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చెరువులను మినీ ట్యాంక్​బండ్​లు చేస్తామన్నారు - ఐదేళ్లుగా పనులు సా....గదీస్తున్నారు

రాష్ట్రంలో ప్రధాన నగరాల్లో కొలిక్కి రాని ట్యాంక్​బండ్​ల నిర్మాణాలు - వరంగల్​లో ఐదు ఏళ్లుగా సాగుతున్న సుందరీకరణ పనులు - నిరుపయోగంగా మారుతున్న ఓపెన్ జిమ్ పరికరాలు - అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు అడ్డాలవుతున్న చెరువులు

వరంగల్ మినీ ట్యాంక్ బండ్ పనులు
MINI TANK BUNDS WORKS IN WARANGAL (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 4:40 PM IST

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Warangal Tanks Beautification Works : రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగర చెరువులను మినీ ట్యాంక్ బండ్​లుగా అభివృద్ధి చేసి, అందాలను మరింత ద్విగుణీకృతం చేయడంతో పాటు ప్రజలకు ఆహ్లాదం పంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆయా తటాకాలకు సంబంధించిన పనులకు ముందడుగు పడినా, సకాలంలో పూర్తి కావడం లేదు. ఏళ్ల తరబడి నత్తనడకన పనులు సాగుతుండటం, కేటాయించిన నిధులూ వెనక్కి వెళ్లడంతో త్రినగరి వరంగల్​లో మినీ ట్యాంక్ బండ్​ల పరిస్థితి అధ్వాన్నంగా మారింది. రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసి చేపట్టిన పనులేవీ కొలిక్కి రాకపోవడంతో ప్రజలకు ఆహ్లాదం అందని ద్రాక్షగానే మారింది. ఇంకోవైపు రూ.కోట్లు వెచ్చించి ఏర్పాటు చేసిన కొన్ని పరికరాలూ వినియోగంలోకి రాకపోవడంతో అటకెక్కుతున్నాయి.

సుందరీకరణ చేయాల్సిన చెరువులు : వరంగల్, హనుమకొండ, ఖాజీపేట వాసులకు ఆహ్లాదం పంచేందుకు నగరంలోని పలు చెరువులను మినీ ట్యాంక్ బండ్​లుగా, పర్యాటక ప్రాంతాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు దాదాపు ఐదేళ్ల క్రితమే పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే బల్దియా యంత్రాంగం పట్టింపులు లేకపోవడం వల్లో లేక నగరవాసుల దురదృష్టమో కానీ ఇప్పటికీ ఒక్క మినీ ట్యాంక్ బండ్ కూడా పూర్తిస్థాయిలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి రాలేదు. నగరంలోని భద్రకాళి చెరువు, వడ్డేపల్లి చెరువు, వడ్డేపల్లి చిన్న చెరువు, ఉర్సురంగ సముద్రం, పద్మాక్షి ఆలయ చెరువుల్లో నాలుగింటిని మినీ ట్యాంక్ బండ్​ జాబితాలో చేర్చారు.

అన్ని పనులూ అరకొరగానే : చెరువుల అభివృద్ధి పనులకు కొన్నింటికి స్మార్ట్ సిటీ పథకం, అమృత్ పథకం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు కలిపి కేటాయించి పనులకు అంకురార్పణ చేశారు. పద్మాక్షీ ఆలయ తటాకానికి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించి బతుకమ్మ ఘాట్​గా సుందరీకరించే పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. దాదాపు అన్ని మినీ ట్యాంక్ బండ్ పనులు ఒకటి రెండు సంవత్సరాల వ్యవధిలో చేపట్టారు. మూడేళ్ల నుంచి ఐదేళ్ల వరకు సమయం అవుతున్నా, ఒక్కటీ పూర్తి కాలేదు. దీంతో ప్రజలకు ఒక్క మినీ ట్యాంక్ బండ్ కూడా​ అందుబాటులోకి రాలేదు.

