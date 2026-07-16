పొర్లుదండాలతో పశ్చిమబంగాల్ నుంచి తమిళనాడుకు - ఏపీకి చేరుకున్న తరుణ్
వెస్ట్ బంగాల్ నుంచి తమిళనాడు ఈశా ఫౌండేషన్ వరకు యాత్ర - పొర్లుదండాలతో తమ భక్తిని చూపిస్తున్న తరుణ్ - విజయవంతంగా 345 రోజులు పూర్తి - సాదరంగా ఆహ్వానించిన తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 5:10 PM IST
Maha Bhakt Tarun Behra Travels From West Bengal-Tamilnadu And Reaches East Godavari : ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. దాన్ని సాధించేందుకు ఎన్నో కలలు కంటుంటారు. కొందరు డాన్స్ ద్వారా మరికొందరు పెయింటింగ్ ద్వారా, ఇంకొందరు ప్రపంచాన్ని చుట్టేయడం ద్వారా తమ ప్రతిభను చాటుకుంటారు. అందరి దారులు వేరైనా, గమ్యం మాత్రం తమ మనసుకు నచ్చిన పనిని సాధించడమే. అదే బాటలో పశ్చిమ బంగాల్కు చెందిన తరుణ్ అనే యువకుడు కూడా తన కలని నెరవేర్చుకోవడానికి ఒక వినూత్నమైన దారిని ఎంచుకున్నాడు. ఎవరి సహాయం లేకుండా, కేవలం తన భక్తిని నమ్ముకుని పశ్చిమ బంగాల్ నుంచి తమిళనాడులోని ఈశా ఫౌండేషన్కు చేరుకోవాలని సంకల్పించాడు.
సాహసానికే నిలువెత్తు రూపం : వెస్ట్ బంగాల్ నుంచి తమిళనాడులోని ఈశా ఫౌండేషన్ వరకు పొర్లు దండాలతో తరుణ్ చేస్తున్న యాత్ర తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం యర్నగూడెం వరకు చేరుకుంది. దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని, గో సంరక్షణే ఈ యాత్రకు ముఖ్య ఉద్దేశమని తరుణ్ తెలిపాడు. పశ్చిమ బంగాల్ నుంచి తమిళనాడు ఈశా ఫౌండేషన్ వరకు దాదాపు 1950 కిలోమీటర్ల దూరం. ఈ ప్రయాణంలో భాగంగా తరుణ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చేరుకున్నాడు. పోర్లు దండాలతో పాటు దారిలో తనకు కనిపించే పలు ఆలయాలను కూడా సందర్శిస్తూ వెళ్తున్నాడు. ఆయన యాత్ర మొదలుపెట్టి ఇవాల్టికి 345 రోజులు అయిందని తరుణ్ తెలిపారు. యర్నగూడెం చేరుకున్న అతన్ని గుర్తించిన పలువురు గ్రామస్థులు తరుణ్ను సాదరంగా ఇంటికి ఆహ్వానించి, సత్కరించి పండ్లు అందజేశారు. హిందుత్వానికి తరుణ్ గొప్ప నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నారని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.
వెస్ట్ బంగాల్ నుంచి తమిళనాడుకు కారు, బస్సులో చేరుకునేందుకు దాదాపు 35 గంటల సమయం పడుతుంది. అలాంటిది ఒక హిందూ భక్తుడు తమిళనాడులోని ఈశా ఫౌండేషన్కు చేరుకునేందుకు, తమ భక్తి భావనను ప్రదర్శించుకునేందుకు వినూత్నంగా పోర్లు దండాలు పెట్టుకుంటూ వెళ్లాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. 2025 ఆగస్టు 4 ఉదయం 8 గంటలకు మొదలుపెట్టాడు. అతని వెంట ఒక సైకిల్, తనకు అవసరమయ్యే కొన్ని వస్తువులు తప్ప ఇంకేమీ లేవు. పోర్లు దండాలు పెట్టుకునేందుకు ఒక ఫోమ్ షీట్ను పరుపులా వాడుతున్నాడు. సాదాసీదా దుస్తులు, మాసిన జుట్టు, గడ్డంతో ఇప్పటివరకు 345 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఇతను కేవలం హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషలు మాత్రమే మాట్లాడతాడు. ఇతనికి సోషల్ మీడియా అకౌంట్ కూడా ఉంది. అందులోనే ఈ యాత్రకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు.
"నేను పశ్చిమ బంగాల్ నుంచి తమిళనాడు ఈశా ఫౌండేషన్ వరకు నా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను. నేను పొర్లుదండాలు పెట్టుకుంటూ ఇంటి నుంచి నా గమ్యస్థానం వరకు ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నాను. నేను గత సంవత్సరం ఆగస్టు 4వ తేదీ సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాను. నేను 345 రోజులను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాను". -తరుణ్ బెహ్రా
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