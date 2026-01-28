ETV Bharat / state

ఏపీలో రూ.లక్ష కోట్లకు దాటేసిన పన్నుల రాబడి

తొలి మూడు త్రైమాసికాల్లోనే రూ.లక్ష కోట్లు దాటిన పన్నుల రాబడి - 9 నెలల్లో ఈ స్థాయిలో పన్నుల వసూలు ఇదే తొలిసారి, రాష్ట్ర మూలధన వ్యయం రూ.19,224 కోట్లు

Tax Revenue Exceeded 1 Lakh Crore Rupees in AP
Tax Revenue Exceeded 1 Lakh Crore Rupees in AP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 9:47 AM IST

Tax Revenue Exceeded 1 Lakh Crore Rupees in AP: ఏపీలో గడచిన తొలి మూడు త్రైమాసికాల్లోనే పన్నుల రాబడి రూ.లక్ష కోట్లు దాటింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొలి తొమ్మిది నెలల్లోనే పన్నుల ద్వారా రూ.1,05,331.07 కోట్లకు ఆదాయాన్ని సాధించింది. రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ 9 నెలల కాలానికే ఈ స్థాయిలో పన్నుల రాబడి సాధించింది లేకపోవడం విశేషం.

ముఖ్యంగా జీఎస్టీ, స్టాంపుల రిజిస్ట్రేషన్ల ఫీజు రూపంలో వచ్చిన మొత్తం, భూమి శిస్తు, అమ్మకపు పన్ను, ఎక్సైజ్‌ సుంకం, కేంద్ర పన్నుల్లో రాష్ట్ర వాటా, ఇతర పన్నుల తదితరాలను కలుపుకుని రాష్ట్ర పన్నుల రాబడిగా గణిస్తారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం పన్నుల రాబడి రూ.1,66,573.09 కోట్లుగా రెవెన్యూ అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇందులో డిసెంబరు నాటికి 63.23 శాతం సమకూరింది. జనవరి సహా రానున్న మూడు నెలల్లో మరో 36 శాతం పన్నులు వసూలైతే నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం చేరుకున్నట్లే అవుతుంది. 2025-26 సంవత్సరంలో తొలి మూడు త్రైమాసికాల లెక్కలను కాగ్‌ విడుదల చేసింది.

ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు, రహదారులు, ఇతర మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం వెచ్చించే మొత్తాన్ని మూలధన వ్యయంగా పిలుస్తారు. ఇది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అభివృద్ధి అంతగా సాధ్యపడుతుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొలి 9 నెలల్లో రాష్ట్రంలో రూ.19,224 కోట్లు మూలధన వ్యయాన్ని చేశారు. గత ఐదేళ్లలో ఇదే ఎక్కువ అని కూడా కాగ్‌ లెక్కల ఆధారంగా స్పష్టమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.40,000 కోట్లకుపైనే ఖర్చు పెట్టాలని అంచనా వేసినప్పటికీ ప్రస్తుతం సగం మాత్రమే ఖర్చు చేయగలిగారు.

రూ.60,480 కోట్ల రెవెన్యూ లోటు: ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను (డిసెంబరు నెలాఖరుకు) ఏపీ ప్రభుత్వం రూ.85,312 కోట్ల రుణాలను సమీకరించింది. అదే విధంగా ఏపీ రెవెన్యూ లోటు 60,480 కోట్లకు చేరింది. ఇలా మొత్తం మీద రూ.33,185.97 కోట్ల రెవెన్యూ లోటు ఉంటుందని అంచనా వేస్తే అది అంచనాలకు మించి అధికంగా ఉంది. తాజా అంచనాలతో పోలిస్తే 182 శాతంగా నమోదు కావడం గమనార్హం. రెవెన్యూ రాబడి రూ.1,18,244.98 కోట్లు కాగా రెవెన్యూ వ్యయం మాత్రం రూ.2,03,557.29 కోట్లుగా కాగ్‌ లెక్కలను తేల్చింది.

గతంలో సైతం: ఏపీలో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంచనా వేసిన పన్ను ఆదాయంలో రాబడి సగం వరకు ఖజానాకు చేరింది. ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తం రాష్ట్ర పన్నుల రాబడి రూ.1,66,573.09 కోట్లుగా అధికారులు అంచనా వేశారు. అక్టోబరు నెలాఖరుకు రూ.82,983.17 కోట్లుగా ఉంది. గత ఏడు నెలల్లో సగం రాబడిని సాధించింది. బడ్జెట్‌ అంచనాలతో పోల్చినట్లయితే జీఎస్టీ వసూళ్లలో 52.49%, అదే విధంగా అమ్మకపు పన్నులో 49.10%, కేంద్ర పన్నుల్లో వాటా 56% సాధించింది. దాంతో మొత్తం రాష్ట్ర రెవెన్యూ రాబడి రూ.91,638 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది ఏడాది మొత్తం అంచనాల్లో 42.04% గా నెలకొంది.

అంతేకాకుండా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తం మీద రూ.79,926.89 కోట్ల నికర అప్పును తీసుకుంటామని బడ్జెట్‌ అంచనాల్లో పేర్కొన్నారు. ఏడు నెలల్లో రూ.67,283.53 కోట్ల నికర రుణంగా కాగ్‌ లెక్కల్లో చూపించారు. ఇందులో రూ.37,178.69 కోట్ల నికర ప్రజా రుణం, మరో రూ.30,104.83 కోట్ల నికర ప్రజాఖాతా మొత్తాలను వినియోగించుకున్నట్లు వివరించారు. పన్నుల రాబడికి తోడు పన్నేతర రాబడి, కేంద్రం నుంచి వచ్చిన గ్రాంట్లు కలిపి మొత్తం రూ.91,638.98 కోట్ల రెవెన్యూ రాబడి ఈ ఏడు నెలల్లో సాధించడం విశేషం. అప్పుల తదితర మూలధన వసూళ్లు కూడా కలిపి మీద ఏడు నెలల్లో రూ.1,58,960 కోట్లు ఖజానాకు చేరుకున్నాయి.

ఏడు నెలల్లో రాష్ట్రం ఆస్తుల సృష్టికి ఉపయోగపడే ఖర్చు రూ.13,942.50 కోట్లను వ్యయంగా చేసింది. ఇది బడ్జెట్‌ అంచనాల్లో దాదాపు 35%. రెవెన్యూ ఖర్చులను రూ.1,39,444.97 కోట్లుగా పేర్కొంది. రెవెన్యూ రాబడితో పోలిస్తే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంది. దీనికితోడు రెవెన్యూ లోటు బడ్జెట్‌ అంచనాల్లో ఏడు నెలలకు గాను 144.05% ఉంది. ఏడాది అంచనాలతో పోలిస్తే రెవెన్యూ లోటు ఇప్పటికే 44% అధికంగా నెలకొంది.

