YUVA : నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - నైపుణ్యాలపై ఉచిత శిక్షణ ఇస్తూ, ఉపాధి కల్పన
యువతకు అండగా టాటా స్ట్రైవ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ - 12 విభాగాల్లో ఉచిత శిక్షణ ఇస్తూ ఉద్యోగ కల్పన - విద్యార్హతకు తగ్గట్టుగా శిక్షణ ఇస్తూ ఉపాధి మార్గాలు కల్పిస్తున్న టీసీసీడీసీ
Published : March 5, 2026 at 1:01 PM IST
Skill Training By Tata Strive Hyderabad : పట్టభద్రులయ్యాక ఉద్యోగం సాధించడం అందరి కల. అయితే చాలా మందికి ఉద్యోగాన్వేషణలోనే పుణ్యకాలం గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగాలు లేక చాలా మంది యువత ఇంటర్వ్యూలకు హాజరవుతూ కళ్లల్లో ఒత్తులేసుకుని చూస్తున్నారు. అటువంటి యువతకు అండగా నిలుస్తోంది హైదరాబాద్లోని టాటా స్ట్రెవ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్. పదో తరగతి నుంచి బీటెక్ వరకు ఎవరి అర్హతకు తగ్గట్టుగా వారికి శిక్షణ ఇస్తూ, ఉపాధి మార్గాలు చూపిస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
దశాబ్ద కాలంగా వేల మందికి ఉపాధి : ఉద్యోగం సంపాదించుకుని, గౌరవంగా బతుకుతూ, నాలుగు రాళ్లు వెనకేసుకోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. కానీ నైపుణ్యాలు లేకపోవడం వల్లనో, లేదా అవకాశాలు దొరక్కపోవడం వల్లో నిరుద్యోగిత పెరిగి పోతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు అవకాశాలు కల్పించి, నైపుణ్యాభివృద్ధి చేసేందుకు పని చేస్తోంది టాటా స్ట్రైవ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్. దశాబ్ద కాలంగా వేల మందికి ఉపాధి కల్పించింది.
12 విభాగాల్లో ఉచిత శిక్షణ : ఇది సికింద్రాబాద్ వెస్ట్మారేడ్పల్లిలో ఉన్న టాటా స్ట్రైవ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్. 4 రంగాలకు సంబంధించి 12 విభాగాల్లో ఉచిత శిక్షణ ఇస్తూ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నారు. పదో తరగతి నుంచి ఇంటర్, డిగ్రీ, బీటెక్ పూర్తి చేసినోళ్ల వరకు విద్యార్హత బట్టి శిక్షణ, ఉద్యోగ అవకాశాలు అందిస్తున్నారు.
"టాటా స్ట్రైవ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లో మేము వివిధ కోర్సుల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాము. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నిరుద్యోగ యువతకు వారి విద్యార్హత ఆధారంగా పదో తరగతి నుంచి బీటెక్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నవారికి కోర్సులు ఉన్నాయి. టెక్నీషియన్, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్, హాస్పిటాలిటీ కోర్సులను ఉచితంగా అందిస్తున్నాం."- వై.అంజిరెడ్డి, సెంటర్ మేనేజర్, టీసీసీడీసీ
నెలరోజుల పాటు ఆన్జాబ్ ట్రైనింగ్ : టెక్నికల్ కోర్సులకు సంబంధించి పదో తరగతి, ఐటీఐ డిప్లొమా చేసిన వారికి అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రీషియన్, పదో తరగతి అర్హతతో బైక్ రిపేరింగ్, ఇంటర్ అర్హతతో ఈవీ అసెంబ్లింగ్, రిపేరింగ్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కోర్సుల్లో గ్రాడ్యుయేషన్తో బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, పదో తరగతితో రిటైల్ సేల్స్ అసోసియేట్, ఇంటర్ అర్హతతో కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, పదో తరగతి అర్హతతో జనరల్ డ్యూటీ అసిస్టెంట్ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇందుకోసం 2 నుంచి 3 నెలలు ఉచిత శిక్షణతో మరో నెల ఆన్జాబ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది.
ఉద్యోగంలో రాణించేలా శిక్షణ : హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్లో భాగంగా ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అసోసియేట్, పదో తరగతితో ఫుడ్ అండ్ బేవరేజెస్ సర్వీస్ స్టీవార్డ్, క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్ అసోసియేట్గా అవకాశాలు ఉన్నాయని వాటికి ఉచిత హాస్టల్, భోజన వసతితో శిక్షణిస్తున్నారు. ఈ శిక్షణ తమకు చాలా బాగా నచ్చిందని, తాము మంచి ఉద్యోగిగా రాణించడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు అక్కడి ట్రైనీలు.
"ఇక్కడకు వచ్చి నెల రోజులు పూర్తయింది. ఇప్పుడు కాఫీ మేకింగ్, హోటళ్ల గురించి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. ప్లేస్మెంట్ స్టార్బక్స్ సంస్థలో వచ్చేలా చేస్తారు. తరగతుల్లో థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్గా నేర్పుతారు." - తరుణ్ కుమార్, ఫుడ్ అండ్ బేవరేజెస్ శిక్షణార్థి
పలు అంశాలపై శిక్షణ : బైక్ అసెంబ్లింగ్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్కి సంబంధించిన పూర్తి అంశాలపై శిక్షణ అందిస్తున్నారు. అందుకు అవసరమైన ప్రతీ అంశం థియరిటికల్, ప్రాక్టికల్గా బోధిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఐటీ, నాన్ ఐటీకి సంబంధించి పలు విభాగాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పుతున్నారు.
"టూ వీలర్ ఈవీ చేతక్కు సంబంధించి శిక్షణ పొందుతున్నాను. ఈవీ వల్ల లాభాలు, దీనిని ఎలా వినియోగించుకోవాలి? కస్టమర్ సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించాలి? వాటిని ఏ విధంగా గుర్తించాలి? అనే విషయాలు నేర్పుతున్నారు. మొదటిలో కొంత కష్టంగా అనిపించినా తర్వాత అలవాటైపోయింది." - మేఘన, ట్రైనీ, టాటా స్ట్రైవ్
సందేహాల నివృత్తికి : పదేళ్లుగా 5 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించిన టాటా స్ట్రైవ్కు హైదరాబాద్లోని వెస్ట్ మారేడ్పల్లి, ఆటోనగర్తో పాటు జగిత్యాల జిల్లాలోనూ బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. ఆసక్తి గల యువత www.tatastrive.com లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. సందేహాల నివృత్తి కోసం 80743 06410, 83283 68554, 93473 12434, 91007 72269 నెంబర్లను సంప్రదించాలని సూచించారు.
