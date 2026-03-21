మీరు 'సమోసా'ప్రియులా - ఈ తయారీ వీడియో చూశారంటే ఇక జన్మలో ముట్టుకోరు!
జియాగూడలో సమోసా తయారీ యూనిట్పై టాస్క్ఫోర్స్ దాడి - రూ.5 లక్షల విలువైన అనారోగ్యకర ఆహార పదార్థాల స్వాధీనం - నిర్వాహకుడు అబ్దుల్ రషీద్ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : March 21, 2026 at 2:03 PM IST
Raids on Samosa Manufacturing Unit : హైదరాబాద్లో సమోసాల తయారీ కేంద్రంపై కుల్సుంపురా పోలీసులు ఆకస్మిక దాడి చేశారు. జియాగూడలోని ఓ అక్రమ సమోసా తయారీ కేంద్రంలో కుళ్లిన గుడ్లు, కల్తీ నూనె, పిండి తదితర పదార్థాలను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, గోల్కొండకు చెందిన అబ్దుల్ రషీద్ జియాగూడ బైపాస్ రోడ్డులో సమోసా తయారీ కేంద్రం నిర్వహిస్తున్నాడు. ఇక్కడ తయారీ చేసి, పరిసర ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లు, బేకరీలు, చిరు వ్యాపారులకు విక్రయిస్తుంటాడు.
ఆకస్మిక దాడిలో పట్టుబడ్డ నిర్వాహకుడు : ఈ తయారీ కేంద్రంలో రషీద్తో పాటు మరో ఐదు మంది కార్మికులు కూడా పని చేస్తున్నారు. ఈ సమోసాల తయారీకి ఎలాంటి ఫుడ్సేఫ్టీ నిబంధనలు, ప్రభుత్వ అనుమతులు లేవు. వీటిని పూర్తిగా నేలపై, అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో కుళ్లిపోయిన కోడిగుడ్లు, డేట్ అయిపోయిన కల్తీ మైదా, కల్తీ వంట నూనెలు, కుళ్లిపోయిన కూరగాయలను ఉపయోగిస్తూ అక్రమంగా కేంద్రాన్ని నడిపిస్తున్నారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో టాస్క్ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ నేతృత్వంలోని ఎచ్-ఫాస్ట్ బృందం, కుల్సుంపురా పోలీసులు సంయుక్తంగా సమోసాల తయారీ కేంద్రంలో తనిఖీలు నిర్వహించారు.
అబ్దుల్ రషీద్ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు : దాడి సమయంలో కుళ్లిన గుడ్లు, వాడిన నూనెను ఉపయోగిస్తూ ప్రజా ఆరోగ్యానికి ముప్పు కలిగించే రీతిలో అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో సమోసాలను తయారు చేస్తుండటంతో పోలీసులు అక్కడున్న పదార్థాలన్నింటినీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కుల్సుంపురా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి, నిర్వాహకుడు అబ్దుల్ రషీద్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
సీజ్ చేసిన వస్తువుల వివరాలు : (విలువ సుమారు రూ.5 లక్షలు)
- పాడైపోయిన కోడిగుడ్లు : 500
- వాడేసిన వంట నూనె : 5 కిలోలు
- తయారు చేసిన పదార్థాలు : ఎగ్ సమోసాలు (350), స్వీట్ కార్న్ సమోసాలు (600), ఉల్లిపాయ సమోసాలు (1,000)
- ముడి పదార్థాలు : మైదా (50 కిలోలు), ఉప్పు (4 బస్తాలు), సమోసా పట్టీలు (2000), అపరిశుభ్రమైన స్వీట్ కార్న్ (10 కిలోలు)
- యంత్రాలు : ఫ్రైయర్, ఉల్లిపాయలు కోసే యంత్రం, వంట పాత్రలు.
ప్రజలకు పోలీసుల సూచనలు : ఆహార కల్తీ, అక్రమ తయారీ కేంద్రాలపై హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ నిరంతరం నిఘా ఉంచుతుందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు తమ ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి అక్రమ తయారీలు గమనిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించి ప్రజారోగ్య రక్షణలో భాగస్వాములు కావాలని కోరుతున్నారు.
ఆహార కల్తీ గుర్తిస్తే 87126 61212 కు ఫోన్ చేయండి : ఇటీవల నగరంలో ఆహార పదర్థాల కల్తీ రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కల్తీ నియంత్రణకు హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ నేతృత్వంలో హెచ్-ఫాస్ట్ పేరుతో కొత్తగా ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఆహార భద్రత విభాగం అధికారులు, పోలీసులు అందరూ కలిపి 28 మంది సభ్యులు ఉన్నారు.
వీరంతా వివిధ విభాగాలిచ్చే సమాచారం ఆధారంగా ఆహార కల్తీ కేంద్రాలపై దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. నిర్వాహకులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడమే ఈ స్పెషల్ టీమ్ బాధ్యత. బేగంబజార్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యాలయాన్ని నగర టాక్క్ఫోర్స్ డీసీపీ గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ మార్చి 20న ప్రారంభించారు. ఫుడ్సేఫ్టీ అధికారులతో కలిసి ఈ విభాగం క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలకు వెళ్తుంది. మీకు ఆహార కల్తీ గురించి తెలిస్తే 8712661212 టోల్ఫ్రీ నంబరుకు సమాచారమివ్వాలని డీసీసీ కోరారు.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి :
- ప్యాకింగ్ లేకుండా ఆహార పదార్థాలను విక్రయిస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- ప్యాకెట్పై ఫుడ్కంట్రోల్ అథారిటీ నంబరు చెక్ చేసుకోవాలి.
- తక్కువ ధరకే వస్తుందని ఆశపడి కొనవద్దు.
- ఇంట్లో వండిన ఆహారమైనా వాసన, రుచిలో ఏదైనా తేడా కనిపిస్తే అది కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించాలి.
