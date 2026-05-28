మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు - లోకేశ్ ప్రతిపాదనపై మహిళా నేతల హర్షం
మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలన్న లోకేశ్ ప్రతిపాదనపై సర్వత్రా చర్చ - జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశం - పార్టీలో కీలక సంస్కరణలు చేపట్టే దిశగా లోకేశ్ ఆలోచనలు ఉన్నాయన్న నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 2:15 PM IST
TDP Leaders Discussion on Lokesh 33 Percent Seats to Women Proposal : చట్టబద్దతతో సంబంధం లేకుండా మహిళలకు పార్టీలో 33 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలన్న టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ ప్రతిపాదనపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. మహానాడులో లోకేశ్ ప్రతిపాదన జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పార్టీలో కీలక సంస్కరణలు చేపట్టే దిశగా లోకేశ్ ఆలోచనలు ఉన్నాయని అన్నారు. సీనియర్లను గౌరవించుకుంటూ యువతరానికి పెద్ద పీట వేయాలని ఒంగోలు మహానాడులో లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు. నాటి లోకేశ్ ప్రతిపాదన మేరకు పార్టీలో నిర్ణయాలు, ఆ తర్వాత అద్భుత విజయాలు సాధించారు.
2025 కడప మహానాడులో ప్రస్తుత సామాజిక, రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆరు శాసనాలను లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు. స్త్రీ శక్తి, అన్నదాతకు అండగా, యువగళం, పేదల సేవలో, కార్యకర్తే అధినేత, తెలుగు జాతి విశ్వ ఖ్యాతి పేర్లతో ఆరు శాసనాల ప్రతిపాదనకు నాడు ఆమోదం తెలిపారు. లోకేశ్ ఇప్పుడు మరో సంచలన ప్రతిపాదనతో 2026 మహానాడులో ముందుకొచ్చారు. నిన్న(బుధవారం) సీఎం చంద్రబాబు నిర్వహించిన టెలీకాన్ఫరెన్స్లోనూ పార్టీ పరంగా మహిళ రిజర్వేషన్ల ప్రస్తావనకు వచ్చింది. పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చేసిన ప్రతిపాదనను ఆమోదించాలని నేతలు కోరారు.
టీడీపీ దమ్మున్న రాజకీయపార్టీ : తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళల అభ్యున్నతికి పాటుపడుతోందని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. రెండో రోజు మహానాడు కార్యక్రమానికి హాజరైన ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై మాట్లాడుతూ ‘‘మహిళలకు 33 శాతం స్థానాలు కేటాయించడానికి టీడీపీ సిద్ధమైంది. దీంతో చాలామందికి కలవరం మొదలైంది. టీడీపీ దమ్మున్న రాజకీయపార్టీ’’ అని అనిత అన్నారు.
చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది : మరోవైపు మహిళలను గౌరవించడం, మహిళలకు అవకాశం కల్పించడం, మహిళలకు ఆత్మస్థైర్యం ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని మహిళ నేతలు స్పష్టం చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు కార్యక్రమంలో మహిళా సాధికారతపై మహిళ నేతలు మాట్లాడుతూ, మహిళ అంటే ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి, కుటుంబానికి ధైర్యం, సమాజానికి స్ఫూర్తి అని నమ్మింది మన తెలుగుదేశం పార్టీనేనని గుర్తు చేశారు.
భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో మహిళా సాధికారతకు 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం' (చట్టసభల్లో 33% మహిళా రిజర్వేషన్) ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని మహిళ నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది కేవలం సంఖ్యాపరమైన మార్పు కోసం తెచ్చింది కాదు, దేశ విధానాల్లో మహిళల స్వరం బలంగా వినిపించేందుకు రాజకీయ నిర్ణయాల్లో వారికి సమాన భాగస్వామ్యం కల్పించేందుకు తెచ్చిన గొప్ప సంస్కరణ అని గుర్తు చేశారు.
మహిళా సాధికారిత మాటల్లో కాదు, చేతల్లో చేసి చూపిన పార్టీ తెలుగుదేశం అని స్పష్టం చేశారు. మహిళ బలపడితే కుటుంబం బలపడుతుందని, తద్వారా సమాజం బలపడుతుందని బలంగా నమ్మే పార్టీ తెలుగుదేశం అని వివరించారు. అణిచివేసే ప్రయత్నం చేస్తే తెలుగుదేశం పార్టీలో యోధులు పుట్టుకొస్తారని గొడ్డలి పార్టీకి అర్థమై ఉంటుందన్నారు. ప్రత్యర్థుల దుష్ప్రచారాన్ని గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకూ తిప్పికొట్టాలని మహానాడులో మహిళా నేతలందరూ పిలుపునిచ్చారు.
