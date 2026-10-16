రాయలసీమలో వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంసకాండ - ఎస్ఈసీకి టీడీపీ ఫిర్యాదు
రాయలసీమలో స్థానిక ఎన్నికల సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలపై ఎస్ఈసీకి టీడీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. పుంగనూరు, రాయచోటి, ధర్మవరం, తిరుపతిలో వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంసంపై అలానే మిథున్రెడ్డి గూండాలతో దాడులకు తెగబడినట్లు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:08 PM IST
TDP complains to SEC about YSRCP activities in Rayalaseema : రాయలసీమ వ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ వైఎస్సార్సీపీ బరితెగింపు రాజకీయాలకు తెరలేపిందని టీడీపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పుంగనూరు, రాయచోటి, ధర్మవరం, తిరుపతి నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు సాగించిన అరాచకాలు, విధ్వంసకాండపై టీడీపీ నేతలు వర్ల రామయ్య, అశోక్బాబు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి (ఎస్ఈసీ) ఫిర్యాదు చేశారు. ఎన్నికల ముసుగులో వైఎస్సార్సీపీ నేతల రౌడీయిజంపై నిష్పక్షపాత విచారణ జరిపించాలని, శాంతిభద్రతలను కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు.
మిథున్రెడ్డి కాన్వాయ్తో దాడి : పుంగనూరు నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి స్వయంగా రంగంలోకి దిగి గుండాలతో దాడులకు తెగబడ్డారని టీడీపీ నేతలు ఎస్ఈసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. టీడీపీ కార్యకర్తలు, సామాన్య ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసేలా మిథున్రెడ్డి కాన్వాయ్ను వారిపైకి దూసుకెళ్లనిచ్చారని నేతలు ఆరోపించారు. ఈ ఘాతుకానికి సంబంధించిన వీడియో ఆధారాలను ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించారు. నియోజకవర్గంలో ప్రజలను, అధికారులను పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబం తీవ్ర భయాందోళనలకు గురి చేస్తోందని మండిపడ్డారు. ఎన్నికల అధికారులను సైతం మిథున్రెడ్డి బెదిరిస్తున్నారని, తక్షణమే అధికారులకు రక్షణ కల్పించడంతో పాటు పెద్దిరెడ్డి కుటుంబ కదలికలపై గట్టి నిఘా ఉంచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
రాయచోటి : రాయచోటిలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు శాంతిభద్రతలను పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చేశారనిని టీడీపీ నేతలు ధ్వజమెత్తారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీకాంత్రెడ్డి ఉద్దేశపూర్వకంగా కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడ్డారని టీడీపీ నేతల వాహనాలను తగులబెట్టారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
తిరుపతి : తిరుపతిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అనుచరులు రౌడీయిజానికి దిగారని టీడీపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాలను చించివేశారని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో జరిగిన తోపులాటలో టీడీపీ అభ్యర్థి యశోద చేతికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయని ఎస్ఈసీకి వివరించారు.
ధర్మవరం : ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి అనుచరులు యథేచ్ఛగా దాడులకు తెగబడుతూ ఎన్నికల ప్రక్రియను అపహాస్యం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
నిష్పక్షపాత విచారణ జరపాలి : ఈ నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలపై తక్షణమే క్షేత్రస్థాయి నుంచి వాస్తవ నివేదికలను తెప్పించుకోవాలని టీడీపీ నేతలు ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు. వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలపై నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. పోలింగ్ ముగిసే వరకు ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా క్షేత్రస్థాయి అధికారులను అప్రమత్తం చేయాలని ఎన్నికలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేలా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
హింసాత్మక రాజకీయాలను సహించేది లేదు : నామినేషన్ల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ రౌడీయిజానికి పాల్పడుతోందని మంత్రులు టీజీ భరత్, మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. పదవుల్లో లేకపోయినా వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరు మారలేదని ఇప్పటికీ అదే దౌర్జన్యకర వైఖరి అవలంబిస్తున్నారని అన్నారు. గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నామినేషన్ల సమయంలో టీడీపీ కార్యకర్తలను ఇబ్బందులకు గురి చేశారని ఇప్పుడు రెచ్చగొట్టే మాటలు, గొడవలు సృష్టించడం వారి రాజకీయ శైలిగా మారిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ఎన్నికల్లో హింసాత్మక రాజకీయాలను సహించేది లేదని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ ధ్వజమెత్తారు. నామినేషన్ల తొలిరోజే వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కుళ్లబొడిచిందని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలకు ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెబుతారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో దౌర్జన్యం చేయాలని జగన్ చూస్తున్నారని శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించాలని యత్నిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యేలు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి, ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్, అమర్నాథ్రెడ్డిలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నామినేషన్లు వేయాలంటే భయపడేలా గొడ్డలి పార్టీ అరాచకాలు చేస్తుందని ఆరోపించారు.
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