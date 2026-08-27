రాఖీ పండుగకు స్వీట్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నారా? - అయితే ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి
హైదరాబాద్లో కల్తీ స్వీట్ల తయారీ తయారీ దందా - పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఘటన - కృత్రిమ రంగు కోసం సింథటిక్ కలర్స్ వాడుతున్న రాజస్థాన్కు చెందిన కమల్ కుడ్కుడియా
Published : August 27, 2026 at 12:01 PM IST
Police Raids on Sweet Shop : రాఖీ పండుగ సందర్భంగా అక్కా, తమ్ముళ్లు - అన్నా, చెల్లెళ్లు నోరు తీపి చేసుకునేందుకు స్వీట్ కొంటుంటారు. ఇది సాధారణంగా జరిగే పద్దతి. కానీ మార్కెట్లో లభించే స్వీట్లలో చాలా వరకు కల్తీ జరుగుతోంది. అందులో కల్తీ ముడిసరకులు, ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే హనికర పదార్థాలను వాడి తయారు చేస్తున్నారు. ఇటీవల బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ లాంటి ప్రాంతాల్లో స్వీట్ షాపుల యాజమాన్యం నిబంధనలు పాటించడం లేదని దాడుల్లో వెలుగు చూసిన విషయం మరవకముందే మేడ్చల్ జిల్లా పరిధిలో మరో కల్తీ స్వీట్ షాప్ వ్యవహారం బయటపడింది.
స్వీట్ల తయారీలో సింథటిక్ కలర్స్ : మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో కల్తీ స్వీట్ల తయారీ దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. చౌదరిగూడ వెంకటాద్రి టౌన్షిప్లోని బాలాజీ పవన్ స్వీట్ షాపుపై ఉప్పల్ జోన్ ఎస్ఓటీ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు స్వీట్ షాపులో కాలం చెల్లిన ఆహార పదార్థాలతో పాటు హానికరమైన సింథటిక్ కలర్స్ వినియోగిస్తూ స్వీట్లు, ఇతర తినుబండారాలు తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
ఈ క్రమంలో రాజస్థాన్కు చెందిన కమల్ కుడ్కుడియా అనే వ్యక్తి ఈ కల్తీ దందాకు తెరలేపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అతడి వద్ద నుంచి సింథటిక్ ఆరెంజ్, లెమన్, ఎల్లో ఫుడ్ కలర్స్, వివిధ ఫ్లేవర్లు రోజ్వాటర్, షుగర్ సిరప్, బాదం పాలు తదితర పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అలాగే సుమారు 30 కిలోల కలాకండ్, 500 గ్రాముల డ్రై ఫ్రూట్ స్వీట్, 2 కిలోల కోవా స్వీట్, 12 కిలోల సోన్ పాపిడిని పోలీసులు సీజ్ చేశారు. స్వాధీనం చేసుకున్న పదార్థాలు, కమల్ కుడ్కుడియాను పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీసులకు అప్పగించారు.
దుకాణాల్లో స్వీట్లు కొనుగోలు చేసే సమయంలో గుడ్డిగా కొనుగులు చేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. స్వీట్లు తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కాజు, బాదం బర్ఫీ వంటి స్వీట్లపై ఉండే వెండి పూతను ఒకసారి గమనించండి. అది స్వచ్ఛమైన వెండి అయితే మీరు తాకగానే చేతికి అంటుకోదు. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. ఒకవేళ అది అల్యూమినియం(కల్తీ) అయితే, చేత్తో రుద్దినప్పుడు ముక్కలై పోవడం, చేతికి బూడిదలా అంటుకోవడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు వాటిని కొనుగోలు చేయవద్దు.
కెమికల్స్, నాసిరకం నెయ్యి : లడ్డూలు, జిలేబీలు సాధారణ రంగులో కాకుండా కెమికల్ రంగుల్లో కనిపిస్తే వాటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నాణ్యతను తెలుసుకోవాలంటే స్వీట్ ముక్కను కొద్దిగా వేరుచేసి వాసన చూడండి. వాడిన నూనె లేదా నాసిరకం నెయ్యి వాసన వస్తే అది కల్తీ పదార్థాలతో చేసినట్లు గుర్తించాలి. పాలు, కోవాతో చేసిన స్వీట్లు (రసగుల్లా, బర్ఫీ, కలాకండ్) తిన్నప్పుడు కొద్దిగా పులుపు తగిలినా, లేదా గొంతులో మంటగా అనిపించినా అవి పాడైపోయినవని, ఇంకా అందులో కెమికల్స్ కలిపారని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాంటప్పడు వెంటనే అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇటీవల పెద్ద పెద్ద పేరుగాంచిన షాపుల్లోనూ డొల్లతనం బయటపడుతుండటం ఇటీవల అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
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