ఏపీలో తమిళ నూతన సంవత్సరం - ఉత్సాహంగా జరుపుకున్న తెలుగువాళ్లు
తమిళులతో కలిసి పండుగ జరుపుకుంటున్న తెలుగువాళ్లు - భాషా భేదం లేకుండా పండుగ చేసుకుంటామంటున్న స్థానికులు - ఉగాది కూడా ఇంతే ఘనంగా చేసుకుంటామంటున్న స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 3:02 PM IST
Tamil New Year Is Celebrating In Putturu : తెలుగు నూతన సంవత్సరం ఉగాది. ఈ పర్వదినాన, మనం మామిడి తోరణాలతో మన ఇళ్లను అలంకరించుకుంటాం. మనం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తాం. జీవితంలోని వివిధ పార్శ్వాలకు ప్రతీకగా నిలిచే ఆరు విభిన్న రుచులతో కూడిన ఒక 'పచ్చడి'ని మనం తయారు చేసుకుని, దానిని ఒక పవిత్ర ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తాం. మరి మన పొరుగువారైన తమిళుల సంగతేంటి? వారు తమ నూతన సంవత్సరాన్ని ఏమని పిలుస్తారో మీకు తెలుసా? వారు దానిని ఎలా జరుపుకుంటారో మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? బహుశా విని ఉండకపోవచ్చు అయినా ఆశ్చర్యకరంగా, మన ఆంధ్రులలో కొందరు కూడా ఇదే పండుగను జరుపుకుంటారు. అసలు ఈ పండుగ ఎక్కడ జరుపుకుంటారో మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఇదే పుత్తాండు ప్రత్యేకత : మన పొరుగు రాష్ట్రమైన తమిళనాడుకు చెందిన నూతన సంవత్సర పండుగ 'వర్షపురపు'. దీనిని 'పుత్తాండు' అని కూడా పిలుస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 14వ తేదీన, మన తమిళ సోదరులు ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. 'చిత్తిరై' మాసం మొట్టమొదటి రోజున, సూర్యుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడని స్థానికుల నమ్మకం. ఈ రోజున, మదురైలో ఒక భారీ జాతర జరుగుతుంది. అలాగే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పండుగను ఎంతో ఉత్సాహంతో, వైభవంతో జరుపుకుంటారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, సరిహద్దు పట్టణమైన పుత్తూరులో నివసించే మన తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలు కూడా ఈ వేడుకలలో చురుకుగా పాల్గొంటారు.
స్వామివారి కోసం భారీ ఊరేగింపు : ఉదయం నిద్రలేవగానే, భక్తులు తమకు అదృష్టం చేకూరాలని ఆకాంక్షిస్తూ అద్దం, పూలు, పండ్లు, ఆవు వంటి శుభ చిహ్నాలను దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత, మొక్కులు లేదా ప్రమాణాలు చేసుకున్న భక్తులు, పుత్తూరులోని ఈశ్వర ఆలయం వద్ద తమ శరీరాలకు 'త్రిశూలాలను' (మూడు కొనల శూలాలను) గుచ్చుకుంటారు. తలలపై పాలను నింపిన కుండలను మోసుకుంటూ, "హర హర" అనే పవిత్ర మంత్రాన్ని జపిస్తూ, వారు పట్టణ వీధుల గుండా ఊరేగింపుగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయానికి చేరుకుంటారు. చివరగా, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఒక అలంకరించిన రథంపై అధిష్టింపజేసి, భారీ ఊరేగింపుగా తీసుకువెళతారు. డప్పులు వాయిస్తూ, నృత్యాలు చేస్తూ, పాటలు పాడుతూ ప్రజల సమూహాలు ఆ రథం వెనుకే అనుసరిస్తాయి.
"ఈ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా తమిళ, తెలుగు ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. ఈ పండుగను జరుపుకోవడానికి అందరూ ఒక్కటిగా కలుస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కోసం ఒక ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత పాలాభిషేకం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ పండుగను ఈ రీతిలో జరుపుకోవడం ఇది 34వ సంవత్సరం. ఇక్కడ, తెలుగు సమాజం తమిళ ప్రజలకు బలమైన మద్దతును అందిస్తుంది. ఈ ప్రదేశంలో నివాసితుల మధ్య ఐక్యతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అంతేకాకుండా, ఈ పండుగ ఇక్కడ ఎంతో వైభవంగా జరుపుకుంటారు"- భక్తుడు
తెలుగువారితో కూడా కలిసి : భక్తులు సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి 'పాలాభిషేకం' (పాలతో చేసే పవిత్ర స్నానం) నిర్వహించి, ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఈ పండుగ రోజున, తాము కార్తికేయ స్వామి ముందు ఉంచే కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని వారు విశ్వసిస్తారు. భాషా భేదాలను పక్కన పెట్టి, తెలుగు ప్రజలు కూడా తమ తమిళ సోదరులతో కలిసి ఈ పండుగ వేడుకల్లో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటారు. ఉగాది సమయంలో, ఆంధ్ర సరిహద్దు వెంబడి ఉన్న తమిళ గ్రామాలు కూడా ఈ పండుగను జరుపుకుంటాయి.
