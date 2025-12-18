తిరుమలలో తమిళనాడు భక్తుల అత్యుత్సాహం - రాజకీయ పోస్టర్లు ప్రదర్శిస్తూ రీల్స్
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తమిళనాడు భక్తులు ప్రవర్తించడంపై స్పందించిన టీటీడీ - సదరు వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడి
Tamilnadu Devotees Displayed Political Banner in Tirumala : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట తమిళనాడుకు చెందిన కొందరు భక్తులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. అన్నాడీఎంకే పోస్టర్లను ప్రదర్శిస్తూ వీడియో చిత్రీకరించారు. సోషల్ మీడియాలో ఇది వైరల్గా మారింది. తిరుమల కొండపై రాజకీయ ప్రచారాలపై నిషేధం ఉంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తమిళనాడు భక్తులు ప్రవర్తించడంపై టీటీడీ స్పందించింది.
"తమిళనాడుకు చెందిన భక్తులు శ్రీవారి ఆలయ పరిసరాల్లో రాజకీయ నేతల ఫొటోలతో ఉన్న బ్యానర్ను ప్రదర్శించారు. టీటీడీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించినట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. ఆ బ్యానర్ను ప్రదర్శించడమే కాకుండా రీల్స్ తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినట్లు తెలిసింది. సదరు వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని టీటీడీ సీపీఆర్వో ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.
శ్రీవారి ఆలయ పవిత్రత, ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంత వాతావరణాన్ని కాపాడేందుకు తిరుమలలో రాజకీయ, ద్వేషపూరిత ప్రసంగాలను నిషేధించాలని టీటీడీ ఇప్పటికే నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. గత కొంతకాలంగా కొందరు రాజకీయ నాయకులు దర్శనానంతరం ఆలయం ముందు మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాజకీయ ప్రసంగాలు, విమర్శలు చేయడం పరిపాటిగా మారింది. దీంతో తిరుమలలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణానికి ఆటంకం కలుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ ప్రసంగాలను నిషేధించాలని టీటీడీ బోర్డు తీర్మానించింది.
రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఉపేక్షించేది లేదు : పవిత్రమైన తిరుమల క్షేత్ర ప్రశాంతతను దెబ్బతీసేలా కొండపై ఎవరు రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చేసినా ఉపేక్షించేది లేదని, వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఇప్పటికే తెలిపారు. తిరుమల పవిత్ర క్షేత్రమని, ఇది రాజకీయ వేదిక కాదని స్పష్టం చేశారు. ‘తిరుమలను వేదికగా చేసుకుని రాజకీయ వ్యాఖ్యానాలు, ఆరోపణలు, విమర్శలు చేయడాన్ని టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి తొలి సమావేశంలోనే నిషేధిస్తూ తీర్మానం చేశాం. ఈ మేరకు కొండపై రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చేసేవారు ఎంతటి వారైనా సరే ఉపేక్షించేది లేదు' అని స్పష్టం చేశారు.
రాజకీయ వ్యాఖ్యలు - జగన్ మేనమామపై కేసు : టీటీడీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఈ ఏడాది ఆగస్టులో తిరుమలలో రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ మేనమామ, మాజీ ఎమ్మెల్యే పోచిమరెడ్డి రవీంద్రనాథ్రెడ్డిపై తిరుమల వన్టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట రవీంద్రనాథ్రెడ్డి కూటమి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయడంతో పాటు 2029లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పడం, జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు, 2024 నవంబరు 18న టీటీడీ చేసిన బోర్డు తీర్మానం నం.93కి విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఏడుకొండల ప్రాంతంలో రాజకీయ, ద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు నిషేధిస్తున్నట్లు ఆ తీర్మానంలో టీటీడీ పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల సెక్టార్-1 విజిలెన్స్ ఇన్స్పెక్టర్ దామోదరం ఫిర్యాదు మేరకు రవీంద్రనాథ్రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేశారు.
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు : గురవారం తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వర రావు, నిర్మాతలు దిల్ రాజు, AM రత్నం, నటుడు గంటా రవితేజ స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయంలోకి వెళ్లిన ప్రముఖులు స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం : ప్రస్తుతం తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు 27 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 66,389 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అలాగే నిన్న శ్రీవారికి 24,956 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.81 కోట్లు వచ్చింది.
