్మక సభ జరగబోతోందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ సభలకు ప్రజలు, కార్యకర్తలు లక్షల్లో రానున్నారని తెలిపారు.
పండుగ వాతావరణం : ఈ మూడు రోజుల మహానాడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అత్యంత కీలకం కానుంది. మహానాడును విజయవంతం చేసే బాధ్యతను తీసుకున్న కమిటీల కన్వీనర్లు, కో-కన్వీనర్లకు అగ్ర నేతలు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. కేవలం వారం రోజుల్లోనే ఈ చర్చలన్నీ ఒక కొలిక్కి రానున్నాయి. పసుపు సైన్యం, వాహనాల రాకపోకలతో అప్పుడే నెల్లూరు జిల్లాలో మహానాడు పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
నెల్లూరు జిల్లాలో 'మహానాడు' - స్థలం పరిశీలించిన టీడీపీ నేతలు