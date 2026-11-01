మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలు - ఎలక్షన్ కమిషన్కు టీడీపీ నేతలు ఫిర్యాదు
TDP leaders complain to Election Commission : ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠాను కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 1:51 PM IST
కడప జిల్లా పులివెందులలో వైఎస్ కుటుంబం నాలుగైదు దశాబ్దాల హవా, ఈ ఎన్నికలతో తుడిచిపెట్టుకు పోతుందని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ వర్ల రామయ్య అన్నారు. చివరికి పులివెందుల అయినా దక్కించుకుందాం అని జగన్ ఆయన పిన్నిని బరిలో నిలిపారన్నారు. అయితే ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరగడంతో తన ఆశలు గల్లంతు అయ్యాయని అన్నారు. టీడీపీ నాయకులు అశోక్ బాబు, విజయకుమార్, బుచ్చి రాంప్రసాద్లతో వర్ల రామయ్య ఎస్ఈసీ పూనేఠను కలిసి పులివెందుల ఘటనలా పై ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ వర్ల రామయ్య మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తోటలో ఉన్న ట్రాక్టర్, కార్లు తగలబెట్టి రాళ్లతో కొట్టించి, కావాలనే జగన్ నాటకాలు ఆడించారని అన్నారు. జాతీయ మీడియాను దిల్లీ నుంచి రప్పించారని, చివరకు జాతీయ మీడియా ప్రతినిధిపై దాడి కూడా చేశారని అన్నారు. జాతీయ మీడియా వచ్చేవరకు అక్కడ వాహనాలు తగలబడుతున్నాయన్న అంశం స్థానికులకు, మీడియాకు తెలియలేదంటే ఇది జగన్ కుట్ర కాదా? అని వర్ల రామయ్య ప్రశ్నించారు.
చేతులు మడవడమంటే అర్ధం ఏంటి? : జగన్ హెలికాఫ్టర్ను ఎవరూ ఆపలేదని అయినా ఆయన గాలిలో చెక్కర్లు కొట్టారని వర్ల రామయ్య ఎద్దేవా చేశారు. అరాచకాలు ఎలా జరుగుతున్నాయన్నది గాలిలో నుంచి చూశారని అన్నారు. చేతులు మడవడమంటే అర్ధం ఏంటని, చెమట పట్టి మడత పెట్టారా? రౌడీలకు వత్తాసు పలకడానికి పెట్టారా? రప్పా రప్పా అని నరకడానికా? బాబాయిని గొడ్డలితో వేసినట్టు వేయడానికా? చెప్పాలని నిలదీశారు. అరాచక శక్తులకు కేంద్రంగా ఉన్న జగన్ కావాలా? ప్రజా జీవితం ప్రశాంతంగా సాగేలా పాలన సాగించే చంద్రబాబు కావాలా? అన్నది ప్రజలు తేల్చుకోవాలని వర్ల రామయ్య అన్నారు.
"జగన్ హెలికాఫ్టర్ను ఎవరూ ఆపలేదు. హెలికాఫ్టర్తో జగన్ గాలిలో ఎందుకు చక్కర్లు కొట్టారు. అరాచకాలు ఎలా జరుగుతున్నాయని గాలిలో నుంచి చూశారు. జాతీయ మీడియాను దిల్లీ నుంచి రప్పించారు. ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే జాతీయ మీడియా ప్రతినిధిపై వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లే దాడి చేశారు. పులివెందులలో జగన్ కుటుంబ హవా ఈ ఎన్నికలతో తుడిచిపెట్టుకు పోతుంది. అరాచక శక్తులకు కేంద్రంగా ఉన్న జగన్ కావాలా?. ప్రశాంతంగా పాలన సాగించే చంద్రబాబు కావాలా, ప్రజలు తేల్చుకోవాలి" - వర్ల రామయ్య, తెలుగుదేశం సీనియర్ నేత
రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి రౌడీ మూకలు : పులివెందులలో ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరిగితే ఓడిపోతామన్న భయంతోనే వైఎస్సార్సీపీ అల్లర్లకు తెర తీసిందని ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రామగోపాల్ రెడ్డి ఆరోపించారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి రౌడీ మూకలను తీసుకొచ్చి ఓటర్లను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారన్నారు. పోలీసులను సైతం లెక్కచేయకుండా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వారి వాహనాలను వారే తగలబెట్టుకుని ఆ నెపం టీడీపీపై నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు.
బీటెక్ రవి గృహనిర్బంధం : కడప జిల్లా పులివెందులలో అల్లర్లు సృష్టించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ కుట్ర పన్నుతున్నారని టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి ఆరోపించారు. పెద్ద ఎత్తున బయట ప్రాంతాల నుంచి రౌడీలను పిలిపించారన్నారు. ఇప్పటికే పలు చోట్ల రాళ్ల దాడులు చేయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ నేపథ్యంలో పులివెందులలో టీడీపీ నేత బీటెక్ రవిని పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు.
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