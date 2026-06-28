వైఎస్సార్సీపీ అమరావతి పర్యటనలో రౌడీషీటర్లు - 3 కేసులు నమోదు
ఉండవల్లి ఘటనపై 3 కేసులు నమోదు చేసిన తాడేపల్లి పోలీసులు - 10మంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు - వైఎస్సార్సీపీ నేతల పర్యటనలో రౌడీషీటర్లు పాల్గొన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 11:33 AM IST
Police Action on Tadepalli Incident : గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఉండవల్లి ఘటనపై పోలీసులు మూడు కేసులు నమోదు చేశారు. పెనుమాకకు చెందిన తెనాలి మాణిక్యం ఫిర్యాదు మేరకు వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతలపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అంబటి రాంబాబు, పేర్ని నాని, దేవినేని అవినాష్, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, పానుగంటి చైతన్య, డైమండ్ బాబు, దొంతిరెడ్డి వేమారెడ్డి, నారాయణమూర్తి, మేక శివారెడ్డి, నూనె ఉమామహేశ్వర్రెడ్డిలపై పోలీసులు SC, ST కేసు నమోదు చేశారు.
అంతేకాకుండా పోలీస్ విధులకు ఆటంకం కలిగించినందుకు తాడేపల్లి సీఐ వీరేంద్రబాబు ఫిర్యాదు మేరకు అంబటి రాంబాబు, పేర్ని నాని, దేవినేని అవినాష్, చైతన్యపై పోలీస్ యాక్ట్ 30 ప్రకారం కేసు నమోదు చేశారు. అలాగే వైఎస్సార్సీపీ నేత నారాయణమూర్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు టీడీపీ మద్దతుదారులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
అమరావతి పర్యటనలో రౌడీషీటర్లు : మరోవైపు వైెఎస్సార్సీపీ నేతల నిన్నటి అమరావతి పర్యటనలో రౌడీషీటర్లు పాల్గొన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. గతంలో టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి చేసిన వారే నిన్న(శనివారం) రైతులపై దాడి, కవ్వింపు చర్యల్లో పాల్గొన్నట్లు గుర్తించారు. పోలీసు కానిస్టేబుల్పై దాడి వెనకా ఆ రౌడీ బ్యాచే ఉందనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తొలుత రాళ్ల దాడికి పాల్పడి రైతుల్ని రెచ్చకొట్టింది వైఎస్సార్సీపీ వెంట వచ్చిన రౌడీషీటర్లే అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
గతంలో టీడీపీ ఆఫీస్పై దాడికి పాల్పడిన చైతన్య నిన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతల వెంటా ఉన్నట్లు ఇప్పటికే పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటనలోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతల్ని నిలువరిస్తున్న పోలీసు అధికారిని ఆ పార్టీ నేత అంబటి రాంబాబు కాలర్ పట్టుకుని తోసేశారు. పోలీసుల్ని తోస్తూ వీడియోలో అంబటి అడ్డంగా దొరికిపోయారు. దీనిపైనా మరిన్ని ఆధారాలను పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : అమరావతిలో బలవంతంగా భూసమీకరణ, సేకరణ చేస్తున్నారంటూ ఆరోపిస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ ఈ అంశాన్ని పరిశీలించేందుకు ఓ కమిటీని నియమించింది. ఇందులో భాగంగా నిన్న(శనివారం) ఆ కమిటీ రాజధానిలోని పెనుమాక పర్యటనకు బయల్దేరింది. ఈ క్రమంలోనే మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోని ఉండవల్లి, పెనుమాక, కృష్ణాయపాలెం గ్రామాల్లోని ప్రజలు, వైఎస్సార్సీపీ నేతల పర్యటనను అడ్డుకునేందుకు పెద్దఎత్తున రోడ్డెక్కి నినదించారు.
వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల అతి ప్రవర్తన కవ్వింపు చర్యలతో ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. అన్నదాతల ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకోవడంతో ఉండవల్లి జంక్షన్ కాసేపు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. పర్యటనకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేతలు పేర్ని నాని, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, దేవినేని అవినాశ్లను రైతులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకున్నారు. తమ భవిష్యత్ను అంధకారం చేసిన నాయకులను చూసి అమరావతి శ్రేణులు తీవ్రంగా ప్రతిఘటించాయి. ఆ పార్టీ నాయకులు తమ డ్రామాలను తక్షణమే విరమించుకోకపోతే, 29 రాజధాని గ్రామాల రైతులమంతా ఏకమై తాడేపల్లి ప్యాలెస్ను ముట్టడిస్తామని అన్నదాతలు ఘాటుగా హెచ్చరించారు.
ఈ క్రమంలోనే ఊహించని స్థాయిలో స్థానిక ప్రజలు, మహిళలు 'జై అమరావతి' అంటూ ఎదురుతిరగడంతో పర్యటనకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ అగ్రనాయకత్వంలో ఒక్కసారిగా వణుకుమొదలైంది. ఆత్మరక్షణలో భాగంగా అక్కడి నుంచి బయటపడే మార్గాలు అన్వేషించారు. చూస్తుండగానే చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి రైతులు ముట్టడించడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. అన్నదాతలను తోసుకుంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ముందుకువెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది.
ఈ క్రమంలో పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. ఈ ఘటనలో కానిస్టేబుల్కు గాయాలు కాగా ఆసుపత్రికి తరిలించారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న తుళ్లూరు డీఎస్పీ ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని రైతులు, వైఎస్సార్సీపీ నేతల్ని చెరోవైపునకు తీసుకెళ్లారు. తీవ్ర ఉద్రిక్తత నడుమ పోలీసుల రక్షణ వలయంలో ఆ పార్టీ నాయకులు ఉండవల్లి నుంచి నిష్క్రమించారు. దీంతో పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది.
అమరావతిలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల పర్యటన - అడ్డుకున్న రైతులు - ఉద్రిక్తత
అమరావతి పూర్తయితే మనుగడ ఉండదనే వైఎస్సార్సీపీ డ్రామాలు: కూటమి నేతలు