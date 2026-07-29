భూ వివాదాల కేసు - శ్రీకాకుళం రూరల్ పోలీసుస్టేషన్లో విచారణకు హాజరైన తమ్మినేని
ఫోర్జరీ ఫైళ్లతో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ కేసులో తమ్మినేని సీతారాం విచారణ - భూ యజమాని బతికుండగానే మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం సృష్టించడంపై కేసు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 12:17 PM IST
Tammineni Sitaram Being Questioned by Police at Srikakulam Rural PS: మాజీ స్పీకర్, వైఎస్సార్సీపీ నేత తమ్మినేని సీతారాం శ్రీకాకుళం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో విచారణకు హాజరయ్యారు. భూ వివాదాల కేసులో తమ్మినేనిని పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. శ్రీకాకుళంలో సంచలనం సృష్టించిన రూ.4 కోట్ల విలువైన భూకబ్జా కుట్ర కేసులో తమ్మినేని, ఆయన భార్య వాణి, కుమారుడు వెంకట శ్రీరామ చిరంజీవి నాగ్ నిందితులుగా ఉన్నారు. బతికున్న భూ యజమానిని చనిపోయినట్లు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి, ఏకైక వారసురాలంటూ ఒడిశాకు చెందిన ఓ మహిళను తెరపైకి తెచ్చి చేసిన భూకబ్జా కుట్రలో తమ్మినేని కుటుంబం పాత్రను పోలీసులు బట్టబయలు చేశారు.
అప్పటి వరకు ఆమదాలవలసలోని అద్దె ఇంట్లో ఉన్న తమ్మినేని కుటుంబమంతా తప్పించుకుని వెళ్లిపోయారు. ఇంట్లో రెండు సొంత కార్లు ఉన్నప్పటికీ ప్రైవేటుగా ఓ ఇన్నోవా కారును రప్పించి అందులో పరారయ్యారు. అప్పటి పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో తమ్మినేని సీతారాం బుధవారం ఉదయం పోలీసుల ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.