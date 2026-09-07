మెగా డీఎస్సీ-2025 ఆరోపణలపై విద్యాశాఖ సీరియస్ - తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే కఠిన చర్యలు
పారదర్శకంగా మెగా డీఎస్సీ నియామకాలు - ప్రతి ఫిర్యాదుపైనా సమగ్ర విచారణ జరుపుతామన్న అధికారులు - టెట్ అర్హత, సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన నిబంధనల ప్రకారమే జరిగాయని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 7:13 PM IST
TET Marks Clarification on Mega DSC : మెగా డీఎస్సీ-2025 నియామకాలపై వస్తున్న ఆరోపణలు, వదంతులపై విద్యాశాఖ తీవ్రంగా స్పందించింది. పారదర్శకంగా జరిగిన ఎంపిక ప్రక్రియపై తప్పుడు ప్రచారం చేయడం సరికాదని పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ తమీమ్ అన్సారియా, శాప్ ఎండీ భరణి స్పష్టం చేశారు. టెట్ అర్హత మార్కులు, క్రీడా కోటా నియామకాలపై వస్తున్న వార్తల్లో వాస్తవాలను వారు వెల్లడించారు. ఉపాధ్యాయులను, ఎంపికైన అభ్యర్థులను వేధిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
టెట్ అర్హత, సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన పక్కా : టెట్లో అర్హత సాధించని వారు తప్పుడు మార్కులతో ఉద్యోగాలు పొందారన్న ఆరోపణలను పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ తమీమ్ అన్సారియా తోసిపుచ్చారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు జంపల ఉష (80 మార్కులు), మిర్యాల గాయత్రి సాయి శ్రీ (97 మార్కులు), ప్రగడ కళ్యాణి (75 మార్కులు) నిబంధనల ప్రకారమే టెట్లో అర్హత సాధించారని స్పష్టం చేశారు. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ప్రభాకర్ (77 మార్కులు) పై వచ్చిన ఆరోపణలపై కమిటీ దర్యాప్తు చేస్తోందని, ఆ నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
ఉపాధ్యాయులను బెదిరిస్తే సహించం : 2009 నుంచి 1 నుంచి 8వ తరగతి బోధించే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు టీచర్లు అందరికీ టెట్ తప్పనిసరి అని కమిషనర్ గుర్తుచేశారు. డీఎస్సీ పోస్టుల్లో టెట్కు 20 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుందని తెలిపారు. ఈడబ్ల్యూఎస్ సహా అన్ని సర్టిఫికెట్లను రెవెన్యూ శాఖ ద్వారా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే పరిగణనలోకి తీసుకున్నామన్నారు. టీచర్ చక్రపాణి రెడ్డిని ఇద్దరు వ్యక్తులు బెదిరించి, పిల్లల ముందే అవమానించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా పరిగణించారు. ఉపాధ్యాయులను బెదిరించినా, ఫేక్ సర్టిఫికెట్లంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేసినా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటామని తేల్చిచెప్పారు.
"డీఎస్సీపై వచ్చిన ప్రతి ఆరోపణనూ సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం. తప్పుడు మార్కులతో పోస్టు సాధించారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. టెట్లో అర్హత సాధించలేదన్న ఫిర్యాదులపై విచారణ జరుపుతున్నాం. కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు ఉంటాయి. టెట్లో ఉష, గాయత్రి, కల్యాణి అర్హత సాధించారు. ఒకే కోటాలో వచ్చినవారు ఒకే బడిలో పనిచేయకూడదనే నిబంధన లేదు. కర్నూలు జిల్లా నుంచి ఎక్కువమంది స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఎంపికయ్యారు. రెవెన్యూశాఖ ధ్రువీకరించిన ఈడబ్ల్యూఎస్ ధ్రువపత్రాలనే పరిశీలించాం. చక్రపాణిరెడ్డి అనే టీచర్ను కొందరు విలేకరులు అవమానించారు."-తమీమ్ అన్సారియా, పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్
ఆ ఆరోపణలు నిరాధారం : డీఎస్సీ క్రీడా కోటా నియామకాలపై శాప్ ఎండీ భరణి స్పష్టత ఇచ్చారు. డీవోపీటీ నిబంధనలను అనుసరించే అత్యంత పారదర్శకంగా క్రీడా కోటా భర్తీ జరిగిందన్నారు. జూడో, సాఫ్ట్బాల్ సంఘాల మధ్య ఉన్న రాజకీయాలను, వివాదాలను డీఎస్సీకి ఆపాదించడం సరికాదన్నారు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ మెడల్స్ సాధించి, ప్రతిభ ఆధారంగా ఉద్యోగం సాధిస్తే అందులో తప్పేముందని ప్రశ్నించారు. బాక్సింగ్ క్రీడాకారుడు పెద్ద అప్పలరాజు తన సోదరుడి సర్టిఫికెట్తో పోస్టు పొందారని, అభ్యర్థి కొనడ పద్మజ వయసుపైనా వస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవమని కొట్టిపారేశారు.
అభ్యర్థులను వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేయొద్దు : స్పోర్ట్స్ మెరిట్ పాయింట్ల ఆధారంగానే ఉద్యోగాలు వచ్చాయని భరణి తెలిపారు. పోస్టులు రాని వారి వద్దకు వెళ్లి కొందరు కావాలనే ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయిస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు. నిబంధనల ప్రకారం ఎంపికైన వారి వద్దకు వెళ్లి ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదన్నారు. కోర్టు పరిధిలో ఉన్న అంశాల్లో న్యాయస్థానం ఆదేశాలనే పాటిస్తామన్నారు. క్రీడాకారులకు ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే నేరుగా తమ దృష్టికి తీసుకురావచ్చని శాప్ ఎండీ సూచించారు.
"మెగా డీఎస్సీపై ఇప్పటికే వాస్తవాలు బయటపెట్టాం. అభ్యర్థులను ఇబ్బంది పెడుతూ ఆరోపణలు తీవ్రం చేస్తున్నారు. జూడోపై ఆరోపణలు క్రీడాసంఘాల వివాదాలకు సంబంధించినవే. జూడో అసోసియేషన్ల వివాదాలకు, డీఎస్సీకి సంబంధం లేదు. డీఎస్సీ నిర్వహణలో ఎలాంటి నిబంధనలూ అతిక్రమించలేదు. అసోసియేషన్ వివాదం వల్లే ఇప్పుడు అభ్యంతరం చెబుతున్నారు. కోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున దాని ఆదేశాల ప్రకారమే నడుచుకుంటాం. భార్యాభర్తలు పతకాలు గెలిచి, డీఎస్సీలో అర్హత సాధిస్తే తప్పేంటి?. బాక్సింగ్ ఆటగాడు పెద్ద అప్పలరాజుపై వచ్చినవి నిరాధార ఆరోపణలే. మరో అభ్యర్థి కొనద పద్మజపై వచ్చిన ఆరోపణలు అర్థం లేనివి."- భరణి, శాప్ ఎండీ
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