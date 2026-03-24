ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న వృద్దురాలిపై దాడి - బంగారం దోచుకెళ్లిన మహిళ
రావివారిపాలెం వృద్దులు లక్ష్యంగా దొంగతనాలు- అందినకాడికి దోచుకెళ్తున్న ముఠా - కేసు నమోదు చేసినపోలీసులుస, దర్యాప్తు ముమ్మరం- భయాందోళనలో స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 8:38 PM IST
Targeting Elderly to Commit Theft In Krishna District: ఇటీవల దొంగతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. కొన్ని రోజుల పాటు తాళాలు వేసిన ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని దోపిడీకి పాల్పడ్డ దొంగలు ఇప్పుడు రూట్ మార్చారు. ఒంటరిగా ఉంటున్న వృద్ధుల్ని టార్గెట్గా చేసుకుని, రాత్రివేళ ఇంట్లోకి దూరి అందినకాడికి లూటీ చేసి జారుకుంటున్నారు. బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గుల మూలంగా చేతివాటంతో నగలను కొల్లగొడుతున్నారు చోరులు. కృష్ణాజిల్లాలో ఇలాంటి దొంగతనాల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి.
మోపిదేవి మండలం, రావివారిపాలెం గ్రామంలో ఇంకొల్లు లక్ష్మమ్మ వయస్సు 80 సంవత్సరాలు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం భర్త మృతి చెందారు. ఆమెకు ఇద్దరు కుమారులు కాగా పెద్ద కొడుకు కొన్నేళ్ల కిందట రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. చిన్న కుమారుడు మచిలీపట్నంలో ఎల్ఐసీ కార్యాలయంలో పని చేస్తున్నారు. ఇంట్లో లక్ష్మమ్మ ఒక్కరే నివాసం ఉంటుంది. సోమవారం మధ్యాహ్నం కుమారుడు తల్లికి పోన్ చేసి భోజనం చేశావా అని ఆరా తీయడంతో దొంగతనం జరిగిన విషయం బయటకు వచ్చింది. వెంటనే అతడు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
బంగారు గొలుసు - చెవిదిద్దులు మాయం: లక్ష్మమ్మ ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్న సమయాన్ని అదునుగా చూసుకున్న ఒక గుర్తు తెలియని మహిళ ఆమెపై దాడికి తెగబడింది. నిందితురాలు తనను ఎవరూ గుర్తుపట్టకుండా ఉండేందుకు ముఖానికి టవల్ కట్టుకుని ఇంట్లోకి ప్రవేశించి, వృద్ధురాలిని నిర్బంధించి ఆమెపై భౌతిక దాడికి పాల్పడింది. పెనుగులాటలో వృద్ధురాలి చేతి వేళ్లకు గొలుసు కోసుకు పోయి గాయమైంది. లక్ష్మమ్మ మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసుతో పాటు చెవులకు ఉన్న బంగారు దిద్దులను బలవంతంగా లాక్కుని అక్కడి నుంచి వేగంగా పరారైంది. మహిళ ముఖానికి కట్టుకున్న టవల్ అక్కడే వదిలేసి వెళ్లింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే చల్లపల్లి సీఐ, మోపిదేవి ఎస్సై ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బాధితురాలి నుంచి వివరాలు సేకరించారు. చల్లపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, నిందితురాలి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
ఒంటరి వృద్ధులే లక్ష్యంగా: గ్రామంలోని, ప్రధాన రహదారుల్లో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించి దుండగురాలిని పట్టుకునేందుకు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. చల్లపల్లి సర్కిల్ పరిధిలో ఇలాంటి ఘటనలు వరుసగా జరగడంతో ఇప్పుడు ఈ ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొద్ది రోజుల క్రితమే చల్లపల్లి మండలం, రామానగరంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఇంట్లోకి చొరబడి వృద్ధురాలిపై దాడి చేసి ఆమె మెడలోని బంగారాన్ని దోచుకెళ్లిన ఘటన మరువకముందే, ఇప్పుడు రావివారిపాలెంలో మరోసారి వృద్ధురాలు లక్ష్యంగా చోరీ జరగడం గమనార్హం. ఒంటరిగా ఉండే వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ఈ ముఠాల పట్ల ప్రజలు తీవ్ర భయబ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. పోలీసు యంత్రాంగం రాత్రిపూట గస్తీని పెంచాలని, దోషులను త్వరగా పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
