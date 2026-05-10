రాయలసీమలో కత్తి పట్టి - తమిళనాడు సీఎం పదవి చేపట్టి
వైఎస్సార్ కడప జిల్లాతో విజయ్కు ప్రత్యేక అనుబంధం - అది ఏంటో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 5:14 PM IST
CM Vijay Attachment with Kadapa : తమిళ సినీ పరిశ్రమంలో అగ్ర కథానాయకుడిగా విజయ్ పేరుగాంచారు. అంతేకాక తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీని స్థాపించి ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. నేడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే ఆయనకు రాయలసీమలోని వైఎస్సార్ కడప జిల్లాతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. అదేంటని ఆలోచనలో పడ్డారా? 2014, 2015 సంవత్సరాల్లో విజయ్ నటించిన రెండు తమిళ సినిమాలకు సంబంధించిన చిత్రీకరణను ఈ ప్రాంతంలో చేపట్టారు. మరి ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
వారానికి పైగా మకాం :
విజయ్ కథానాయకుడిగా ప్రముఖ దర్శకుడు మురుగదాసు 2014లో కత్తి చిత్రాన్ని నిర్మిచారు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను వారం రోజులకు పైగా ఇక్కడే తెరకెక్కించారు. ఇందులో భాంగా కథానాయకుడు విజయ్, కథానాయిక సమంత, హాస్య నటుడు సతీష్లతో పాటు పలువురు జూనియర్ ఆర్టిస్టులపై మైలవరం, జమ్మలమడుగు, చింతకొమ్మదిన్నె, పెద్దపసుపుల ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారు.
- చింతకొమ్మదిన్నె, తెలుగు గంగ కాలువ వద్ద విజయ్తో పాటు అన్నదాతలు తమ సమస్యలను కలెక్టర్కు వివరించే సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు.
- జమ్మలమడుగులోని ఎల్ఎంసీ కాంపౌండ్లో పోలీసులతో సాగే సంభాషణలు, స్టేషన్లో ఖైదీగా కూర్చునే పలు సన్నివేశాలను విజయ్పై చిత్రీకరించారు.
గండికోటలో పులి అవతారం : కత్తి సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే కడప అమీన్ పీర్ దర్గాను విజయ్ దర్శించుకున్నారు. అంతేకాక అక్కడ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. 2015లో మరోసారి జమ్మలమడుగులోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన గండికోట పరిసర ప్రాంతాల్లో పులి సినిమా షూటింగ్ జరిగింది. ఈ చిత్రంలోని కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను దర్శకుడు చింబుదేవన్ ఇక్కడ చిత్రీకరించారు.
విజయ్ 1974 జూన్ 22న చెన్నైలో జన్మించారు. చెన్నైలోని లయోలా కాలేజీలో విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ చదువుతున్నప్పుడు సినిమాల కోసం మధ్యలోనే విద్యాభ్యాసం ఆపేశారు. 1980ల్లోనే బాలనటుడిగా పలు చిత్రాల్లో నటించారు. 1992లో తండ్రి ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహించిన నాలైయ తీర్పు మూవీతో హీరోగా అరంగేట్రం చేశారు. 34 సంవత్సరాల సినీ ప్రయాణంలో దాదాపు 70 సినిమాల్లో నటించి అనేక రికార్డులు నెలకొల్పారు. అంతేకాక తమిళ దళపతిగా ఖ్యాతి పొందారు.
2009లోనే విజయ్ మక్కల్ ఇయక్కం- వీఎంఐ పేరిట ఫ్యాన్ క్లబ్లు ఏర్పాటు చేసిన విజయ్ సామాజిక సేవా చేయడం ప్రారంభించారు. మొదట సామాజిక సేవ వేదికగా ఉన్న వీఎంఐ 2011 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమికి మద్దతిచ్చింది. దీంతో విజయ్ రాజకీయ ఆకాంక్ష తొలిసారి బయటపడింది. 2020లో ఈ వీఎంఐని విజయ్ తండ్రి రాజకీయ పార్టీగా రిజిస్టర్ చేయించారు. అయితే దీన్ని విజయ్ నాడు బహిరంగంగానే వ్యతిరేకించారు.
2024 ఫిబ్రవరి 2న తమిళ వెట్రి కళగం పార్టీని విజయ్ స్థాపించారు. ఇటీవల జరిగ ఎన్నికల్లో తమిళ రాజకీయాల్లో అర్ధశతాబ్దంగా కొనసాగిన డీఎంకే- అన్నాడీఎంకే ఆధిపత్యానికి విజయ్ చెక్ పెట్టారు. తొలి ఎన్నికల్లోనే టీవీకెను అతిపెద్ద శక్తిగా నిలబెట్టారు. దీంతో తమిళనాట ఎంజీఆర్ తర్వాత అలాంటి రాజకీయ ప్రభంజనం సృష్టించిన నాయకుడిగా విజయ్ పేరు రాజకీయ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.
