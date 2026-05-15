హైబ్రిడ్ విధానంలో మహానాడు - టీడీపీ అధిష్టానం కీలక నిర్ణయం
పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా హైబ్రీడ్ విధానంలో మహానాడు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1848 క్లస్టర్లలో స్క్రీన్లు ఏర్పాటు - ఎన్టీఆర్ భవన్ నుంచి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు పాల్గొనేలా చర్యలు - వర్చ్యువల్ విధానంలోనూ హాజరు
Published : May 15, 2026 at 8:49 PM IST
TDP High Command Takes Key Decision Mahanadu Event In Hybrid Process: తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం మహానాడుపై అధిష్టానం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా తెలుగుదేశం మహానాడు హైబ్రీడ్ పద్ధతిలో నిర్వహించాలని అధినేత చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. నెల్లూరులో మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న మహానాడు స్థానంలో మంగళగిరి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో 27,28 తేదీల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోనున్నారు.
ఎన్టీఆర్ భవన్ నుంచి పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు: 27, 28 తేదీల్లో హైబ్రిడ్ విధానంలో మహానాడు నిర్వహణకు టీడీపీ నేతలు నిర్ణయించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1848 క్లస్టర్లలో స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేసి, ఎన్టీఆర్ భవన్ నుంచి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఫిజికల్గా, అదే విధంగా జిల్లాల నుంచి వర్చ్యువల్ విధానంలో మహానాడుకు హాజరయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగే మహానాడుకు ఆహ్వానితులుగా పొలిట్ బ్యూరో, కేంద్ర కమిటీ, రాష్ట్ర కమిటీ, అధికార ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు.
యథావిధిగానే సభా సంప్రదాయం: ఇక నియోజకవర్గాల నుంచి ఆన్లైన్ విధానంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మంత్రులు, ఎంపీలు, కార్యకర్తలు మహానాడు కార్యక్రమంలో పాల్లొననుండటం గమనార్హం. మొత్తం 1848 క్లస్టర్ల పరిధిలోని నాయకులు, కార్యకర్తలు మహానాడుకు హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో ఆయా క్లస్టర్ల నుంచి హాజరయ్యేలా విస్తృతంగా ఏర్పాట్లను చేయనున్నారు. అంతేకాకుండా తీర్మానాలు సహా ఇతర అన్ని అంశాల్లోను మహానాడు కార్యక్రమంలో ఏ విధానాలనైతే పాటిస్తారో వాటినే హైబ్రిడ్ మోడల్లోనూ మహానాడు నిర్వహణకు నిర్ణయించడం విశేషం.
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ సంక్షోభ పరిస్థితుల ప్రభావం దేశవ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్న వేళ, ప్రధాని ఇచ్చిన పొదుపు పిలుపు నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు నిర్వహణపై పార్టీ అంతర్గతంగా ఈరోజు ఉదయం మంత్రి లోకేశ్ అధ్యక్షతన కీలక చర్చ కాగా, మహానాడు హైబ్రీడ్లో నిర్వహించాలని పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
సీఎం నిర్ణయంతో స్పష్టత: సీఎం కార్యాలయంలో పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ మంత్రులతో ఇవాళ నిర్వహించిన బ్రేక్ఫాస్ట్ సమావేశంలో ఈ అంశం ప్రధానంగా ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు తెలిసింది. దీని ప్రకారం మహానాడును గత సంవత్సరాల మాదిరిగానే మూడు రోజులపాటు నిర్వహించాలా, లేక ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పరిమిత స్థాయిలో చేపట్టాలా అన్న దానిపై హైబ్రిడ్ మోడల్లో జరపాలనే సీఎం నిర్ణయంతో సందేహాలన్నింటికీ ఒక స్పష్టత వచ్చినట్లైంది.
