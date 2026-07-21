హంతకుల ముఠాకు వైఎస్సార్సీపీ నేత నాయకత్వం - బయటపడ్డ మరికొన్ని లింకులు
ఇప్పటికే రెండు హత్యలు - మరో వ్యక్తిని చంపేందుకు కుట్ర - ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి అదృశ్యంపై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో బయటపడ్డ గత నేరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 12:36 PM IST
Police Arrested a Five Member Gang Including A YSRCP Leader : గుంటూరు జిల్లాలో ఇటీవల జరిగిన ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి హత్యకు సంబంధించి, తాడికొండ పోలీసులు ఒక వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడితో సహా ఐదుగురు సభ్యుల ముఠాను అరెస్టు చేశారు. ఈ ముఠా గతంలో చేసిన మరో హత్య, ఇతర నేరపూరిత కుట్రల వివరాలు కూడా విచారణలో వెల్లడయ్యాయి. సోమవారం గుంటూరు పోలీస్ కార్యాలయంలో ఎస్పీ వాకుల్ జిందాల్ నిందితుల వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు. వెంగళాయపాలేనికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు దేవరకొండ నాగేశ్వరరావు (అలియాస్ ఓంకార్ నాగేశ్వరరావు), వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ ఎస్సీ సెల్ నాయకుడిగా పార్టీ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నారు.
నేరాలు చేయడానికి ఆయన నాయకత్వంలో గుజ్జర్లపూడి శామ్యూల్, కనపర్తి మణికంఠ, ఘట్టమనేని పుష్ప, దేవళ్ల పద్మలతో కూడిన ఒక ముఠా ఏర్పడింది. ఫణిధరం గ్రామానికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి శంకరరావు వద్ద భారీగా ఆస్తులు ఉన్నాయని, ఆయన తరచుగా బంగారు ఆభరణాలు ధరిస్తుంటారని శామ్యూల్ చెప్పడంతో నాగేశ్వరరావు దోపిడీకి పథకం వేశారు. ఈ నెల 7న వ్యవసాయ భూమిని కొనుగోలు చేయాలనే సాకుతో పుష్ప, పద్మలు శంకరరావును అద్దె కారులో యడ్లపాడుకు తీసుకెళ్లారు. మార్గమధ్యలో, వారు అతన్ని తాడుతో గొంతు నులిమి చంపి, అతను ధరించిన ఆభరణాలను దోచుకున్నారు. మృతదేహానికి సిమెంట్ దిమ్మెను కట్టి నల్లపాడులోని ఒక క్వారీ గుంతలో పడేశారు. అనంతరం, దోచుకున్న ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టి వచ్చిన రూ. 5 లక్షలను వారు పంచుకున్నారు.
పోలీసులకు దొరక్కుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు : శంకరరావు అదృశ్యంపై ఈ నెల 7న తాడికొండ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. క్వారీలో 12వ తేదీన అతని మృతదేహం లభించగా, పోస్ట్మార్టం అనంతరం పోలీసులు కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. విచారణ సమయంలో, తాడికొండ సీఐ ఉమేష్ శంకరరావు నంబర్కు కాల్ చేయగా, నిందితులు ఫోన్ ఎత్తి, శంకరరావు 'లామ్' (Lam) ప్రాంతంలో భూమి లావాదేవీల గురించి మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి కాల్ కట్ చేశారు. ఆ సమయంలో పోలీసులు ఫోన్ లొకేషన్ను విశాఖపట్నంగా గుర్తించారు. వ్యాపారిని చంపిన తర్వాత, ముఠా సభ్యులలో కొందరు అతని సెల్ఫోన్ను విశాఖపట్నానికి తీసుకెళ్లి, ఒక అపరిచిత వ్యక్తికి కాల్ చేసి, అక్కడే సిమ్ కార్డును పారేశారు. అయితే, పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరించి ఆ ముఠాను పట్టుకున్నారు.
ఒక యువతి ఇంటి నుంచి పారిపోవడానికి సహకరించినందుకు: ఈ ముఠా సభ్యుడైన మణికంట కుమార్తెతో ఒక యువకుడు గతంలో ప్రేమలో పడి, ఆమెతో కలిసి ఇంటి నుంచి పారిపోయాడు. ఆ జంటకు సహకరించాడనే ఆరోపణతో, నాగేశ్వరరావు, మణికంట, బన్నీ కలిసి వెంగలాయపాలేనికి చెందిన నాగరాజును కారులో అపహరించి, దారిలో అతన్ని తాడుతో గొంతు నులిమి చంపేశారు. అనంతరం వారు మచర్ల సమీపంలోని సాగర్ కుడి కాలువలో మృతదేహాన్ని పడేశారు. బాపట్లలోని ఒక ఆటో-రిక్షాలో నాగరాజు సెల్ఫోన్ను వదిలివేయడం ద్వారా వారు పోలీసుల కళ్లుగప్పగలిగారు.
డబ్బు కోసం గుంటూరుకు చెందిన ఒక సంపన్న కుటుంబ సభ్యుడిని చంపడానికి కూడా ఇదే ముఠా కుట్ర పన్నిందని, అయితే ఆ పథకాన్ని అమలు చేసేలోపే గత కేసుల్లో వారి ప్రమేయం కారణంగా పోలీసులకు పట్టుబడ్డారని ఎస్పీ వెల్లడించారు. శంకర్ రావు వద్ద దోచుకున్న బంగారు ఆభరణాలు రూ.72,000 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అలాగే వారిపై 'రౌడీషీటర్' వర్గీకరణ, పీడీ (PD) చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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