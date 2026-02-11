సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనం కొంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకుంటే చిక్కుల్లో పడతారు!
సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? - పాత వాహనం విషయంలో ఏఏ పత్రాలు చెక్ చేయాలి? - తదితర వివరాలు మీకోసం
Published : February 11, 2026 at 10:20 PM IST|
Updated : February 11, 2026 at 10:32 PM IST
Preowned Vehicle Buying Tips : కొత్త వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయాలని చాలా మంది ఆశపడుతుంటారు. కానీ అందరివల్ల అది సాధ్యం కావచ్చు. అందుకు ప్రధాన కారణం మార్కెట్లో ధరలు అధికంగా ఉండటమే. దీంతో కొంతమంది సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే అప్రమత్తంగా లేకుంటే చిక్కులు తప్పవని హెచ్చరిస్తన్నారు నిపుణులు. కొంతమంది చోరీ చేసిన వాహనాలను తక్కువ ధరకు అమ్ముతుంటారు. అందువల్ల సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఏయే అంశాలు చెక్ చేయాలనే విషయాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మచ్చుకు కొన్ని : నగరానికి చెందిన ఓ దుకాణదారుడు ఇటీవల తన బైక్ను అమ్మాడు. కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి మూడు నెలలుగా ఈఎంఐ చెల్లించకపోవడంతో ఎవరైతే వాహనాన్ని అమ్మారో ఆ వ్యక్తి ఇంటికి బ్యాంకు సిబ్బంది వచ్చారు. వాహనాన్ని విక్రయించేటప్పుడు యాజమాన్య హక్కులు కొనుగోలుదారుడు మార్చుకోకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది.
సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కొనుగోలుదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వాహన యాజమాన్య హక్కులు మార్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసిన అమ్మేవారు, కొనుగోలుదారుడు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పోలీసు కేసులు కూడా ఎదుర్కొవాల్సి రావొచ్చు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం :
- మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనం కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు దానికి అన్ని పత్రాలు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి.
- చాసిస్ నంబర్ను తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆర్సీపై ఉన్నది, చాసిస్ నంబర్ ఒకటేనా లేదో సరిచూసుకోవాలి. అన్నిరకాల డాక్యుమెంట్లు ఉన్నవో లేదో చూడాలి. ముఖ్యంగా రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్, పొల్యుషన్, ఇన్సూరెన్స్ పత్రాలు చెక్ చేసుకోవాలి
- 15 ఏళ్లు దాటినటువంటి వాహనాలను(తుక్కు చేయాల్సినవి) అమ్మేందుకు కొంతమంది ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇలాంటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొనుగోలు చేసేముందు చాసిస్ నంబర్ను చెక్ చేయాలి.
- ఆర్టీవో ఆఫీస్ పరిధి మారినప్పుడు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ను తీసుకోవాలి.
- మీరు కొనుగోలు చేస్తున్న వాహనంపై చలాన్లు ఉన్నాయేమో ముందుగానే చెక్ చేసుకోండి. లేదంటే ఆ తర్వాత మీరు చెల్లించాల్సి రావొచ్చు.
- ఫేక్ డాక్యుమెంట్లతో కొంతమంది మాయమాటలు చెప్పి తప్పుదోవపట్టించేందుకు ప్రయత్నించారు. అందువల్ల ఆ వాహనం విక్రయదారుని పేరుమీద ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- కేసులో చిక్కుకున్న వాహనాలకు అంటగట్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నవారిపై వెంటనే స్థానిక ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేయండి.
రోడ్ ట్యాక్స్ సర్టిఫికెట్ : సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరో విషయం రోడ్ ట్యాక్స్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి. మీరు బైక్ కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడే ఈ రోడ్ ట్యాక్స్ ధ్రువపత్రాన్ని ఇవ్వమని కోరాలి. అందులో రోడ్ ట్యాక్స్ వివరాలు ఉంటాయి. దీనిని రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో సంబంధిత ఆర్టీవోకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. రోడ్ ట్యాక్స్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే, సదరు బైక్పై ఎలాంటి బకాయిలు లేనట్లుగా అర్థం అవుతుంది.
ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ : అపరిచితుల నుంచి పాత వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ను పొందడం మస్ట్. ఎందుకంటే ఆ వాహన అమ్మకందారు నుంచి యాజమాన్య హక్కు బదిలీ జరిగినప్పుడు మాత్రమే అది మీ స్వంతం అవుతుందనే విషయం గుర్తుంచుకోండి. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్లో బైక్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, ఛాసిస్ నంబర్, ఇంజిన్ నంబర్, ఇరుపార్టీల ఐడీ ప్రూఫ్స్, అడ్రస్ వివరాలు ఉంటాయి. ఈ డీడ్పై రెవెన్యూ స్టాంప్ అంటించి ఇరు పార్టీలు సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనిని 2 కాపీలు తీసి, ఒకటి అమ్మేవాని దగ్గర, మరొకటి కొనుగోలుదారుడి దగ్గర ఉంచుకోవాలి. అప్పుడే భవిష్యత్లో ఎలాంటి న్యాయవివాదాలు తలెత్తినప్పటికీ మనం సేఫ్గా ఉండవచ్చు.
సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికిల్ కొంటున్నారా? - దిల్లీ పేలుడు లాంటి చిక్కులొస్తాయ్! - ఇవి చెక్ చేసుకోండి!
సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ - హైదరాబాద్లోనే అత్యధికం - SECOND HAND CARS SALES IN HYD