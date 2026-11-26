పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఘర్షణలు - కారంపొడి చల్లుకుంటూ కొట్టుకున్న టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు
TDP and YSRCP Attacks in First Phase of Panchayat Elections : రాష్ట్రంలో తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో చెదురుమదురు ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. కొన్ని చోట్ల వైసీపీ, టీడీపీ మద్దతుదారులు దాడులు చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:19 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 7:51 PM IST
రాష్ట్రంలో తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో చెదురుమదురు ఘటనలు జరిగాయి. కొన్ని చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ మద్దతుదారులు పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకున్నారు, కర్రలతో కొట్టుకున్నారు. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అక్కడక్కడా ఘర్షణలు చోటు చేసుకున్నాయి. నంద్యాల జిల్లా అహోబిలంలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ మద్దతుదారులు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి పరిశీలించేందుకు ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియ వెళ్లగా వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు ఆమెను అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఇరువర్గాలు రాళ్లు, కర్రలతో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. ఈ దాడిలో ఎమ్మెల్యే కారు అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఎమ్మెల్యే కారు డ్రైవర్తో పాటు పలువురికి గాయాలయ్యాయి. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు పెద్దసంఖ్యలో అహోబిలం చేరుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.
అహోబిలంలో జరిగిన దాడులకు పోలీసుల వైఫల్యమే కారణమని ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ మండిపడ్డారు. ఇవి పథకం ప్రకారం చేసిన దాడులని ఆరోపించారు. ఇదే జిల్లాలోని ఆళ్లగడ్డ మండలం జమ్మలదిన్నె పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీ- వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్లేందుకు యత్నించిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను టీడీపీ మద్దతుదారులు అడ్డుకున్నారు. ఈ సమయంలో తోపులాట జరిగింది. ఒకరిపై ఒకరు కారంపొడి చల్లుకున్నారు. పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు. ఆదోనిలో మండగిరిలో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు గుడిసె కృష్ణమ్మ, సర్పంచి అభ్యర్థి భర్త బుడ్డారెడ్డి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.
పల్నాడు జిల్లా ఈపూరు మండలం కొండ్రముట్లలో బ్యాలెట్ బాక్సు పగులగొట్టేందుకు కొందరు యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బూతు క్యాప్చరింగ్కు పాల్పడ్డారని ఇరువర్గాలు ఆందోళనకు దిగడంతో లాఠీఛార్జ్ చేసి వారిని చెదరగొట్టారు. బొల్లాపల్లి మండలం వెల్లటూరులో పోలింగ్ కేంద్రంలోకి చొరబడిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు బ్యాలెట్ బాక్సులు పగలగొట్టి పత్రాలను చించి వేశారు. జొన్నలగడ్డలో జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. పోలింగ్ బూతుల్లో టీడీపీ రిగ్గింగ్కు పాల్పడుతోందని వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు నరసరావుపేట- గుంటూరు రహదారిపై బైఠాయించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు. పోలీసుల చేతుల్లోని లాఠీలను లాక్కునేందుకు కొంత మంది మహిళలు యత్నించగా వారిని నిలువరించారు.
బ్యాలెట్ బాక్సులో సిరా : కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలో జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రంలో కూటమి నాయకులు రిగ్గింగ్కు పాల్పడ్డారని మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ హడావుడి చేశారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు అక్కడ గుమిగూడిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులను చెదరగొట్టారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా రెడ్డిగూడెం మండలం శ్రీరాంపురంలో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఘర్షణ జరిగింది. ఓ వర్గం నాయకుడిపై మరో వర్గం వారు దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాలు ఘర్షణ పడ్డాయి. గణపవరంలో జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ పోలింగ్ కేంద్రంలోకి ఓ వర్గం వారు దూసుకొచ్చేందుకు యత్నించగా పోలీసులు వారిని వెళ్లగొట్టారు.
నెల్లూరు జిల్లా దగదర్తి మండలం కాట్రాయపాడులో 2 వర్గాలు గొడవ పడ్డాయి. పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. అనంతపురం రూరల్ అక్కంపల్లి పంచాయతీలో రెండు వర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కనగానపల్లి మండలం నర్సంపల్లిలో 7వ పోలింగ్ బూత్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు బ్యాలెట్ బాక్సులో సిరా పోశారు. ఈ ఘటనతో పోలింగ్ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. తిరుపతి జిల్లా రైల్వేకోడూరు నియోజకవర్గంలోని ఓబులవారిపల్లి మండలం మంగంపేటలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
కాకినాడ నగరపాలక సంస్థలో గాటీ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద మహిళల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఒకరినొకరు జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తతతో ఇరువర్గాల వారిని పోలీసులు చెదరగొట్టారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కవిటి మండలం లండారిపుట్టుగలో రెండు వర్గాల వారు పరస్పరం రాళ్లు రువ్వడంతో విధుల్లో ఉన్న పోలీసు సిబ్బందికి గాయాలయ్యాయి. అప్రమత్తమైన అధికారులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
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