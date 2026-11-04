పురపోరులో కూటమి ప్రభంజనం - వైఎస్సార్సీపీకి ఘోరపరాజయం
Municipal Elections Results: పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి ఓట్లు ప్రభంజనం సృష్టించింది. పురపోరులో కూటమి పార్టీలైన తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీలకు పురజనం నీరాజనం పలికారు. వైఎస్సార్సీపీకి ఘోరపరాజయం తప్పలేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:54 AM IST
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి ఓట్లు ప్రభంజనం సృష్టించింది. పురపోరులో కూటమి పార్టీలైన తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీలకు పురజనం నీరాజనం పలికారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి పట్టం కట్టిన పట్టణ ప్రజలు కూటమికి అఖండ విజయాన్ని అందించారు. వైఎస్సార్సీపీకి ఘోరపరాజయం తప్పలేదు. కడప జిల్లాలోనూ కూటమి క్లీన్స్వీప్ చేసింది. విశాఖ, గుంటూరు మేయర్ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. విజయవాడలో భారీ మెజారిటీతో విజయం దిశగా దూసుకెళ్తోంది. కూటమి దూకుడుకు పులివెందులలోనూ వైఎస్సార్సీపీ మట్టికరిచింది.
2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలను మించి మరింత ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. మొత్తమ్మీద ఈవీఎం మెషీన్లే కాదు. బ్యాలట్ ఎన్నికల్లోనూ తిరుగులేని విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఎన్నికలు జరిగిన 2,382 వార్డులకుగాను, ఇప్పటిదాకా టీడీపీ-1,298, జనసేన 298, బీజేపీ 81, వైఎస్సార్సీపీ 367 గెలుపొందాయి. ప్రధాన పార్టీల రెబెల్స్, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు 87 చోట్ల గెలిచారు.
బ్యాలట్ ఎన్నికల్లోనూ పైచేయి: అధికార కూటమి మరోసారి అఖండ విజయం సాధించింది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ టీడీపీ, జనసేన బీజేపీ కూటమి సూపర్ హిట్టయింది. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల నాటి ఏకపక్ష విజయాన్ని మరిపించేలా, ఉత్తరాంధ్ర, మధ్యాంధ్ర, రాయలసీమ అన్న తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ విజయకేతనం ఎగరేసింది. 2024 నాటి ఈవీఎంల్లోనే కాదు. 2026లో బ్యాలట్ పోరులోనూ తమది తిరుగులేని గెలుపని చాటిచెప్పింది. వైఎస్సార్సీపీకి ఘోర పరాజయం తప్పలేదు.
రాష్ట్రంలోని 13 నగరపాలక సంస్థలు, 77 పురపాలక సంఘాలు, 10 నగర పంచాయతీలకు కలిపి 100 చోట్ల ఎన్నికలు జరిగితే, తుది ఫలితాలు వెల్లడయ్యేసరికి అనంతపురం కార్పొరేషన్తో పాటు నందికొట్కూరు, నాయుడుపేట, బేతంచెర్లల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ గెలిచింది. విశాఖ మేయర్గా టీడీపీ ముక్కా శ్రావణి 2,44,644 ఓట్ల బంపర్ మెజారిటీతో బావుటా ఎగరేశారు. గుంటూరులో టీడీపీ అభ్యర్థి కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ 96,294 ఓట్ల ఆధిక్యతతో మేయర్ పదవిని కైవసం చేసుకున్నారు.
అనంతపురం కార్పొరేషన్లో వైఎస్సార్సీపీ స్వల్ప ఆధిక్యంతో విజయం సాధించింది. ఆదోని మున్సిపాలిటీ, నెల్లిమర్ల నగర పంచాయతీల్లో కూటమి తిరుగుబాటు అభ్యర్థులు గెలిచారు. భారీ వర్షంతో చీరాలలో కౌంటింగ్ వాయిదా పడింది. ఒంగోలులో మంగళవారం రాత్రి 12 గంటల తర్వాత లెక్కింపు ప్రక్రియ మొదలైంది. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ సొంత నియోజకవర్గ కేంద్రమైన పులివెందుల మున్సిపాలిటీలోనూ ఆ పార్టీకి పరాభవం తప్పలేదు.
