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కాలానికి తగినట్లు మారే 'తాండూరు' నాపరాయి - ఖండాలు దాటి ఎగుమతులు

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దిగుమతి అవుతున్న తాండూరు నాపరాయి - వాతావరణానికి అనుగుణంగా మారే స్వభావం - విదేశీ పరిజ్ఞానంతో వివిధ రకాలుగా చెక్కుతున్న వ్యాపారులు - ఈ పనిలో తాండూరులోనే 10వేల మందికి ఉపాధి

తాండూర్ నాపరాయి గనులు
TANDUR STONE MINING AND UNITS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 10:02 AM IST

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Tandur Slab stone Special Features : వికారాబాద్ జిల్లాలోని తాండూరు పట్టణం ఇప్పుడు ఖండాలు దాటి ఖ్యాతి గడిస్తోంది. ఇక్కడ లభించే నాపరాయిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాలు దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. ప్రపంచంలోని ఏ దేశంలోనైనా వేసవి, శీతాకాలం లేదా వర్షాకాలం వంటి వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా మారగలగడం ఈ రాయి ప్రత్యేక లక్షణం. ఫలితంగా, దీని కొనుగోలు కోసం విదేశీయులు సైతం ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగానూ ఈ రాయికి భారీ డిమాండ్ ఉంటోంది.

వివిధ రకాలుగా వినియోగించేలా : స్థానిక వ్యాపారులు ఈ రాయిని కొనుగోలుదారుల అవసరం మేరకు ముడి, పాలిష్ వంటి రెండు రూపాల్లో అమ్ముతున్నారు. విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే వ్యాపారులు మాత్రం రాయిని వివిధ రకాల్లో మలుస్తున్నారు. ఎక్కువగా లాన్స్, ఇంటీరియర్, ఫ్లోరింగ్, పార్కింగ్, బెడ్​ రూమ్, కిచెన్, గోడలు, గెస్ట్ హౌస్, డ్రాయింగ్ రూమ్ వంటి అవసరాల అనుగుణంగా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు.

దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాలివే : వివిధ రకాలుగా పాలిష్ చేసిన ఈ రాయిని ముంబై ఓడ రేవు ద్వారా యూరప్, అరబ్ దేశాలకు అదే చెన్నై ఓడరేవు ద్వారా ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా ఖండాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా మలేషియా, రష్యా, లండన్, దుబాయ్, స్విట్జర్లాండ్, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, శ్రీలంక, జర్మన్, యూరప్​తో పాటు అరబ్​ దేశాల ప్రజలు తాండూర్ నాపరాయిని దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు.

రోజూ లక్ష చదరపు అడుగుల మేర వెలికితీత : తాండూరులో నాపరాయి మైనింగ్ ఎక్కువగా చేస్తున్నా, ప్రధానంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లనే భారీగా వెలికితీస్తున్నారు. తాండూరు మండలంలో మల్కాపూర్, ఓగిపూర్, కరణ్​కోట గనుల్లో, అలాగే బషీరాబాద్ మండలానికి చెందిన ఎక్కయి, క్యాదిర్గ గనుల్లో రోజువారీగా లక్ష అడుగుల వరకు ముడి నాపరాయిని బయటకు తీస్తున్నారు. తెలుపు, నీలం, పసుపు, గోధుమ రంగుల్లో లభించే ఈ రాయిని తాండూర్ పట్టణం చుట్టు పక్కల గ్రామాల్లోని ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు రవాణా చేస్తారు. అక్కడ దానిని యంత్రాలతో వివిధ కొలతల మేరకు కత్తిరించి, అక్కడే పాలిష్ చేస్తారు.

జపాన్, జర్మన్ టెక్నాలజీ వినియోగం : వ్యాపారులు కొనుగోలుదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా నాపరాయిని చిన్న బిస్కట్ పరిమాణాల నుంచి మొదలుకొని పెద్ద స్లాబ్ పరిమాణాల వరకు విభిన్న రూపాల్లోకి మార్చుతున్నారు. చెక్కడానికి అధునాతన జపనీస్, జర్మన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. దేశీయ అమ్మకాల కోసం ఈ రాయిని ట్రక్కుల ద్వారా రవాణా చేస్తారు. విదేశాలకు ఎగుమతి కోసం ఓడరేవులకు తరలిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి పలు దేశాలకు పంపుతారు. ఈ విధంగా ప్రతి నెలా 3 లక్షల చదరపు అడుగుల రాయి ఎగుమతి అవుతోంది.

300కు పైనే గనులు, 800 ప్రాసెస్ యూనిట్లు : నాపరాయిని వెలికితీసి, దేశవిదేశాల్లో అమ్మడం ద్వారా ప్రభుత్వానికే వార్షికంగా రూ.15 కోట్లకు పైగా ఆదాయం సమకూరుతోంది. తాండూర్‌లోనే నివసిస్తూ ఈ రంగంలో పని ద్వారా వేలాది మంది కార్మికులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం తాండూరు పరిధిలో 300కు పైగా ముడి నాపరాయిని వెలికితీసే గనులు ఉన్నాయి. ఒక్కో మైనింగ్ అరఎకరం నుంచి మొదలుకొని పది ఎకరాల వరకు విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి. అదనంగా, 800 పాలిషింగ్ యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఈ గనులు, పాలిషింగ్ యూనిట్ల ద్వారా సుమారు 10,000 మంది కార్మికులు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఉపాధి పొందుతున్నారు.

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తాండూర్ నాపరాయి ఎగుమతులు
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