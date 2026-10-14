స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీపై టీడీపీ, జనసేన చర్చలు సఫలం - 2 రోజుల్లో జాబితా
TDP and Janasena Discussions : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై సీఎం చంద్రబాబుతో జనసేన నేతల సమావేశం ముగిసింది. ఎన్నికల్లో పోటీపై టీడీపీ, జనసేన చర్చలు సఫలమయ్యాయని ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:02 PM IST
TDP and Janasena Discussions on Contesting Local Body Elections : స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి సీట్ల సర్దుబాటు పంచాయితీకి తెరపడింది. మేయర్ పీఠాల దగ్గర మొదలైన చర్చలు అభ్యర్థుల ప్రకటన దిశగా చేరాయి. సీట్ల కోసం కొట్టుకుంటున్నారన్న సంకేతాలు ఇవ్వకుండా ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా కూటమి పార్టీల నేతలు సర్దుబాటు చేసుకున్నారు. సీఎం చంద్రబాబుతో జనసేన నేతల సమావేశం ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుకు జనసేన నేతలు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
భేటీ అనంతరం జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ రెండు రోజుల్లో కలిసే పోటీ చేసే అభ్యర్థుల్ని ప్రకటిస్తామని స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీపై టీడీపీ, జనసేన చర్చలు సఫలమయ్యాయని శ్రీనివాస్ తెలిపారు. సీట్ల కోసం గొడవ పడుతున్నామనే సంకేతాలు ఇవ్వబోమని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడే కాదు వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోనూ కలిసే వెళ్తామని అన్నారు. మా కూటమి రెండు రోజుల్లో ఒకే జాబితా ప్రకటిస్తోందని చెప్పారు.
ఫ్రెండ్లీ కాంటెస్ట్కు తావులేదు : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమిగానే పోటీ చేస్తున్నామని బలంగా ఉన్నచోట గెలవాలని చంద్రబాబు చెప్పారని బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు. ఎవరి మనోభావాలూ దెబ్బతినకుండా ముందుకెళ్తున్నామని చెప్పారు. స్థానిక సంస్థల్లో సింగిల్ అజెండాతోనే పోటీ చేస్తున్నామని టీడీపీ, జనసేన చర్చల్లో ఏకాభిప్రాయం కుదిరిందని తెలిపారు. స్థానిక పరిస్థితుల మేరకు ఎవరు పోటీ చేయాలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఇన్ని సీట్లలో పోటీ చేయాలని ఇంకా లెక్కలేమీ వేసుకోలేదని ఫ్రెండ్లీ కాంటెస్ట్కు తావులేదని ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు.
అధినేత పవన్ కల్యాణ్ చెప్పినట్లు క్యాడర్ సంతృప్తి చెందేలా పోటీ ఉంటుందని విశాఖ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ తెలిపారు. ఎవరు ఎక్కడ పోటీ చేయాలనే దానిపై మూడు పార్టీలకు స్పష్టత ఉందని అన్నారు. దీంతో కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటుపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెరపడినట్లయింది. చర్చల దశ దాటి ఉమ్మడి అభ్యర్థుల ప్రకటనకు కూటమి సిద్ధమవుతోంది.
చంద్రబాబుతో బీజేపీ నేతలు భేటీ : అదే విధంగా సీఎం చంద్రబాబుతో బీజేపీ నేతలు భేటీ అయ్యారు. చంద్రబాబు, సమన్వయ కమిటీ సభ్యులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, మంత్రి సత్యకుమార్ పాల్గొన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీజేపీ పోటీచేసే స్థానాలపై చర్చిస్తున్నారు.
మోగిన ఎన్నికల నగారా - 28న కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలు, నగరపంచాయతీలకు పోలింగ్