'వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్–2026'లో తెలుగు యువతుల ప్రతిభ - 'నారీశక్తి'పై గళమెత్తిన నారీమణులు
కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో 'వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్–2026'
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 10:30 AM IST
Telugu Young Women In 'Vikasit Bharat Youth Parliament-2026' : సామాజిక అంశాలపై అవగాహన, నాయకత్వ లక్షణాలు, నిర్భయంగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసే ధైర్యం ఇవే ఆయుధాలుగా మార్చుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ముగ్గురు యువతులు జాతీయ వేదికపై తమ సత్తాను చాటారు. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్–2026' పోటీల్లో పాల్గొని 'నారీశక్తి' అంశంపై తమ ఆలోచనలను వినిపించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతిభ కనబర్చి దిల్లీలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్న ఈ యువతులు, తమ జీవిత ప్రయాణం, ఎదురైన సవాళ్లు, భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను పంచుకున్నారు.
ఐరాసలో ప్రసంగించడమే నా లక్ష్యం : కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన మోరే వెంకట సాహిత్య చిన్నప్పటి నుంచే సామాజిక అంశాలపై ఆసక్తి పెంచుకుంది. తండ్రి లక్ష్మణరావు బ్యాంకు ఉద్యోగి కాగా, తల్లి పరిమళ విశ్రాంత ఉపాధ్యాయురాలు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించుకుంది. ప్రస్తుతం సీఏ చదువుతో పాటు సీఎంఏ, ఎంబీఏ కూడా అభ్యసిస్తోంది. తండ్రి స్థాపించిన "మే ఐ హెల్ప్ యూ ఫౌండేషన్"కు చైర్పర్సన్గా సేవలందిస్తోంది.
2025లో యూత్ పార్లమెంట్ పోటీల్లో రాష్ట్ర స్థాయికే పరిమితమైనప్పటికీ, ఆ అనుభవాన్ని పాఠంగా తీసుకుని మరింత సిద్ధమైంది. 2026లో గుంటూరు జిల్లా తరఫున పోటీల్లో పాల్గొని రాష్ట్ర స్థాయిలో విజయం సాధించి, ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ దిల్లీలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంది. ప్రారంభ సమావేశంలో 'నారీశక్తి' అంశంపై ప్రసంగించే అవకాశం రావడం తన జీవితంలో మరపురాని ఘట్టమని పేర్కొంది.
సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు గుర్తింపుగా ఇప్పటికే ఇంటర్నేషనల్ యూత్ ఐకాన్ అవార్డు–2025 అందుకున్న సాహిత్య, జాతీయ స్థాయి వక్తృత్వ పోటీల్లోనూ గుర్తింపు పొందింది. పలు జాతీయ సమావేశాల్లో ఎంసీగా, ప్యానెల్ స్పీకర్గా వ్యవహరించిన ఆమె, భవిష్యత్తులో ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికపై ప్రసంగించాలన్నదే తన కల అని చెబుతోంది. యువత సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచుకుని దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని ఆమె పిలుపునిచ్చింది.
అమ్మే నాకు ఆదర్శం : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెకు చెందిన వెల్దూరు తన్మయ జీవిత ప్రయాణం కష్టాలతో నిండినదే. నాలుగో తరగతిలో ఉండగానే తండ్రి యుగంధర్రావు మరణించడంతో కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంది. ఫీజులు చెల్లించలేని పరిస్థితుల్లో కూడా తల్లి సుమతి ప్రైవేట్ టీచర్గా పనిచేస్తూ పిల్లల చదువును కొనసాగించారు. తన తల్లే తనకు జీవితంలో అతిపెద్ద స్ఫూర్తి అని తన్మయ చెబుతోంది.