నగరమైనా, పట్టణమైనా ఓటు కూటమికే: నగరం, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా పుర జనం కూటమికే పట్టం కట్టారు. 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో 17 చోట్ల ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థుల్ని కూటమి ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది. వీటిలో 8 చోట్ల ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థులతో పాటు, మొత్తం వార్డులన్నీ ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 13 కార్పొరేషన్లు, 79 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో ఈ నెల 1న పోలింగ్ జరిగింది. విశాఖపట్నం, విజయనగరం, మచిలీపట్నం, ఏలూరు, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, కర్నూలు, కడప కార్పొరేషన్లను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. జనసేన పోటీ చేసిన రెండు మేయర్ స్థానాల్లో ఏలూరులో గెలిచింది. విజయవాడలో విజయం దిశగా దూసుకుపోతోంది. ఒక్క అనంతపురంలో మాత్రమే వైఎస్సార్సీపీ గెలిచింది. మిగతా స్థానాల్లో టీడీపీ విజయఢంకా మోగించింది.
దాచేపల్లి, పిడుగురాళ్ల, గురజాల, నగరి, దర్శి, కనిగిరి, బద్వేలు, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురం, ఎర్రగుంట్ల, మైదుకూరు, రాజంపేట, పుంగనూరు, రాయచోటి, గుత్తి, ఆళ్లగడ్డ, ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ స్థానాల్ని కూటమి ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది. వీటిలో దర్శి జనసేనకు, ఎర్రగుంట్ల బీజేపీకి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. జనసేన 15 మున్సిపాలిటీలు, మూడు నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ పదవులకు పోటీపడింది. అన్నింట్లోనూ విజయఢంకా మోగించింది. బీజేపీ పోటీ చేసిన వాటిలో 4 మున్సిపాలిటీల్లో గెలిచింది. నెల్లిమర్ల నగర పంచాయతీలో మాత్రం బీజేపీ అభ్యర్థిపై తిరుగుబాటు అభ్యర్థి గెలుపొందారు.
మొత్తం 13 కార్పొరేషన్లలోని 922 డివిజన్లకు గాను 118 ఏకగీవ్రమయ్యాయి. 804 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో 3 వేల 20 వార్డులకు గాను 637 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 2,382 చోట్ల ఎన్నికలు జరిగాయి. నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరులోని 20వ వార్డులో అభ్యర్థులెవరూ లేకపోవడంతో ఎన్నిక నిర్వహించలేదు.
జగన్ ఇలాకా కడప జిల్లాలోనూ కూటమి క్లీన్స్వీప్: పురపోరు వైఎస్సార్సీపీకి కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. 22 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో వైఎస్సార్సీపీ అసలు బోణీ కొట్టలేదు. జగన్ సొంత జిల్లా కడపలో కూటమి క్లీన్స్వీప్ చేసి చావుదెబ్బ కొట్టింది. ఎర్రగుంట్ల, మైదుకూరు, ప్రొద్దుటూరు, బద్వేలు, రాజంపేట, కమలాపురంలలో ఛైర్పర్సన్ స్థానాలు కూటమికి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఎన్నిక జరిగిన కడప కార్పొరేషన్ మేయర్తో పాటు, పులివెందుల, జమ్మలమడుగు ఛైర్పర్సన్ స్థానాల్నీ కూటమే గెలుచుకుంది. జగన్ సొంత నియోజకవర్గ కేంద్రం పులివెందులలోనూ వైఎస్సార్సీపీకి ఘోర పరాజయం ఎదురైంది. మొత్తం 40 వార్డులకుగాను 20 వార్డుల్ని ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్న కూటమి, ఎన్నిక జరిగిన ఛైర్పర్సన్ స్థానంతో పాటు, 17 వార్డుల్ని కైవసం చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ చచ్చీచెడీ మూడు వార్డుల్లో గెలిచింది.
