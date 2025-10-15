ETV Bharat / state

దీపావళి స్పెషల్​ - విజయవాడలో స్వీట్​ టపాసులు

చూస్తుంటే దీపావళి చిచ్చుబుడ్లు, సీమటపాకాయలు - కానీ నోట్లో పెట్టుకుని చూస్తే మాత్రం తియ్యదనం - దీపావళి క్రాకర్స్​ రూపుతో స్వీట్స్​ రూపొందిస్తున్న రాయల్​ట్రీట్స్​ విద్య ప్రయాగ

Diwali Crackers Shaped Chocolates in Vijayawada
Diwali Crackers Shaped Chocolates in Vijayawada (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Homemade Diwali Crackers Shaped Chocolates in Vijayawada: రూపు చూస్తుంటే కళ్లకెదురుగా దీపావళి చిచ్చుబుడ్లు, సీమటపాకాయలు, భూ చక్రాలు మొదలైన మందుగుండు సామగ్రిలా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ నోట్లో పెట్టుకుని చూస్తే మాత్రం దాని తియ్యటి రుచితో కనువిందు చేస్తుంది. ఇదేమిటమ్మా మాయా అని అనుకుంటున్నారా? మాయలు లేవు మంత్రాలు అసలే లేవు. విజయవాడలో రాయల్​ట్రీట్స్​ పేరుతో దీపావళి సందర్భంగా క్రాకర్స్​ రూపు వచ్చే విధంగా స్వీట్స్​ను మహిళలు తయారు చేస్తున్నారు.

విజయవాడకు చెందిన విద్య ప్రయాగ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వీటిని తయారు చేస్తున్నారు. 2010లో సరదాగా మొదలుపెట్టిన చాక్లెట్ల తయారీ వ్యాపకం తర్వాత కాలంలో ఆసక్తిగా, ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మహిళలకు ఓ వ్యాపారంగా మారింది. విజయవాడ ఆలిండియా రేడియోలో క్యాజువల్‌ ఎనౌన్సర్‌గా విద్య ప్రయాగ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే రాయల్‌ ట్రీట్స్‌ పేరుతో ఈ విధంగా చాక్లెట్లను తయారు చేస్తుండటం విశేషం. రాకెట్లు, భూ చక్రాలు, విష్ణు చక్రాలు, సీమ టపాకాయలు, చిచ్చుబుడ్లు, లక్ష్మీబాంబులు, వంకాయ బాంబులు మొదలైన రూపు వచ్చే విధంగా స్వీట్స్​ను రూపొందించడం వీరి ప్రత్యేకత.

ప్రత్యేకతలు: విద్య చాక్లెట్ సేకరణలో సంప్రదాయ, ఆధునిక పాక కళాత్మకత కూడినదై ఉంటున్నాయి. ప్రతి వస్తువుకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకారం ఆహ్లాదకరమైన, ఆకర్షణీయమైన పేరు ఉంటుంది. ఇది దాని రూపానికి మాత్రమే కాకుండా అందులోని రుచుల కోసం సైతం దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. బాంబులు తియ్యగా ఉండటంతో పాటు తిెంటుంటే నోటిలో ఇట్టే కరిగిపోతుంది. ఇవి పిల్లలకు, పెద్దలకు సైతం ఇష్టమైనవిగా మారుతున్నాయి. ఈ చాక్లెట్ల వ్యాపారం ప్రారంభించిన అతి కొద్ది రోజులకే విజయవాడ నగరంలోని అందరి ఆదరాభిమానాలను చూరగొంది.

ఆకర్షిస్తున్న క్రాకర్స్​ స్వీట్లు: రాయల్ ట్రీట్స్ వేడుకలు, పండుగలకు ప్రస్తుతం చిరునామాగా మారింది. పుట్టినరోజులు, వివాహాలు మొదలుకుని అన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో కూడా రాయల్ ట్రీట్స్​ ప్రసిద్ధి గాంచింది. చాక్లెట్‌లను ఇంటి రుచి వచ్చే విధంగా అత్యంత నాణ్యతతో విద్య ప్రయాగ తయారు చేయిస్తున్నారు. అభిరుచికి సృజనాత్మకతను జోడించడంతో ఈ వ్యాపారం అచిరకాలంలోనే ప్రజలందరి అభిమానాన్ని పొందింది. నమ్మకం, నాణ్యతకు సృజనాత్మకతను జోడిస్తే సత్ఫలితాలను ఏ విధంగా అందుకోవచ్చో విద్య ప్రయాగ రాయల్ ట్రీట్స్ ద్వారా నిరూపించారు.

విద్య ప్రయాగ ప్రయాణం పాక శాస్త్రంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు కొత్త ఊపిరిలూదింది. ఊహకు నైపుణ్యం తోడైతే అత్యంత సాధారణ వస్తువును కూడా ఉన్నతంగా మార్చవచ్చునని ఈ ఆవిష్కరణ ద్వారా రుజువైంది. ముఖ్యంగా చిన్నారుల మనస్సులను ఈ గమ్మతైన క్రాకర్ స్వీట్స్ ఆకర్షిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం దీపావళి సీజన్ కావడం, స్వీట్స్​ను సైతం ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేస్తుండటం వీరికి కలిసొచ్చే అంశంగా చెప్పవచ్చు.

