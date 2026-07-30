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రూ.1.06 కోట్ల వేతనంతో ఏఐ ఇంజినీర్‌గా కొలువు - టైలర్​ కుమారుడి సూపర్​ సక్సెస్​ స్టోరీ

కెనడాలో భారీ ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించిన అఖిలేశ్‌ - కెనడాలోని ఫబ్రంటిక్‌ ఏఐ కంపెనీలో ఉద్యోగం సొంతం - ప్రస్తుతం ఇంటి వద్దే ఉంటూ ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహణ

BTech Student 1 Crore Package
BTech Student 1 Crore Package (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:58 PM IST

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BTech Student 1 Crore Package YUVA Story : నిరుపేద కుటుంబం, రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని పరిస్థితి. పుట్టుకతోనే చెవిటి, మూగ అయిన తండ్రి. పిల్లలిద్దరినీ ఉన్నత విద్యావంతుల్ని చేయాలన్న ఆ తండ్రి కలను నిజం చేయాలని అనుకున్నాడు ఆ యువకుడు. అదే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగాడు. బీటెక్ చదువుతూనే వచ్చిన ప్రతి అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో ఏడాదికి రూ.1.06 కోట్ల ప్యాకేజీతో కెనడాకు చెందిన సంస్థలో ఏఐ ఇంజినీర్‌గా ఉద్యోగం సాధించాడు. దర్జీ కుమారుడి నుంచి కోటికి పైగా ప్యాకేజీ అందుకున్న కాకినాడకు చెందిన అఖిలేష్‌ విజయగాధ ఇది.

ఈ యువకుడు మాల్తి అఖిలేశ్. కాకినాడ జిల్లా కుతుకుడుమిల్లి స్వస్థలం. మాల్తి గంగాధర్, దేవి దంపతుల పెద్ద కుమారుడు. సాధారణ మధ్య తరగతి కుటంబం. పుట్టుకతోనే మూగ, చెవిటి అయిన తండ్రి టైలరింగ్‌ చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా కష్టపడి చదివించారు. వారి కష్టం వృథా పోనీయకుండా విద్యలో ప్రతిభ కనబరిచిన అఖిలేశ్‌, సాంకేతిక రంగంలో నైపుణ్యాలు అందిపుచ్చుకుంటూ ముందుకు సాగాడు. బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్‌లో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో రూ.1.06 కోట్ల వార్షిక ప్యాకేజీ సొంతం చేసుకున్నాడు.

టైలర్​ కుమారుడి సూపర్​ సక్సెస్​ స్టోరీ (ETV)

తొలి ఏడాది నుంచే : పాఠశాల విద్య సమీపంలోని స్కూల్‌లో చదివిన అఖిలేశ్​ ఇంటర్‌ తర్వాత ఈఏపీసెట్‌లో మంచి ర్యాంకు సాధించి ఒక ప్రైవేటు కళాశాలలో బీటెక్‌లో చేరాడు. తొలి ఏడాది నుంచే భవిష్యత్‌ అవకాశాలపై దృష్టి పెట్టిన అఖిలేశ్‌, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ రంగానికి పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను గుర్తించి ఆ దిశగా నైపుణ్యాలు పెం పొందించుకున్నాడు. అనేక ప్రాజెక్టులు రూపొందిస్తూ ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకున్నాడు.

కాలేజీ సమయంలోనే ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతలపై ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకున్నాడు అఖిలేశ్. అనేక ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ప్రతిభ నిరూపించుకున్నాడు. 2, 3 క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొన్నా, ఉద్యోగం రాలేదు. అయినా నిరాశ చెందకుండా మరింత కష్టపడ్డాడు. ఫలితంగా ఇటీవల కెనడాకు చెందిన ప్రముఖ సంస్థలో ఏఐ ఇంజినీర్‌గా ఏడాదికి రూ.1.06 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించాడు.