2 చోట్ల రెబల్స్ గెలుపు: కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో కూటమి తరపున టీడీపీ అభ్యర్థి పోటీ చేయగా అక్కడ జనసేన రెబల్ అభ్యర్థి స్వప్న నాయకర్ విజయం సాధించారు. అభ్యర్థి భర్తపై ఉన్న సానుభూతితో బీజేపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతల పరోక్ష సహకారంతో ఆయన భార్యను గెలిపించుకోగలిగారు. నెల్లిమర్లలో కూటమి తరపున బీజేపీ అభ్యర్థి మైపాడు ప్రసాద్పై టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు లెంకా అప్పలనాయుడు రెబల్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలిచారు. అక్కడ మొదటి నుంచీ కూటమి అభ్యర్థి అనుకున్న అప్పలనాయుడికి చివరి నిమిషంలో టిక్కెట్ దక్కకపోవడం వల్ల వచ్చిన సానుభూతి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే వ్యవహారశైలి కూడా ఆయన విజయానికి దోహదం చేసింది.
విజయవాడలో తేలిపోయిన ఏబీవీ: విజయవాడలో త్రిముఖ పోటీ అనే వార్తలను ఊతమిచ్చిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి, విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు నామమాత్రమైనా పోటీ ఇవ్వలేకపోయారు. సీపీఐ, సీపీఎం, కాంగ్రెస్ మద్దతుతో పోటీ చేసిన ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై, సీఎం చంద్రబాబుపై పదునైన విమర్శలు ఎక్కుపెట్టినా ప్రజలు తిప్పికొట్టారు.
కూటమి విజయం అసాధారణం: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 2021లో పట్టణ స్థానిక సంస్థలు జరిగాయి. తెలుగుదేశం దర్శి, కొండపల్లి, తాడిపత్రిల్లో మాత్రమే గెలిచింది. మిగతా అన్ని చోట్లా వైఎస్సార్సీపీ గెలిచింది. అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ విజయం ఏకపక్షమైనా ఆ ఎన్నికల్నీ, ఈ ఎన్నికల్నీ పోల్చలేం. అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని తీవ్రస్థాయిలో అరాచకాలకు, దాడులకు, బెదిరింపులకు పాల్పడింది. పోలీసులతో బెదిరింపులు, అక్రమ కేసులు, అరెస్ట్లతో ప్రత్యర్థి పార్టీ అభ్యర్థుల్ని భయభ్రాంతుల్ని చేసి, ఎన్నికలను ఏకపక్షం చేసుకుంది. ఈ ఎన్నికల్లో వివాదాలు, ఘర్షణలున్నా అవి కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం. మిగతా ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరిగాయి. అధికారపక్షం బెదిరింపులకు, బలప్రయోగాలకు దిగకుండానే గెలిచింది. ఇది అధికార కూటమికి అనుకూలంగా వచ్చిన అతి పెద్ద తీర్పు. బహుశా దేశంలోని మరే రాష్ట్రంలోనూ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇంత ఏకపక్ష విజయం సాధించి ఉండదు.
పొత్తు సూపర్ హిట్: టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కాంబినేషన్ సూపర్ హిట్ అని పుర ఎన్నికల ఫలితాలతో మరోసారి రుజువైంది. పొత్తులో భాగంగా సమీకరణాలు కుదరక కూటమి బలహీన అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టిన చోట కూడా మంచి మెజారిటీతో గెలిపించారు. మిగతా సందేహాలన్నీ పక్కనపెట్టి, కూటమి గెలవాలన్న భావనతో ఓట్లు వేశారని ఫలితాల్ని బట్టి అర్థమవుతోంది.
పుర ఎన్నికల్ని ప్రత్యక్ష విధానంలో నిర్వహించడం ద్వారా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తనకు తాను పరీక్ష పెట్టుకుంది. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్ని పరోక్ష విధానంలోనే నిర్వహించాలనుకుంటుంది. ఈసారి కూటమికి 164 మంది ఎమ్మెల్యేలతో పాటు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు కాబట్టి పరోక్ష ఎన్నికలైతే మేయర్, ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికల్లో గెలవడం మరీ తేలిక. అయినా కూడా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యక్ష ఎన్నికలకు వెళ్లి పెద్ద రిస్క్ తీసుకుంది. అయినా జనం కూటమికే జై కొట్టారు. ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ద్వారా సుస్థిర పాలన అందించాలన్న కూటమి ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి ఓటు ద్వారా ఆమోదముద్ర వేశారు.
