మహానాడు-2026 ప్రారంభం
టీడీపీ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించిన చంద్రబాబు, పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పొలిట్బ్యూరో సభ్యులు, జాతీయ, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుల నివాళులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 10:47 AM IST
TDP Mahanadu Commenced Grandly in Hybrid Format: తెలుగుదేశం పార్టీ పసుపు పండుగ మహానాడు హైబ్రిడ్ విధానంలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో అధినేత చంద్రబాబు తెలుగుదేశం జెండా ఆవిష్కరించి, ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్, పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు, జాతీయ, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు.
అమరవీరులకు నివాళులు: మరణించిన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు మహానాడు నివాళులర్పించింది. ప్రణవ్ గోపాల్ నివాళులర్పించే తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్, పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు, జాతీయ, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు అమరవీరులకు నివాళులర్పించారు.
ముఖ్య నాయకుల స్పీచ్లు: 1875 క్లస్టర్ల నుంచి వేలాదిమంది కార్యకర్తలు ఈసారి మహానాడును హైబ్రిడ్ విధానం ద్వారా వీక్షించనున్నారు. ముఖ్య నాయకుల స్పీచ్లను హైబ్రిడ్ విధానంలో 175 నియోజకవర్గాల నేతలు, కార్యకర్తలు ఈసారి ఆన్లైన్లోనే విననున్నారు. దానికి సంబంధించి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
లోకేశ్ పోస్ట్: మహానాడు సందర్భంగా భారీ ప్రకటన అంటూ లోకేశ్ పోస్ట్ పెట్టడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా తన తొలి మహానాడు సందర్భంగా భారీ ప్రకటన ఉండనిన్నట్లు లోకేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
