2026-27 బడ్జెట్ సవాళ్లను అధిగమించేందుకు భారీ ఆదాయాలు అవసరం: యనమల

ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అనేది పరిష్కరించాల్సిన పెద్ద సమస్య - జగన్ ప్రభుత్వం బాధ్యతారాహిత్య పరిపాలన కారణంగా లోటు పెరిగిందన్న యనమల - ఆదాయ లోటు పెరుగుదలను నియంత్రణలో ఉంచాలని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 3:53 PM IST

TDP Leader Yanamala on AP Budget Challenges : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేందుకు ఉన్న సవాళ్లను అధిగమించేందుకు భారీ ఆదాయాలు అవసరమని తెలుగుదేశం సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అనేది పరిష్కరించాల్సిన ఒక పెద్ద సమస్య అన్నారు. జగన్ ప్రభుత్వం బాధ్యతారాహిత్య పరిపాలన కారణంగా లోటు పెరిగిందని తెలిపారు. ఆదాయలోటు పెరుగుదలను నియంత్రణలో ఉంచాలని సూచించారు. ఆదాయాలలో సొంత పన్ను ఆదాయం, పన్నేతర ఆదాయం, మూలధన రాబడులు, నిధుల బదిలీలు, గ్రాంట్లు, రుణాలు, ఆర్థికలోటు విషయంలో అనివార్యం అని వెల్లడించారు.

ఉత్పాదక వ్యయం కోసం ఖర్చు చేయడం ప్రాధాన్యతగా ఉండాలని యనమల వ్యాఖ్యానించారు. జగన్ పాలన, కూటమి ప్రభుత్వం 2025-26 సంవత్సరం మధ్య మొత్తం పన్ను ఆదాయాల వ్యత్యాసం 0.5 శాతంగా ఉందన్నారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణను సాధించడానికి ఇది పెరగాలని తెలిపారు. రెండు అంచెల జీఎస్టీ రేట్ల హేతుబద్ధీకరణ ఆదాయాలను మరింత పెంచడానికి దోహదపడవచ్చని వెల్లడించారు. నత్తనడక నుంచి కోలుకోవడానికి పన్నేతర ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో 60:40 నిష్పత్తిలో నిధుల పంపిణీపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఇటీవలి నిర్ణయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై అదనపు భారాన్ని మోపుతోందన్నారు. రాష్ట్రం ఇప్పటికే అభ్యర్థించినందున కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సమస్య నుంచి గట్టెక్కించాలని సూచించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ఇస్తే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీలైనంత ఎక్కువగా వినియోగించుకోవడానికి గ్రాంట్-ఇన్-ఎయిడ్ ఒక పెద్ద వనరు అన్నారు.

జగన్ ఎలాంటి ఆస్తులను సృష్టించలేదు : జగన్ ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే అధికంగా ఉండే మూలధన వ్యయాన్ని భరించడానికి, రాబోయే 2026-27 సంవత్సరంలో రుణాలు తీసుకోవడం అనివార్యం అని యనమల రామకృష్ణుడు స్పష్టం చేశారు. జగన్ దీనిని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి, ఎలాంటి ఆస్తులను సృష్టించలేదని మండిపడ్డారు. జగన్ ప్రభుత్వం అప్పుల డబ్బును ఎక్కువగా ఉత్పాదకత లేని ఖర్చుల కోసం ఉపయోగించిందన్నారు. అధిక రెవెన్యూ వ్యయంలో, జగన్ ప్రభుత్వం అధిక వడ్డీ రేట్లకు తీసుకున్న భారీ అప్పుల కారణంగా ఏర్పడిన రుణ సేవ కూడా ఉందన్నారు.

15 శాతం సగటు వార్షిక వృద్ధి రేటు : అమరావతి, పోలవరంతో సహా ఇతర మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల వంటి రూ.1.15 లక్షల కోట్లు అంచనా వేయబడిన, అలాగే చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న 270 ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి మన రాష్ట్రానికి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఆర్థిక సహాయాన్ని మనం అభినందించాలని యనమల తెలిపారు.

కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విధంగా 15 శాతం సగటు వార్షిక వృద్ధి రేటుతో ఉన్న రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి (GSDP) సురక్షితమైన మార్గంలో ఉందని వెల్లడించారు. విజన్ 2047 లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి దీనిని సంవత్సరానికి 17.5 శాతం (ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం) రేటుతో కొనసాగించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. GSDPలో ఈ స్థిరమైన పెరుగుదల మరిన్ని ఆదాయాలకు దోహదపడుతుందని వెల్లడించారు.

