మీ జుట్టు రకాన్ని బట్టి తలస్నానం - వారానికి ఎన్నిసార్లు చేయాలో తెలుసా?
జుట్టు డల్గా, రఫ్గా కనిపించిందని వెంటనే తలస్నానం చేస్తున్నారా? - పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలిస్తున్న నిపుణులు - కుదుర్లు బలహీనపడడం, చిట్లిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉన్నాయా?
Published : February 11, 2026 at 12:20 PM IST
Shower Depending on Your Hair Type : ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. దీనికి కారణం ఏదైనా కావచ్చు. దీనివల్ల వచ్చేది ఏమో గానీ, పోయేది మాత్రం ఎక్కువే. ఈ టెన్షన్స్కు అందరి జుట్టు రాలిపోతుంది. ఇక మహిళల విషయానికొస్తే గతేడాది కింద ఉన్న జుట్టు ఇప్పుడు ఉండటం లేదు! మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న జుట్టును మంచిగా చూసుకోవడం బెటర్ కదా. కొంత మంది రోజూ స్నానంతో పాటుగా తలస్నానం చేస్తారు. మరికొందరు వారి జుట్టు రఫ్గా, డల్గా కనిపించినప్పుడు చేస్తుంటారు. కానీ ఇలా తలస్నానం చేసే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా చాలా మందికి జుట్లు పొడిబారడం, రాలిపోవడం, చిట్లిపోవడం, కుదుళ్లు బలహీనపడడం వంటి సమస్యలు ఉంటాయి. ఇలాంటి వారు తమ జుట్టు రకానికి తగట్టుగా తలస్నానం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మీది కర్లీ హెయిరా? : ఈ జుట్టు వారికి ఒక బెనిఫిట్ ఉంది. వీరికి హెయిర్ కొంచెం పలుచగా ఉన్నప్పటికీ చూడటానికి మాత్రం ఒత్తుగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి హెయిర్ ఉన్న వారి జుట్టు కురులు అలల్లా ఎగురుతూ అందరి దృష్టినీ తమ వైపు ఆకర్షిస్తాయి. కానీ వీరికి ఎదురయ్యే సమస్యల్లా ఒక్కటే. ఏంటంటే జుట్టు త్వరగా పొడిబారడం. ఈ జుట్టు వారు గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో వారంలో ఒకటి, రెండు సార్లు మాత్రమే తలస్నానం చేయడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి ఆ తేమను కోల్పోకుండా అలాగే ఉండాలంటే తలస్నానం చేసే రెండు గంటల ముందు జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు నూనె రాసి మసాజ్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
సెమీ కర్లీ హెయిల్ వాళ్లు ఇలా : ఈ హెయిర్ వారు వారంలో రెండు లేదా మూడు సార్లు తలస్నానం చేయాలంటున్నారు. అదే మీ జుట్టు మరింత ఒత్తుగా ఉన్నట్లయితే రెండుసార్లు చేసినా కూడా ఓకేనట. కారణం ఏంటంటే వీటివల్ల జుట్టు సహజమైన కర్లీనెస్ని కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు. ఇలాంటి హెయిర్ ఉన్నవారు గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూలతో స్నానం చేస్తే డ్యామేజ్ అనేది జరగకుండా జాగ్రత్తపడచ్చు.
ఆయిలీ హెయిల్ : వీరి జుట్టు కుదుళ్లలో ఉండే నూనే గ్రంథులు నూనెలను ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల కుదుళ్లు, జుట్టు జిడ్డుగా మారతాయి. దీని ఫలితంగా చుండ్రు, దురద సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఇలా కాకుండా వీరు రోజు తప్పించి రోజు తలస్నానం చేయక తప్పదు. నూనే ఆధారిత షాంపూలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. అలాగే హెయిర్ కండిషనర్ను కూడా జుట్టు చివర్లకు మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. దీని ద్వారా కుదుళ్లలో ఎక్కువ నూనె ఉత్పత్తి కాకుండా నియంత్రించచ్చు.
పొడి జుట్టా? : ఈ హెయిర్ వారికి సమస్యలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. ఈ జుట్టున్న వారు తమ జుట్టుకు రంగు వెసుకున్న, కుదుళ్లలో దురద, హెయిర్ డ్రయర్స్ వాడినా జుట్టు గడ్డిలా మారడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఇవే కావు ఇంకా ఉన్నాయి. జుట్టు చివర్లు స్ప్లిట్ అవడం, ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా జుట్టు నిర్జీవమైపోవడం వంటి సమస్యలూ ఎదురవుతుంటాయి. ఈ సమస్యలన్నింటికీ చెక్ పెట్టాలంటే సహజసిద్ధమైన షాంపూలను ఎంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వీటిలో ఎలాంటి హానికారక రసాయనాలు ఉండవు, జుట్టుకు ఎలాంటి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశమే ఉండదు. వీళ్లు వారానికి రెండుసార్లు తలస్నానం చేయడం మంచిది. అంతేకాదు బాగా వేడిగా ఉండే నీళ్లు కాకుండా గోరువెచ్చటి నీళ్లను ఉపయోగించండని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే నీటి శాతం అధికంగా ఉండే పండ్లు-కూరగాయల్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల కూడా ఫలితం లభిస్తుంది.
