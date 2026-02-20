ETV Bharat / state

మీ పిల్లాడు అకస్మాత్తుగా నిద్రలో నుంచి లేచి ఏడుస్తున్నాడా? - దానికి కారణం ఇదేనంటున్న నిపుణులు

పిల్లలు అకస్మాత్తుగా నిద్ర నుంచి లేచి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఏడుస్తున్నారా? - ఉదయం ఈ విషయంపై అడిగితే తనకు తెలియదని చెబుతున్నారా - ఇలాంటి పరిస్థితిని స్లీప్‌ టెర్రర్‌ అని చెబుతున్న నిపుణులు

Sleep Terror in Children
Sleep Terror in Children (Getty Images)
Sleep Terror in Children : అర్ధరాత్రి అంతా గాఢ నిద్రలో ఉంటున్నారు. పక్కనే నిద్రపోయిన మీ పిల్లాడు అకస్మాత్తుగా నిద్ర నుంచి లేచి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఒక్కసారిగా ఏడుస్తున్నాడా? కాసేపటి తర్వాత మళ్లీ పడుకుంటున్నాడా? ఉదయం రాత్రి ఏడుస్తున్నావేంటి అని అడిగితే తనకు తెలియదని చెబుతున్నాడా? అయితే ఇలాంటి సందర్భాన్ని నిపుణులు స్లీప్‌ టెర్రర్‌గా చెబుతున్నారు. 3 నుంచి 12 ఏళ్ల పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఈ పరిస్థితి కనబడుతుంటుంది. ఇలాంటి వీడియో ఒకటి సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టడంతో నగరానికి చెందిన ఓ సీనియర్‌ న్యూరాలజిస్టు ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. ఇలాంటి పరిస్థితి చాలా మంది పిల్లల్లో సర్వ సాధారణమేనని, దీనిని 'స్లీప్‌ టెర్రర్‌' అంటారని వెల్లడించారు. ఈ సమస్య లక్షణాలతో పాటు తల్లిదండ్రులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వివరించారు.

ప్రధాన కారణాలివి :

  • పిల్లలు అలసిపోవడం, తగినంత నిద్ర లేకపోవడం.
  • తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరికైనా ఇలాంటి లక్షణాలుంటే పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది.
  • కొత్త ప్రాంతం, కొత్త స్నేహితులు, నూతన పాఠశాల, పలు అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఇందుకు కారణం.

ఇవీ లక్షణాలు :

  • రాత్రి 11 నుంచి 12 గంటల సమయంలో హఠాత్తుగా నిద్ర నుంచి లేవడం. ఏడవటం, కేకలు వేస్తూ గెంతడం, పడక నుంచి దూరంగా వెళ్లడం లాంటివి చేసి కాసేపయ్యాక మళ్లీ సాధారణంగా నిద్రపోతారు.
  • శారీరకంగా చాలా మార్పు కనిపిస్తుంది. గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, భయంగా ఉండటం, చెమట పట్టడం, శ్వాస ఎక్కువగా తీసుకోవడం, కొందరిలో విరేచనాలు కూడా అవుతాయి.
  • ఆ సమయంలో పిల్లలు తల్లిదండ్రులను అస్సలు గుర్తించలేరు. పిలిచినా కూడా పలకరు.
  • ఈ సంఘటనపై ఉదయం తర్వాత ప్రశ్నిస్తే తమకు గుర్తు లేదని ఆశ్చర్యపోయేలా చెబుతారు.

తల్లిదండ్రులు ఇలా చేయాలి :

  • స్లీప్‌ టెర్రర్‌ సమయంలో పిల్లలు నిద్రమత్తులోనే ఉంటారు. మేల్కొలిపే ప్రయత్నం అస్సలు చేయొద్దు.
  • అలాంటి వారిని నెమ్మదిగా బుజ్జగిస్తూ, మళ్లీ పడుకోబెట్టాలి. వారు అటు ఇటు తిరిగే సమయంలో అడ్డంగా పదునైన వస్తువులను పెట్టకూడదు.
  • ఇలాంటి లక్షణాలుంటే ఒంటరిగా కాకుండా కుటుంబసభ్యుల్లో ఎవరైనా ఒకరు తప్పకుండా పక్కన ఉండాలి.
  • పిల్లలపై ఒత్తిడి లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఫోన్లు, టీవీలను ఎక్కువ సేపు చూడకుండా అప్రమత్తం కావాలి.
  • తగినంత నిద్ర, అది కూడా రోజూ ఒకే సమయానికి ఉండేలా చూడటం చాలా ముఖ్యం.
  • వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎలాంటి ట్రీట్​మెంట్​ లేకుండానే పిల్లల్లో స్లీప్‌ టెర్రర్‌ మాయమవుతుంది.
  • సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే వెంటనే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

అనారోగ్య కారణాలు : పిల్లలు రాత్రిపూట సరిగా నిద్రపోలేకపోవడానికి అనారోగ్యంగా ఉండటం కూడా ప్రధాన కారణంగా ఉండొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు జలుబు చేసినప్పుడు శ్వాస క్రియ ప్రక్రియకు సంబంధించిన పలు సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో నిద్రాభంగం కలిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే కొంతమంది పిల్లలు అలర్జీలు, ఆస్తమా వల్ల కూడా నిద్రలేమితో సతమతమవుతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వారి ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో పరిశీలించి, అవసరమైతే తక్షణమే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఈ జనరేషన్ పిల్లలు మొబైల్​ ఫోన్లు, టీవీలు, వీడియో గేమ్స్, సిస్టమ్స్​తో ఎక్కువగా గడుపుతూ ఉంటారు. అందువల్ల పడుకునే సమయంలో పిల్లల రూమ్​లో ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్​లు లేకుండా జాగ్రత్త పడాలంటున్నారు. లేదంటే రాత్రంతా కూర్చుని టీవీ చూడటమో, గేమ్స్ ఆడటమో చేస్తుంటారట. దీని ఫలితంగా, పిల్లలు సరిగా నిద్రపోరని తెలియజేస్తున్నారు. ఒత్తిడి, నిద్రవేళకు ముందు మొబైల్ వాడకంతో నిద్ర నాణ్యత గణనీయంగా ముడిపడి ఉందని ఓ అధ్యయనం పేర్కొంది.