"మా నాన్నకి పుట్టుకతోనే చెవిటి, మూగ ఉండేదని అందుకు ఆయన విద్యను అభ్యసించలేకపోయారు. మా అమ్మ కూడా వాళ్ల ఆర్థిక పరిస్థితి వల్ల విద్యను అభ్యసించలేకపోయారు. మా నాన్న టైలరింగ్ చేస్తూనే నన్ను, మా బ్రదర్​ని చదివించారు. టెన్త్​లో నేను ఏదో ఒకటి సాధిద్దాం అనుకున్నా. కాకపోతే కరోనా కారణంగా నా చదువుని నేను చూపించుకోలేకపోయాను. అక్కడి నుంచే మొదలైంది నేను ఏదో ఒకటి సాధించాలని. ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో నేను ఆదిత్య కాలేజ్​లో ఉండి చాలా నేర్చుకున్నాను. ఫస్ట్ కోడింగ్​తో మొదలుపెట్టి తర్వాత ఏ టెక్నాలజీస్ ప్రస్తుతం బాగా డిమాండ్​లో ఉన్నాయో వాటిని నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాను, వాటి మీద ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం మొదలుపెట్టాను." -అఖిలేశ్, సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి

ఇప్పటికే విధుల్లో: మొత్తం 243 మంది పాల్గొన్న క్యాంపస్‌ ఇంటర్వ్యూలో అఖిలేశ్‌, మరో యువకుడే ఈ అవకాశం దక్కించుకున్నారు. అఖిలేశ్​ ప్రతిభను గుర్తించిన కెనడాలోని ఫబ్రంటిక్‌ ఏఐ కంపెనీ ఏఐ ఇంజినీర్‌గా అవకాశం కల్పించింది. జూన్ 20న అధికారిక ఆఫర్ లెటర్ పంపించింది. ఇప్పటికే విధుల్లో చేరి ఇంటి వద్దే ఉంటూ ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు అఖిలేశ్​. నిబంధనల ప్రకారం కంపెనీ మొదటి 3 నుంచి 6 నెలల పాటు నెలకు రూ.30 వేలు చొప్పున ఉపకార వేతనం ఇస్తుంది. తర్వాత ప్రకటించిన కోటి రూపాయల ప్యాకేజీని పూర్తిస్థాయిలో చెల్లిస్తుందని చెబుతున్నాడు అఖిలేశ్​.

ప్రస్తుతం ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ వంటి రంగాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ డిమాండ్ ఉందని, అందులో నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకుంటే, గ్లోబల్‌ స్థాయిలో ఉద్యోగాలు సాధించే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయని చెబుతున్నాడు అఖిలేశ్​. భవిష్యత్తులో ఏఐ రంగంలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుని ఏఐ మాస్టర్‌గా గుర్తింపు పొందడమే లక్ష్యమంటున్నాడు. కుమారుడు అత్యున్నత కొలువు సాధించడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అఖిలేశ్​ తల్లిదండ్రులు. భర్త మూగ వాడని, అందరూ హేళన చేసిన ఎప్పుడూ కుంగి పోలేదని, తండ్రి ఆశయానికి అనుగుణంగా అఖిలేశ్​ మంచి ఉద్యోగం సాధించడం సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు అఖిలేశ్ తల్లి దేవి.

"ఎన్నో బాధలు పడినా సరే వాళ్ల నాన్నకు మాటలు లేనందుకు ఎంతో మంది 'నోరు లేనోడు, ఎర్రోడు' అనేవారు. ఆ బాధలు వాడు పెట్టుకోకుండా మా అమ్మ చదవమంటుందని, అలాగే ఈరోజున ఇంత ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది."-మాల్తి దేవి, అఖిలేశ్ తల్లి

నేర్చుకోవాలన్న ఆసక్తి, పట్టుదలే మనిషిని ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చుతుందని నిరూపించాడు ఈ యువకుడు. తండ్రి కలను తన విజయంతో సాకారం చేయడంతో పాటు, నిరంతర సాధన, సరైన నైపుణ్యాలు ఉంటే పల్లెటూరి నుంచి కూడా ప్రపంచాన్ని చేరుకోవచ్చని చాటి చెబుతున్నాడు.

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తండ్రి టైలర్, కొడుకు ఏఐ ఇంజినీర్ - ఏడాదికి రూ.1.06 కోట్ల ప్యాకేజీతో అదరగొట్టిన కుర్రాడు

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