చిన్నప్పటి నుంచే వక్తృత్వ పోటీలు, యాంకరింగ్, హోస్టింగ్, నృత్యం వంటి రంగాలపై ఆసక్తి పెంచుకున్న ఆమె, డిగ్రీ చదువుతున్న సమయంలో యూత్ పార్లమెంట్ పోటీల గురించి తెలుసుకుంది. 2023, 2024, 2025 సంవత్సరాల్లో పాల్గొన్నప్పటికీ జిల్లా స్థాయిని దాటలేకపోయింది. అయినప్పటికీ పట్టుదలతో సాధన కొనసాగించి 2026లో అన్నమయ్య జిల్లాలో ప్రథమ స్థానం సాధించింది. అనంతరం రాష్ట్ర స్థాయిలో ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచి జాతీయ పోటీలకు ఎంపికైంది.
దిల్లీలో జరిగిన పోటీల్లో క్వశ్చన్ అవర్ సందర్భంగా మాట్లాడే అవకాశం దక్కడం తనకు ఎంతో గర్వకారణమని ఆమె పేర్కొంది. మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి పార్లమెంట్ వేదిక వరకు చేరుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని తెలిపింది. గ్రామీణ యువతకు ఇలాంటి అవకాశాల గురించి మరింత అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడింది. మహిళలకు రాజకీయాల్లో సముచిత ప్రాతినిధ్యం కల్పించే 'నారీశక్తి వందన్' పూర్తిస్థాయిలో అమలైతే మహిళా సాధికారత మరింత బలోపేతమవుతుందని చెప్పింది. రెండేళ్లు ఉద్యోగం చేసి అనంతరం యూపీఎస్సీ సాధించడమే తన లక్ష్యమని వెల్లడించింది.
సమస్యలపై యువత గళమెత్తాలి : శ్రీకాకుళానికి చెందిన జాహ్నవి సనపాల ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో చివరి సంవత్సరం చదువుతోంది. తండ్రి రామకృష్ణ పాడేరు తహసీల్దార్గా, తల్లి కృష్ణవేణి గృహిణిగా ఉన్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి వేదికపై మాట్లాడాలంటే భయపడేదాన్ని అని చెప్పే జాహ్నవి, తాను గొప్ప వక్త కాదని భావించేదని గుర్తుచేసుకుంది.
స్నేహితుల ప్రోత్సాహంతో 2025లో యూత్ పార్లమెంట్ పోటీల్లో పాల్గొన్నా జిల్లా స్థాయిని దాటలేకపోయింది. ఆ తర్వాత ప్రముఖ జర్నలిస్టుల ప్రసంగాలు, చర్చా కార్యక్రమాలు, డిబేట్లు పరిశీలిస్తూ తన ప్రసంగ నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుంది. ఫలితంగా 2026లో జిల్లా స్థాయిలో ద్వితీయ స్థానం, రాష్ట్ర స్థాయిలో తృతీయ స్థానం సాధించి జాతీయ పోటీలకు ఎంపికైంది.
దిల్లీలోని పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో జరిగిన స్వల్పకాలిక చర్చల్లో పాల్గొనే అవకాశం తనలో మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచిందని జాహ్నవి తెలిపింది. జాతీయ స్థాయిలో వివిధ రాష్ట్రాల యువతతో చర్చలు జరపడం ద్వారా ఎన్నో కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నానని పేర్కొంది. భవిష్యత్తులో యూపీఎస్సీ సాధించి ప్రజాసేవలోకి రావాలన్నదే తన లక్ష్యమని చెప్పింది. దేశాభివృద్ధికి యువత సమస్యలపై చైతన్యంతో స్పందిస్తూ నిర్మాణాత్మక చర్చల్లో పాల్గొనాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడింది.
యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచిన ముగ్గురు యువతులు : విభిన్న కుటుంబ నేపథ్యాలు, భిన్న అనుభవాలు, అనేక సవాళ్లు ఎదురైనా పట్టుదల, సాధన, సామాజిక చైతన్యంతో జాతీయ వేదికపై ఆంధ్రప్రదేశ్కు గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన ఈ ముగ్గురు యువతులు నేటి తరం యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. వికసిత్ భారత్ -2047 లక్ష్య సాధనలో యువత భాగస్వామ్యం ఎంత కీలకమో తమ ప్రసంగాల ద్వారా చాటి చెప్పిన వీరు, సమాజ సమస్యలపై చర్చించే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిదని స్పష్టం చేశారు.
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