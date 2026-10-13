చంద్రబాబుతో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ భేటీ - నదుల అనుసంధానం, తాగునీటిపై చర్చ
CM Vijay met Chandrababu : చంద్రబాబుతో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ సమావేశమయ్యారు. వివిధ అంశాలపై దాదాపు గంటన్నరపాటు చర్చించారు. అనంతరం విజయవాడ ఉత్సవ్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:43 PM IST
Tamil Nadu CM Vijay met Chandrababu and Discussed Water Supply : గోదావరి జలాలను కావేరీకి తరలించి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సాగు, తాగునీటి అవసరాలు తీర్చే లక్ష్యంతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కీలక చర్చలు జరిపారు. అమరావతిలోని నివాసంలో చంద్రబాబుతో విజయ్ భేటీ అయ్యారు. సుమారుగా గంటన్నరపాటు సాగిన ఈ సమావేశంలో గోదావరి – కావేరీ నదుల అనుసంధానం, చెన్నై తాగునీటి అవసరాలకు తెలుగు గంగ ద్వారా నీటి సరఫరా వంటి కీలక అంశాలపై ఇరువురు చర్చించారు.
గోదావరి నుంచి కృష్ణాకు, అక్కడి నుంచి బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్కు, బొల్లాపల్లి నుంచి బనకచర్ల మీదుగా పెన్నాకు, కండలేరు ద్వారా కావేరీకి నీటిని తరలించే ప్రతిపాదనను ఏపీ ప్రభుత్వం ముందుకు తెస్తోంది. గోదావరి నుంచి వృథాగా సముద్రంలో కలుస్తున్న నీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది మంది రైతులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని సీఎం చంద్రబాబు భావిస్తున్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం, కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఈ భారీ ప్రాజెక్టును సాకారం చేయాలన్నది ఏపీ ప్రభుత్వ ఆలోచన. ఈ ప్రతిపాదనలపై చర్చించేందుకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ చొరవ తీసుకున్నారు.
సహకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు స్పష్టం : మరోవైపు, చెన్నై తాగునీటి అవసరాల కోసం తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఈ ఏడాది ఏపీ 4.08 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేసింది. తెలుగు గంగ నుంచి మరింత నీటిని విడుదల చేయాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వం కోరుతుండగా నీటి లభ్యత, వాతావరణ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు ఏపీ ప్రభుత్వం తెలిపింది. మానవీయ కోణంలో చెన్నై తాగునీటి అవసరాలకు సహకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది. సమావేశానికి ముందు చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ విజయ్కు తమ నివాసం వద్ద సాదర స్వాగతం పలికారు. పుష్పగుచ్ఛం అందించి, మంగళగిరి శాలువాతో సత్కరించారు. సమావేశం ముగిసిన అనంతరం ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కలిసి విజయవాడ ఉత్సవ్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు.
ఘన స్వాగతం: విజయ్ పర్యటనలో భాగంగా విజయవాడ చేరుకున్న ఆయనకు మంత్రి నారాయణ, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకరరెడ్డి, అధికారులు గన్నవరం విమానాశ్రయంలో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం విజయ్ ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న ఆయనకు అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలకగా, ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ ఘనంగా ఆహ్వానించారు. ఆలయ ధ్వజస్తంభానికి మొక్కిన అనంతరం, అంతరాలయంలో జరిగిన ప్రత్యేక పూజల్లో విజయ్ పాల్గొన్నారు. వేదపండితులు ఆయనకు ఆశీర్వచనం అందించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. విజయ్ను చూసేందుకు ఆలయ పరిసరాల్లో అభిమానులు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చి కేరింతలు కొట్టారు.
సీట్ల సర్దుబాటుపై కసరత్తు - పంపకాలపై కొనసాగుతున్న కూటమి నేతల చర్చలు
అమరావతిలో మరో కీలక అడుగు - క్వాంటమ్ వ్యాలీ ట్విన్ టవర్స్కు శంకుస్థాపన