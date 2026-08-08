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ఏఐ, జావా, పైథాన్​ - కోర్సులన్నింటినీ ఇక్కడ ఉచితంగా నేర్పుతారు

యువత బంగారు భవితకు తోడ్పడుతున్న సిద్దిపేట ఐటీ టవర్​లోని టాస్క్ - వివిధ సాంకేతిక అంశాల మేళవింపుగా కోర్సులు బోధన - ఈనెల 12 నుంచి కొత్త బ్యాచ్‌ మొదలు

Training To Unemployed Youth Telangana
Training To Unemployed Youth Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 1:09 PM IST

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Telangana Academy for Skill and Knowledge Siddipet : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ (ఏఐ), ఇతర టెక్నాలజీ అనేక రంగాలపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ప్రభావం చూపుతున్న రోజులివి. ఆధునిక విజ్ఞానం కొత్తపుంతలు తొక్కుతున్న తరుణంలో ఆ స్థాయిలో వినియోగానికి నవతరం సిద్ధంగా ఉండాలి. ఐటీతో పాటు ఇతర విభాగాల్లో రాణించాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆధునిక సాంకేతికతకు సంబంధించిన నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలి. అయితే ఇంజినీరింగ్, డిగ్రీ, ఆపై స్థాయిలో అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు అనేక మంది విద్యార్థులు ప్రతి సంవత్సరం పట్టాలు పుచ్చుకొని ఉద్యోగాల కోసం కంపెనీల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు.

ఇలా అవస్థలు పడుతున్న యువతకు మార్గదర్శనం చేయడంలో సిద్దిపేట ఐటీ టవర్‌లోని టాస్క్‌ (తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్‌ స్కిల్‌ - నాలెడ్జి) ప్రాంతీయ కార్యాలయం కీలకంగా మారింది. ఈ ఏడాది జూన్‌లో ఏఐ తొలి బ్యాచ్‌కి శ్రీకారం చుట్టింది. కాగా ఈ నెల 12 నుంచి వివిధ సాంకేతిక అంశాల మేళవింపుగా కోర్సు నిర్వహించనుండటం విశేషం.

మరిన్ని బ్యాచ్‌లను విస్తరించాలని నిర్ణయం : పట్టభద్రులైన యువత నైపుణ్యం ఉన్న ఉద్యోగులను ఆశించే కంపెనీలను సమన్వయం చేయడంలో టాస్క్‌ కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. జూన్‌లో ఏఐ కోర్సు నిర్వహించగా 56 మంది హాజరయ్యారు. వీరిలో ఇప్పటికే 29 మంది స్థానిక ఐటీ టవర్‌ సహా హైదరాబాద్‌ తదితర చోట్ల కొలువులు సాధించారు. ఇదే స్ఫూర్తితో మరిన్ని బ్యాచ్‌లను విస్తరించాలని నిర్ణయించారు. మరోవైపు వివిధ సాంకేతిక అంశాలకు అనుగుణంగా కోర్సులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏటా టాస్క్‌ ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో 15 వరకు బ్యాచ్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వెయ్యి మంది వరకు శిక్షణ పొందుతున్నారు. వారిలో సుమారు 50 శాతం మేర ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నారు.

శిక్షణలోని ప్రధాన అంశాలివే : ప్రాథమిక అంశాలు, ప్రాంప్ట్‌ ఇంజినీరింగ్, అడ్వాన్డ్స్‌ ఎంఎస్‌ ఆఫీస్, డ్యాష్‌బోర్డు అనలైసిస్‌ యూజింగ్‌ ఏఐ టూల్స్, ఏఐ ఆధారంగా రెజ్యూమె తయారీ, మిషన్‌ లెర్నింగ్, ఏఐ టూల్స్‌ ఉపయోగాలు, క్రియేట్‌ ఓన్‌ చాట్‌బాట్, స్క్రిప్ట్‌ రైటింగ్, ప్రభుత్వ, పోటీ పరీక్షల సన్నద్ధతలో భాగంగా ఏఐ టూల్స్​ను ఎలా వినియోగించాలి అనే విషయంపై తరగతులు బోధిస్తున్నారు.

వాటితో పాటు జావా, జావ స్క్రిప్ట్, పైథాన్, ఏడబ్ల్యూఎస్, ఫ్రంట్‌ ఎండ్‌ టెక్నాలజీ, ఐవోటీ, డాటాబేస్‌ డిజైన్, కమ్యూనికేషన్, సాఫ్ట్, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్, అప్టిట్యూడ్​ - రీజనింగ్, కంపెనీలకు అనుగుణంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. నిత్యం 3 గంటల బోధన, మిగిలిన సమయంలో సాధన ఉంటుంది.

ఇలా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోండి : ఇక్కడ శిక్షణ పొందాలనుకునే అభ్యర్థులు ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఈ నెల 11లోపు నామమాత్రపు రుసుముతో నేరుగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి. శిక్షణలో భాగంగా ఎలాంటి ఫీజులు ఉండవు.

  • ఈనెల 12 నుంచి కొత్త బ్యాచ్‌లు మొదలవుతుంది.
  • ఉదయం 10.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తారు.
  • హైదరాబాద్‌కు చెందిన అనుభవజ్ఞులైన వారితో శిక్షణ ఇప్పిస్తారు.
  • అర్హత ఆధారంగా ఐటీ, ఇతర రంగాల్లో ఉద్యోగాలకు దారి చూపుతారు.
  • జాబ్‌మేళాలు నిర్వహిస్తారు.
  • సిద్దిపేట ఐటీ టవర్‌ సహా హైదరాబాద్, వేరే ప్రాంతాల్లో కొలువులు లభిస్తాయి.

"పోటీ ప్రపంచంలో నిరుద్యోగులు తమ నైపుణ్యాలకు సానబెట్టాలి. టాస్క్‌ కార్యాలయంలో ఏఐ, ఇతర సాంకేతిక కోర్సులపై శిక్షణ అందిస్తున్నాం. ఈ అవకాశాన్ని నిరుద్యోగ యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. శిక్షణకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకొనేందుకు సిద్దిపేటలోని ఐటీ టవర్​ టాస్క్​ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చు. ఫోన్‌ నం. 86880-89904లోనూ మాట్లాడవచ్చు" - నరేందర్​, మేనేజర్​, టాస్క్​ ప్రాంతీయ కేంద్రం, సిద్దిపేట

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ACADEMY FOR SKILL AND KNOWLEDGE
TRAINING TO UNEMPLOYED YOUTH TG
టాస్క్​ ఆధ్వర్యంలో యువతకు శిక్షణ
TRIANGING TO YOUTH BY TASK

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