చలికాలంలో పిల్లలపై పంజా విసురుతున్న న్యూమోనియా - ఈ జాగ్రత్తలు మేలు

రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత - పిల్లలు, వృద్ధులపై పంజా విసురుతున్న ఇన్​ఫ్లూయింజా, సెన్సిటియల్ వైరస్​లు - ఇప్పటికే నిలోఫర్​లో చేరిన 140 మంది పిల్లలు

Winter precautions for Children, Elders
Winter precautions for Children, Elders (EENADU)
Published : November 14, 2025 at 2:07 PM IST

Choose ETV Bharat

Winter precautions for Children, Elders : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత కొన్ని రోజులుగా చలితీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఉదయం రాత్రి వేళల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటం వల్ల ప్రజలు చలికి అల్లాడిపోతున్నారు. సాయంత్రం వేళల్లో ఇంటి నుంచి బయట అడుగుపెట్టలేని పరిస్థితి నెలకొంది. గత వారం రోజులుగా ఉదయం ఎండతీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుండగా, రాత్రి సమయంలో చలి కారణంగా వాతావరణంలో పలు మార్పులొస్తున్నాయి. ఈ చలికాలంలో చాలామందికి జులుబు, దగ్గు, జ్వరం లాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. పిల్లలు, వృద్ధులు న్యూమోనియా లాంటి వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం.

చిన్నపిల్లలపై పంజావిసురుతున్న వ్యాధులు : రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో చలితీవ్రత అధికంగా ఉంటోంది. దీనికారణంగా పిల్లలు, పెద్దల్లో శ్వాసకోశ వ్యాధుల సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రెస్పిరేటరీ సెన్సిటియల్‌ వైరస్‌(ఆర్‌ఎస్‌వీ), ఇన్‌ఫ్లూయింజా వైరస్‌లు పంజా విసురుతున్నాయి. చాలామంది చిన్నారుల్లో ఇవి న్యూమోనియా వ్యాధికి కారణమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే నిలోఫర్‌ ఆస్పత్రిలో 140 మంది చేరారు. 34 మందికి సమస్య తీవ్రంగా ఉండటంతో ఐసీయూలో ఉంచి వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. నాలుగు రోజుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ఆ వైరస్​ల బారిన పడుతున్న పిల్లలు, వృద్ధులు : ముఖ్యంగా ఆర్‌ఎస్‌వీ, ఇన్‌ఫ్లూయింజా వైరస్‌లు దాడి చేస్తున్నాయి. పిల్లలు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు, వ్యాధినిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు సులువుగా ఈ వైరస్‌ బారిన పడుతుంటారు. మరికొందరిలో బ్యాక్టీరియాతో న్యూమోనియా వ్యాపిస్తుంది. వైరల్‌ న్యూమోనియా ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది.

పరీక్షల కోసం గాంధీ ఆస్పత్రికి : పిల్లలకు ఏ తరహా న్యూమోనియా ఉందో తెలుసుకునేందుకు పరీక్షల కోసం గాంధీ ఆస్పత్రికి పంపుతున్నారు. సొంతంగా అక్కడికి వెళ్లడం, గంటల తరబడి పరీక్షల కోసం నిరీక్షించడం ఇబ్బందిగా మారింది. నిలోఫర్‌లో అందుబాటులోకి తెస్తే తల్లిదండ్రులకు భారం తప్పుతుందని పలువురు చెబుతున్నారు.

లక్షణాలు ఇవీ :

  • కోరింత దగ్గు, కఫం
  • చలితో 102 పైనే డిగ్రీల జ్వరం
  • ఛాతీలో నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు
  • ఆయాసం, తీవ్ర నీరసంగా ఉండటం
  • పిల్లలు పాలు తాగకపోవడం
  • కొంతమందిలో వికారం, వాంతులు

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి : పిల్లల్లో మూడు రోజులు దాటి జ్వరం, తీవ్రమైన దగ్గు, శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు పక్కలు ఎగరేయడం, ఆయాసం పడుతుంటే వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించాలి. కొన్నిసార్లు పిల్లల్లో పెదవులు, చేతులు నీలం రంగులోకి మారిపోతాయి. అలాంటి వెంటనే చికిత్స అందించాలి.

  • శీతాకాలంలో చల్లటి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి
  • కాస్త వేడిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలి
  • శరీరం వెచ్చగా ఉండేలా దుస్తులు ధరించాలి
  • శరీరానికి వేడినిచ్చే ఆకుకూరలు, సజ్జలు, జొన్నలు వాటిని ఆహారంగా తీసుకోవడం ఉత్తమం
  • గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకోవాలి
  • ఐస్​క్రీంలు, ఫ్రిజ్​లో పెట్టిన నీళ్లు, ఫ్యూట్​ జ్యూస్​లు ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడమే మంచిది
  • రాత్రి పూట బయటకు వెళ్లకపోవడంమే ఉత్తమం
  • అత్యవసరమైతే చలి నుంచి రక్షణనిచ్చే ఉన్ని దుస్తులను ధరించాలి
  • చెవులకు గాలిని తగలనీయొద్దు
  • చేతులను తరచూ సబ్బుతో కడుక్కోవాలి
  • దగ్గు, జలుబు ఉన్నవారు చేతిరుమాలు అడ్డుగా పెట్టుకోవాలి

చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి టీకాల రక్ష : డీపీటీ, హిబ్‌తో పాటు న్యూమోకోకల్‌ వ్యాక్సిన్‌ 6, 10 వారాల్లో రెండు డోసులు, తర్వాత 9 నెలలకు మరో డోసును పిల్లలకు ఇప్పించాలి. ఈ వ్యాక్సిన్​ను ప్రభుత్వమే ఉచిత సరఫరా చేస్తోంది. 60 ఏళ్లు దాటిన సీనియర్ సిటిజన్లు ఫ్లూ, ఇన్‌ఫ్లూయింజా వ్యాక్సిన్లు ఏటా తీసుకోవడం వల్ల న్యుమోనియా వ్యాధి బారిన పడకుండా చూసుకోవచ్చు.

చలికాలం వచ్చింది, ఆరోగ్యం జర పైలం బిడ్డా!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