పుర ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభంజనం ప్రభుత్వ సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రజాదీవెనే! స్థానిక ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ గెలిస్తే మన ఊళ్లో అభివృద్ధి జరుగుతుందన్న జనం నమ్మకానికి నిదర్శనమే. కానీ అంతర్లీనంగా చూస్తే ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ అప్రజాస్వామిక ధోరణి, హింసాత్మక రాజకీయాలు, ప్రజాసమస్యలు పట్టని ఆ పార్టీ ఆలోచనావిధానం స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాల్లో విస్పష్టంగా ప్రతిఫలించింది. బాధ్యతాయుతమైన ప్రతిపక్షంగా ప్రజాసమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయకుండా, అసలు అసెంబ్లీ ముఖమే చూడకుండా పారిపోతున్నప్పుడు ఆ పార్టీని ఎలా నమ్ముతామని జనం తేల్చిచెప్పేశారని స్పష్టమైంది.
అర్హత లేకున్నా సరే, ప్రతిపక్ష నేత హోదా ఇస్తేనే అసెంబ్లీకి వస్తానంటూ మంకుపట్టు పట్టి రాష్ట్రంలోనే ఉండకుండా బెంగళూరు వెళ్లిపోయిన జగన్ను విశ్వసించలేమన్న ప్రజాభిప్రాయం ప్రతిఫలించింది. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రజల కోసం ఏం చేస్తాం అని కాకుండా రప్పారప్పా నరుకుతాం, పొట్టేళ్లను బలిచ్చినట్లు రాజకీయ ప్రత్యర్థులను చీల్చిపారేస్తామనే వైఎస్సార్సీపీ విపరీత రాజకీయ ధోరణిని ప్రజానీకం ఏవగించుకుంటోందని ప్రతి ఫలితం చాటిచెప్పింది. సాక్షాత్తూ పార్టీ అధ్యక్షుడే నేను చొక్కా చేతులు మడతపెట్టా, ఎంత మంది వస్తారో రండి అని సవాల్ విసరడం, పులివెందులలో కొడితే ఆ సౌండ్ రాష్ట్రమంతా మోగాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునివ్వడం వైఎస్సార్సీపీ అరాచక ధోరణిపై ప్రజల్లో ఆలోచన రేకెత్తించింది. అందుకే పుర ఎన్నికల్లోనూ ఓటర్లు వైఎస్సార్సీపీని మడతపెట్టి పక్కనపెట్టేశారు. పులివెందులలోనూ గూబ గుయ్మనిపించారు. ఆ సౌండ్ రాష్ట్రమంతా ప్రతిధ్వనించిందనే వ్యాఖ్యానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
జనం మర్చిపోలేదు: రాష్ట్రానికి ముఖచిత్రంలాంటి రాజధాని విషయంలో అధికారంలో ఉన్నన్నాళ్లూ జగన్ వేసిన కుప్పిగంతులను, మూడు రాజధానుల నాటకంతో అమరావతిని అణగదొక్కిన విషయాన్నీ రాష్ట్ర ప్రజలెవరూ మర్చిపోలేదు. అధికారం పోయాక మావిగన్ అని కొత్త పల్లవి ఎత్తుకోవడాన్నీ ఆదరించలేదు. అందుకే మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాజధాని వరకు ఆ పార్టీకి దక్కింది గుండుసున్నా, ఇప్పుడూ అదే ఫలితం పునరావృతమవడం జగన్ కోల్పోయిన ప్రజావిశ్వాసానికి తిరుగులేని సాక్ష్యం. కడపలో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థిగా అదే పార్టీ నేత పెద్ద దస్తగిరి హత్యకు ప్రధాన సూత్రధారి అయిన మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ బండి నిత్యానందరెడ్డి భార్య దీప్తిరెడ్డిని బరిలోకి దించారు. నేరచరితులను ఏరికోరి టికెట్లివ్వడం ద్వారా అభివృద్ధి కాదు. అరాచకమే తన ఎజెండా అని జగన్ చాటారు. దీన్ని పట్టణ ఓటర్లు నిర్ద్వందంగా తిప్పికొట్టారు.
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