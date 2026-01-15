ETV Bharat / state

పండక్కి నాన్​-వెజ్​ తింటున్నారా? - గొంతులో ఇరుక్కుపోతాయ్‌ జాగ్రత్త!

సంక్రాంతికి అందరి ఇళ్లల్లో ఘుమఘమలాడే మాంసాహారం వంటకాలు - పండుగ సందర్భంగా టన్నుల్లో మాంసం విక్రయాలు - ముక్కలు, ఎముకలు గొంతు, ఆహార నాళాల్లో ఇరుక్కుపోకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

Precautions for While Eating Food
Precautions for While Eating Food (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 2:15 PM IST

Precautions for While Eating Nonveg Food : సంక్రాంతి వచ్చిందంటే చాలు తెలుగు లోగిళ్లలో ఉత్సాహం మిన్నంటుతుంది. ఈ సమయంలో అనేక మంది మాంసాహారం ఎక్కువగా తింటారు. ఇక కనుమ రోజు అయితే పల్లెలు, పట్టణాలు ఇలా ఎలాంటి తేడా లేకుండా టన్నుల్లో మాంసం విక్రయాలు కొనసాగుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు వ్యక్తులు మద్యం తాగుతున్నప్పుడు, మాంసం తినే సమయంలో ముక్కలు, ఎముకలు గొంతు, ఆహార నాళాల్లో ఇరుక్కుపోయి అనేక ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఇలా ఇరుక్కుపోయి ఊపిరాడక మరణించిన ఘటనలు సైతం రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలోని చోటు చేసుకున్నాయి. గొంతులో ముక్కలు ఇరుక్కుపోకుండా మిర్యాలగూడకు చెందిన ప్రముఖ గ్యాస్ట్రో ఇంటస్టైనల్​ సర్జన్ డాక్టర్ మువ్వ శ్రీహర్ష పలు అంశాలను వివరించారు. మరి అవేంటో చూద్దాం.

ఆహారం తినేటప్పుడు జర జాగ్రత్త : ఆహారం తినేటప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా నమిలి తినాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుకుల జీవితంలో సమయం లేదని అంతా ఆదరాబాదరగా తినేస్తున్నారు. ఇక పండగ జోరుతో ఆ ఆనందంలో స్పీడ్​గా తింటుంటారు. ఇలా తినడం వల్ల తర్వాత వారికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. పిల్లల విషయానికొస్తే చాలా పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్నం భోజనానికి సరైన సమయం ఉండటం లేదు. ఆ ఉన్న కొంచెం టైంలో పిల్లల తొందర తొందరగా తీనేస్తున్నారని అందువల్ల వారికి డైజేషన్​ సమస్యలు వస్తున్నాయని పిల్లల వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ఇటీవల మృతి చెందిన ఘటనలు :

  • బాలుడు పూరీ తింటున్న క్రమంలో గొంతులో ఇరుక్కొని మృతి చెందాడు
  • ఓ వ్యక్తి రొట్టెతో పాటు మింగిన మాంసం ముక్క గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది. దాంతో శ్వాస ఆడక అక్కడే మృతి చెందాడు
  • మూడేళ్ల క్రితం సూర్యాపేట జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి మేక మాంసం ఎముక గొంతులో ఇరుక్కొని ప్రాణాలు విడిచాడు

అందుబాటులో అత్యాధునిక చికిత్స : పిల్లలు, పెద్దల్లో గొంతు, ఆహార నాళాల్లో పదార్థాలు ఇరుక్కుపోయినప్పుడు వాటిని తీయాలంటే గతంలో హైదరాబాద్​ వంటి నగరాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. అయితే ప్రస్తుతం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని పలు పట్టణాల్లో అత్యాధునిక వైద్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఏదైనా ఇరుక్కుపోయిందని గమనించిన వెంటనే బలవంతంగా తీసేందుకు ప్రయత్నించకుండా తక్షణమే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. ఇరుక్కుపోయిన పదార్థాలు తీసే క్రమంలో అనుభవం లేకపోతే అవి నాళాల గోడలకు తగిలి రక్తస్రావం కావడంతో పాటు ఒక్కోసారి ప్రాణాలకే ముప్పు జరిగే అవకాశం ఉంది.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :

  • మాంసాహారాలను హడావుడిగా తినడం సరికాదు
  • మాసంలోని ఎముకలు తినేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
  • చికెన్​, మటన్​ వంటి మాంసాలను బాగా బాయిల్​ అయిన తర్వాతే తినడం ఉత్తమం
  • ఎముకల ముక్కలు మింగినప్పుడు బలవంతంగా తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తే పేగుల గోడలకు గాయాలయ్యే ప్రమాదం ఉంది
  • గొంతు, పేగుల్లో ముక్కలు ఇరుక్కుపోయినట్లు అనిపిస్తే తక్షణమే ఎండోస్కోపీ సదుపాయం ఉన్న ఆసుపత్రికి వెళ్లాలి
  • చిన్నారులకు ఏదైనా ఇరుక్కుపోతే పొట్టపై రుద్దకూడదు. దీని వల్ల పొట్ట లోపల గాయాలయ్యే ప్రమాదం అవుతుంది
  • గొంతులో ఏదైనా ఇరుక్కుపోయినట్లు అనిపిస్తే తలపై తట్టకూడదు
  • గట్టిగా దగ్గడం వల్ల గొంతులో ఇరుక్కున్న వస్తువులు బయటపడే అవకాశం ఉంది

''పిల్లలు, పెద్దల గొంతు, ఆహార నాళాల్లో ఏదైనా ఇరుక్కుపోయిందని గమనించిన వెంటనే బలవంతంగా తీసేందుకు ప్రయత్నించకుండా తక్షణమే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. సూక్ష్మ పరికరాలను ఉపయోగించి, వస్తువు స్థితిని గమనించి జాగ్రత్తగా బయటకు తీయడమా పొట్టలోకి నెట్టడమా చేస్తాం. గతేడాదిలో నలుగురికి ఆధునిక చికిత్స ద్వారా ఇరుక్కుపోయిన వస్తువులను బయటకు తీశాం.'' - డాక్టర్​ మువ్వ శ్రీహర్ష, గ్యాస్ట్రో ఇంటస్టైనల్​ సర్జన్​, మిర్యాలగూడ

