ముస్లిం విద్యార్థులకు ఉచితంగా కార్పొరేట్ స్థాయి విద్య - దరఖాస్తు ఇలా చేసుకోండి
'తాలీమ్-ఎ-హునార్' పథకం ప్రధాన లక్ష్యం - ఎటువంటి ఆర్థిక భారాలు లేకుండా అత్యుత్తమ విద్యా - ప్రతిభవంతులకు రిజర్వేషన్ సౌలభ్యం కూడా అమలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 4:58 PM IST
A Good News For Muslim Students : ముస్లిం విద్యార్థులు ముఖ్యంగా కోవిడ్-19 మహమ్మారి అనంతర కాలంలో ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేక విద్యాపరమైన ఆటంకాలను అధిగమించి, వారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తును కల్పించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం ఒక కీలకమైన ముందడుగు వేసింది. ముస్లిం విద్యార్థులకు ఉచితంగా కార్పొరేట్ స్థాయి విద్యను అందించే లక్ష్యంతో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన "తాలీమ్-ఎ-హునార్" పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు ప్రస్తుతం సన్నాహాలు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ పథకం ద్వారా విద్యార్థులు ఎటువంటి ఆర్థిక భారాలు లేకుండా అత్యుత్తమ విద్యా వాతావరణంలో తమ చదువులను కొనసాగించే అద్భుత అవకాశాన్ని పొందుతారు.
'తాలీమ్-ఎ-హునార్' పథకం ప్రధాన లక్ష్యం : 'తాలీమ్-ఎ-హునార్' పథకం ప్రధాన లక్ష్యం కేవలం కార్పొరేట్ కళాశాలల్లో ఉచిత ఇంటర్మీడియట్ (వసతితో కూడిన) విద్యను అందించడానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. IIT-JEE, NEET, EAMCET వంటి పోటీ పరీక్షలకు అవసరమైన ప్రాథమిక శిక్షణను (coaching) ఉచితంగా అందించడం కూడా దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. విద్యార్థులలో దాగి ఉన్న అంతర్గత సామర్థ్యాన్ని వెలికితీసి వారిని సాంకేతిక రంగంలో అగ్రగామిగా నిలపడమే ఈ పథకం ఆశయం. విద్యా బోధనతో పాటు, ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు ఉచిత వసతి, భోజనం పాఠ్యపుస్తకాలను కూడా సమకూరుస్తుంది. తద్వారా విద్యార్థుల విద్యా ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
కీలక జిల్లా కేంద్రాలలో ప్రతిభా పరీక్ష : ఈ పథకం అమలులో మొదటి అడుగుగా ఈ నెల 17వ తేదీన ఒక 'ప్రతిభా పరీక్ష' (Talent Test) నిర్వహించనుంది. ఈ పరీక్ష ద్వారా అర్హులైన విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి, ఈ పథకం కింద లభించే అన్ని సదుపాయాలను వారికి కల్పిస్తారు. విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు, కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం తిరుపతి వంటి కీలక జిల్లా కేంద్రాలలో ఈ ప్రతిభా పరీక్ష నిర్వహించనుంది. ఈ విధంగా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతారు.
33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు : 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఈ పథకం కింద జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులో చేరడానికి 250 మంది విద్యార్థుల ఎంపిక చేయబడతారు. 2027-28 విద్యా సంవత్సరం నుంచి, ఈ సంఖ్యను 500కు పెంచడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ పథకాన్ని జూనియర్, సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఈ రెండు కోర్సుల విద్యార్థులకు కూడా విస్తరించనున్నారు. విద్యార్థుల ఎంపిక పూర్తిగా వారి ప్రతిభ (merit) ఆధారంగానే జరుగుతుంది. తద్వారా కేవలం నిజమైన ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని పొందేలా పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. విశేషమేమిటంటే, ఈ పథకం కింద విద్యార్థినులకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయడం ద్వారా విద్యా రంగంలో సమానత్వాన్ని పెంపొందించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.
పరీక్ష రాసేందుకు కావాల్సిన అర్హతులు : ఈ పథకానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక అర్హతా ప్రమాణాలను కూడా ప్రభుత్వం స్పష్టంగా నిర్వచించింది. SSC పరీక్షలో కనీసం 450 మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు లేదా CBSE లేదా ICSE పరీక్షలలో కనీసం 75 శాతం మార్కులు పొందిన విద్యార్థులు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నివాసులై ఉండాలి. కేవలం 'తెల్ల రేషన్ కార్డు' (White Ration Card) కలిగి ఉన్నవారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హత కలిగి ఉంటారు.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం : దరఖాస్తు ప్రక్రియను కూడా సరళీకృతం చేశారు. ఆసక్తి గల ముస్లిం విద్యార్థులు https://apwaqfboard.el91.com/REH/ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తుల స్వీకరణ బుధవారం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెల 12వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. కాబట్టి, గడువు తేదీని కోల్పోకుండా ఉండేందుకు విద్యార్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇది పిల్లల భవిష్యత్తుకు ఉపయోగకరం : ఈ పథకం ద్వారా ముస్లిం విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మరింత బలోపేతం చేసి, సురక్షితంగా మారుతుంది. విద్యా రంగంలో వారు నాయకులుగా ఎదిగేందుకు వీలు కల్పించడంలో ప్రభుత్వ చేపట్టిన ఈ చొరవ అత్యంత కీలకమైనది. సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారికి సమాన విద్యావకాశాలను కల్పించడం ద్వారా ఇది సమ్మిళిత అభివృద్ధికి (inclusive development) దోహదపడుతుంది. తద్వారా ముస్లిం విద్యార్థులు తమ పూర్తి సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీసుకుని దేశాభివృద్ధిలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించగలుగుతారు.
