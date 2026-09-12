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ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు - చిన్న ఆధారంతో చిక్కిన నిందితుడు

ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో పోలీసులు వందలాది సీసీటీవీ కెమెరాలు, అనుమానితులు, వేలాది సెల్‌ఫోన్‌ కాల్‌ డిటైల్‌ రిపోర్టు విశ్లేషించారు. 10 రోజుల పాటు భిన్న కోణాల్లో పోలీసుల బృందాలు దర్యాప్తులో భాగమయ్యాయి.

army weapons theft case
చోరికి గురైన ఆయుధాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 8:12 AM IST

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Army Weapons Theft Case Update : సికింద్రాబాద్‌ బొల్లారం కంటోన్మెంట్‌లోని మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌ 20వ బెటాలియన్‌లో ఆయుధాల చోరీ కేసును హైదరాబాద్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు సవాలుగా తీసుకుని వ్యవహరించారు. మొదట రెండు రోజులు, తర్వాత ఏడు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తామని అనుకుంటే పది రోజులకు పైగా దర్యాప్తు పట్టిందని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. ఈ కేసులో వందలాది సీసీటీవీ కెమెరాలు, అనుమానితులు, వేలాది సెల్‌ఫోన్‌ కాల్‌ రికార్డులను విశ్లేషించారు. గతంలో ఆర్మీలో పని చేసి అనారోగ్యం, క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘన కింద ఉద్యోగం కోల్పోయిన మాజీ హవల్దార్‌ ఉప్పుతోళ్ల మల్లేశ్‌ అలియాస్‌ రాజును నిందితుడిగా గుర్తించి పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. గత నెల 31న కేసు నమోదు చేసినప్పటి నుంచి 10 రోజుల పాటు డీజీపీ ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల బృందాలు భిన్న కోణాల్లో దర్యాప్తు చేశాయి.

టెంట్‌లో బస - సాంకేతిక ఆధారాల సేకరణ

ఆయుధాలు అపహరణకు గురైన మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌ 20వ బెటాలియన్‌ వద్ద తాత్కాలికంగా పోలీసులు టెంట్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్మీ, పోలీసు అధికారులు అక్కడే ఉంటూ కేసు దర్యాప్తు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న కంటోన్మెంట్‌ పరిధిలో నివాసాలు, వ్యాపార సముదాయాలు, పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీని చాలా నిశితంగా విశ్లేషించారు. వందల సంఖ్యలో అనుమానితులను ప్రశ్నించారు. రోజూ 10 నుంచి 12 గంటల పాటు అనుమానితులను ప్రశ్నించటం, సాంకేతిక ఆధారాలతో దర్యాప్తును కొనసాగిస్తూ చిన్నపాటి ఆధారంతో కేసును పరిష్కరించారు.

సాంకేతిక ఆధారాలతో అంచనా

ఇటీవల సైన్యం నుంచి తొలగించిన వారు, రిటైర్‌ అయిన సైనికులు, అధికారులతో ఒక లిస్ట్​ తయారు చేశారు. గత నెల 30న ఈ చోరీ జరిగిన సమయంలో వీరంతా ఎక్కడున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? అనే వివరాలను తెలుసుకున్నారు. వారిలో 10 మంది హైదరాబాద్‌లోనే ఉన్నట్టు సాంకేతిక ఆధారాలతో అంచనాకు వచ్చారు. వారిలో మల్లేశ్‌ మాత్రం ఆగస్టు నెల 28, 29 తేదీల్లో కంటోన్మెంట్​ బొల్లారం పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరిగినట్టు సెల్‌ఫోన్‌ సిగ్నల్స్, సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా గుర్తించారు. అతడి గురించి పూర్తి వివరాలు సేకరించినప్పుడు అసలు విషయం బయటపడింది.

జంగంరెడ్డిపల్లికి వెళ్లిన టాస్క్‌ఫోర్స్‌

క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘన చర్యలు, అనారోగ్యం కారణంగా అతడిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినట్టు గుర్తించారు. ఆ ప్రాంతంపై అతనికి పూర్తి అవగాహన ఉండటం, సైనికుల కోడ్‌ భాషను ప్రయోగించి ఆయుధాలు ఎత్తుకెళ్లినట్లు అంచనాకు వచ్చారు. నిందితుడి సొంతూరు నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా అమ్రామాద్‌ మండలం జంగంరెడ్డిపల్లికి వెళ్లిన టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు అక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించాయి. కారులో అనుమానాస్పదంగా తిరిగినట్టు ఫుటేజీలో గుర్తించారు. మల్లేశ్ అసలు సూత్రధారి అనే నిర్ధారణకు వచ్చారు. మల్లేశ్‌ భార్య సహకారంతో ఎట్టకేలకు ఆయుధాల ఆచూకీని ఛేదించారు.

చోరీ వెనుక అసలు కారణం?

ఆయుధాల చోరీ ఎందుకు చేశావని ప్రశ్నించినప్పుడు మల్లేశ్‌ తనకు హాలీవుడ్‌ సినిమాలంటే ఇష్టమని, అదే తరహాలో ఆయుధాలు సమకూర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చోరీకి పాల్పడ్డట్లు చెప్పినట్లు తెలిసింది. తనను ఉద్దేశపూర్వకంగానే తొలగించారనే కోపంతో ఇలా చేశానంటూ మరోసారి బదులిచ్చినట్లు తెలిపారు. ఇంత క్లిష్టమైన కేసును ఛేదించడంలో కీలక భాగమైన హైదరాబాద్ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ అధికారులు, సిబ్బందిని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు.

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