రూ.కోట్ల పరికరాలు నిరుపయోగం : భద్రకాళి చెరువుపై మినీ ట్యాంక్ బండ్ నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.62 కోట్లు కేటాయించింది. 2018లోనే ఈ పనులు ప్రారంభించగా, రెండేళ్ల వరకు కొంతమేర పూర్తయ్యాయి. చెరువు కట్ట బలోపేతంతో పాటు సుందరీకరణ పనులు చేపట్టారు. పిల్లలకు పార్కు, ఆట వస్తువులు, ఓపెన్​ జిమ్ వంటి పరికరాలు ఏర్పాటు చేశారు. కానీ ప్రధానమైన బండ్ నిర్మాణం, సుందరీకరణ పూర్తి కాకపోవడంతో ప్రజలు అటువైపు రావడం లేదు. ఫలితంగా రూ.లక్షలు వెచ్చించి అమర్చిన పరికరాలు ఎందుకూ పనికి రాకుండా శిథిలావస్థకు చేరుతున్నాయి.

నిధులు కేటాయించినా పూర్తి కాలేదు : ఉర్సురంగ సముద్రం ట్యాంక్​బండ్​ పనులకూ 2018లోనే శ్రీకారం చుట్టారు. చెరువు కట్టకు మట్టి పోసి వదిలేశారు తప్ప ఏ విధమైన సుందరీకరణ పనులు చేపట్టలేదు. చిన్నవడ్డేపల్లి చెరువు, ఉర్సురంగ సముద్రం చెరువుల అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించి ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఎలాంటి పురోగతీ లేకుండా పోయింది. చిన్నవడ్డేపల్లి చెరువును అభివృద్ధి చేసేందుకు తొలిదశలో రూ.3 కోట్లు కేటాయించినా పనులేవీ కొలిక్కి రాలేదు. ఇక్కడ చెరువు కట్ట బలోపేతం, బండ్ నిర్మాణం, వాకింగ్ ట్రాక్, చెరువులో రాణి రుద్రమ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. 3 ఏళ్ల క్రితమే నిధులు విడుదలై పనులు ప్రారంభమైనా ఇప్పటికీ చివరి దశకు రాలేదు.

"గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వాకింగ్ ట్రాక్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇది పూర్తి కానందున మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతోంది. దాదాపు 500 మంది ఉదయం, సాయంత్రం ఇక్కడికి వాకింగ్ చేయడానికి వస్తారు. 100 మంది వరకు యోగా చేస్తాం. రాత్రి పూట లైట్లు లేకపోవడంతో మద్యం సేవిస్తున్నారు. మేము ఈ సమస్యలను కమిషనర్​ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లినా ప్రయోజం లేదు" - నర్సింగరావు, స్థానికులు

అసాంఘిక చర్యలకు అడ్డాలుగా : మరో ప్రధానమైన వడ్డేపల్లి చెరువు సుందరీకరణ, మినీట్యాంక్ బండ్ నిర్మాణం పనులు ఏళ్లుగా నత్త నడకనే కొనసాగుతున్నాయి. పర్యాటక ప్రాంతంగా చేస్తామన్న అధికారుల హామీ మాటలుగానే మిగిలింది. ప్రస్తుతం వడ్డేపల్లి చెరువు పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా మారింది. 2021లో పనులు ప్రారంభించినా ఇంకా ఏవీ కొలిక్కి రాలేదు. ఇక్కడ వాకింగ్, సైక్లింగ్, యోగా, స్పోర్ట్స్ జోన్, జిమ్ సెంటర్, సెంట్రల్ లైటింగ్ పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించినా, ఏ పనులూ పూర్తి కాలేదు. రాత్రి వేళల్లో సరైన లైటింగ్ లేకపోవడంతో చీకట్లు అలుముకుంటున్నాయి. అంతేకాకుండా రాత్రి వేళల్లో ఈ చెరువు పరిసరాలు అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు అడ్డాగా మారుతున్నాయని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం, నగరపాలక సంస్థ అధికార యంత్రాంగం ఇప్పటికైనా దృష్టిసారించి మినీ ట్యాంక్ బండ్​ల నిర్మాణం, సుందరీకరణ పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు.

"ఈ బండ్​లో సెంట్రల్ లైటింగ్, మధ్యలో వాటర్ ఫౌంటెయిన్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. పనుల్లో నాణ్యత లేదు. చెరువు కట్టకు అటు వైపు పనులు ప్రారంభించి, ఇటువైపు వచ్చే సరికి మొదట చేసిన పనులు శిథిలమవుతున్నాయి. సాధ్యమైనంత త్వరగా పనులు పూర్తి చేసి, అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరగకుండా సెక్యూరిటీ గార్డును ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది" - రాజేశ్వర్, స్థానికులు

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