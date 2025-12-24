టీడీపీ పార్లమెంట్ పార్టీ కమిటీలు ప్రకటన
తెలుగుదేశం పార్లమెంట్ పార్టీ కమిటీలను ప్రకటించిన అధిష్టానం - మొత్తం 40 మందితో పార్లమెంట్ పార్టీ కమిటీలను నియమించిన అధినాయకత్వం
Published : December 24, 2025 at 10:34 PM IST
TDP Parliament Party Committees Announced: తెలుగుదేశం పార్లమెంట్ పార్టీ కమిటీలను తాజాగా అధిష్టానం ప్రకటించింది. మొత్తం 40 మందితో కూడిన పార్లమెంట్ పార్టీ కమిటీలను నియమించింది. 9 మంది ఉపాధ్యక్షులు, 9 మంది కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శులు, 9 మంది అధికార ప్రతినిధులు, 9 మంది కార్యదర్శులు, ట్రెజరర్, కార్యాలయ కార్యాదర్శి, మీడియా కో ఆర్డినేటర్, సోషల్ మీడియా కో ఆర్డినేటర్లతో కమిటీ కూర్పు చేశారు. ఈ మేరకు జిల్లాల్లోని పార్టీ యంత్రాంగానికి పార్టీ అధినాయకత్వం సమాచారం అందించింది.