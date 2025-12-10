ETV Bharat / state

నెల్లూరు మేయర్‌పై అవిశ్వాస తీర్మానం - ప్రలోభాలు, బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు

క్వార్ట్జ్‌ నిందితులు, గంజాయి బ్యాచ్​లతో బెదిరిస్తున్నారన్న టీడీపీ కార్పొరేటర్లు - ప్రలోభాలను సీరియస్‌గా తీసుకున్న మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి - కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఆదేశం

TDP Corporators Facing Threats From YSRCP Leaders
TDP Corporators Facing Threats From YSRCP Leaders (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TDP Corporators Facing Threats From YSRCP Leaders : నెల్లూరు మేయర్‌ పొట్లూరి స్రవంతిపై అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించి ఈ నెల 18న కౌన్సిల్‌ సమావేశం జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ కార్పొరేటర్లను వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రలోభపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని కార్పొరేటర్లు మంత్రి నారాయణ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ప్రలోభాలను మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్‌రెడ్డి సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు. బెదిరింపులకు పాల్పడిన వారి సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. కార్పొరేటర్లను బెదిరిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.

నెల్లూరు కార్పొరేషన్​లో ఈ నెల 18న మేయర్ స్రవంతి పై అవిశ్వాసం తీర్మానం ప్రవేశ పెట్టనున్నారు. నాలుగేళ్ల కిందట జరిగిన నెల్లూరు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో 54 డివిజన్​లను వైఎస్సార్సీపీ హస్తగతం చేసుకుంది. ఆ పార్టీ నుంచి టీడీపీలోకి ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి రావడంతో వైఎస్సార్సీపీ కార్పొరేటర్లు కూడా ఆయన వెంట నడిచారు. ఆ తరువాత జరిగిన పరిణామాల్లో మేయర్ స్రవంతి, భర్త జయవర్దన్ అధికారం చలాయించాడు. అక్రమాలు చేసి ఫోర్జరీ కేసుల్లో జైలుకు వెళ్లారు.

దీంతో నెల్లూరు అభివృద్ధి కోసం కొత్త పాలక వర్గాన్ని ఎన్నుకునేందుకు 42 మంది కార్పొరేటర్లు సిద్ధం అయ్యారు. మంత్రి నారాయణ, రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డిని కలిసి కలెక్టర్ అనుమతి కోరారు. చివరికి ఈ నెల 18న అవిశ్వాసం తీర్మానం పెట్టేందుకు సిద్ధం అయ్యారు. ఈ పరిస్థితుల్లో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన క్వార్జ్ అక్రమాల్లో విచారణలో ఉన్న నాయకులు, వారికి అండగా ఉన్న గంజాయి బ్యాచ్ తెరపైకి వచ్చారు. ప్రలోభాలకు సిద్ధం అయ్యారు.

ఫోన్​ల ద్వారా బెదిరింపులు, ప్రలోబాలు : టీడీపీలోకి వచ్చిన కార్పొరేటర్లుకు ఫోన్​ల ద్వారా బెదిరింపులు, ప్రలోబాలు పెడుతున్నారు. దీంతో ఈ విషయాన్ని మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డికి దృష్టికి పలువురు కార్పొరేటర్లు తీసుకెళ్లారు. వారు ప్రలోభాలను సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు. బెదిరింపులకు పాల్పడిన వారి సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. కార్పొరేటర్లను బెదిరిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.

టీడీపీ కార్పొరేటర్ల నివాసాల చుట్టూ గస్తీ : మరోవైపు క్వార్జ్ కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, వారికి అండగా కొందరు గంజాయి బ్యాచ్​లు టీడీపీ కార్పొరేటర్ల నివాసాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. మేయర్ అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించి నిర్వహించే కౌన్సిల్ సమావేశంలో టీడీపీకి అనుకూలంగా ఓటు వేయొద్దని దీనికి సంబంధించి ప్రలోభాలు ప్రారంభించారు. మరి కొందరు కార్పొరేటర్లతో ఫోన్లలో చర్చలు జరుపుతున్నారు.

తమ ఇళ్లకు వస్తున్న వారిలో క్వార్జ్ నిందితులు, గంజాయి బ్యాచ్​తో పాటు రౌడీషీట్ ఉన్నవారు వస్తున్నట్లు కార్పొరేటర్లు తెలిపారు. దీంతో క్వార్జ్ నిందితులు ఏ కార్పొరేటర్​కి ఫోన్ చేసిన బెదిరించిన వెంటనే సమాచారం అందించాలని మంత్రి నారాయణ సూచించారు. ప్రలోభాలు, బెదిరింపులకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే మంత్రి నారాయణ కోటంరెడ్డిని ఆదేశించారు. అవిశ్వాస తీర్మానంకు సంబంధించి కౌన్సిల్ సమావేశం మరో వారంలో జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ అంశం నగరంలో చర్చనీయంగా మారింది.

ఈనెల 18న అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించి కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగే వరకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేస్తారో వేచి చూడాలి. మేయర్​గా ఉన్న పొట్లూరి స్రవంతికి, వైఎస్సార్సీపీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఆ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీమంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ప్రత్యక్షంగా ప్రకటించారు. దీంతో మేయర్ ఎన్నిక రసవత్తరంగా మారనుంది.

అభివృద్ధికి ఆటంకం - నెల్లూరు మేయర్ స్రవంతిపై అవిశ్వాస తీర్మానం

18న నెల్లూరు మేయర్‌ స్రవంతిపై అవిశ్వాస తీర్మానం - కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు

TAGGED:

NELLORE CORPORATORS PROBLEMS
NO CONFIDENCE MOTION ON MAYOR
NELLORE MAYOR ELECTION ISSUE
NELLORE POLITICS
THREATS TO TDP CORPORATORS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.