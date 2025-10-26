వరి సాగులో ‘బ్రిక్స్’ విలువ 18 - గుంటూరు జిల్లాలో స్విట్జర్లాండ్ బృందం నిర్ధారణ
సేంద్రియ పద్ధతిలో వరిని సాగుచేసిన రైతు కృష్ణప్రసాద్ - పంటకు ‘బ్రిక్స్’ విలువ లెక్కించగా ఏకంగా 18గా నమోదు - రైతు కృషిని అభినందించిన స్విట్జర్లాండ్ బృందం
Switzerland Team Confirms Brix Value 18 in Rice Crop : పెరుగుతున్న రసాయనాల వినియోగం అటు నేలకు, ఇటు జీవులకు ఎంతో నష్టాన్ని చేకూర్చుతోంది. అనారోగ్య సమస్యలకూ దారి తీస్తోంది. మితిమీరిన పురుగు మందులు, ఎరువుల వాడకంతో ప్రతీ పదార్థమూ కలుషితమై ప్రాణాలకే ముప్పుగా పరిణమించింది. అలాగే విచక్షణారహితంగా రసాయనాల వినియోగంతో భూసారం క్షీణిస్తోంది. ఈ విధానంలో మార్పు రావాలని భావించిన ఓ రైతు సేంద్రియ పద్ధతిలో వరి సాగుచేసి అద్భుతాలను సృష్టిస్తున్నారు. పంటకు ‘బ్రిక్స్’ విలువ లెక్కించగా ఏకంగా 18గా నమోదైంది. దీంతో ఏకంగా స్విట్జర్లాండ్ నుంచి వచ్చిన జీఐఎస్టీ బృందం ఆ వరిసాగును పరిశీలించి రైతు కృషిని అభినందించింది.
ఏకంగా ‘బ్రిక్స్’ విలువ 18 గా నమోదు : గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం పెదపాలెం గ్రామాన్ని శనివారం స్విట్జర్లాండ్ నుంచి వచ్చిన ‘గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ త్రూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (జీఐఎస్టీ) బృందం సందర్శించింది. వీరు గ్రామంలో సర్పంచి, రైతు పాటిబండ్ల కృష్ణప్రసాద్ సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగుచేసిన వరి పంటకు ‘బ్రిక్స్’ విలువ లెక్కించగా 18 నమోదైంది. ఇదే ప్రాంతంలో రసాయనాలతో సాగుచేసిన పంటకు కేవలం ‘5’ వచ్చింది. దీంతో బృంద సభ్యులైన ఆండ్రీ హాఫ్మన్, రోజాలీ హాఫ్మన్ తదితరులు రైతు కృషిని అభినందించారు. కృష్ణప్రసాద్ 55 ఎకరాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు.
అసలేంటీ ‘బ్రిక్స్’ విలువ? : వరి చేలో పోషక విలువలు, చీడపీడల్ని తట్టుకునే శక్తిని బ్రిక్స్ విలువతో నిర్ధారిస్తారు. ఈ విలువ 12కు పైన ఉంటే ఆరోగ్యకరమైన పంటగా, 10 కంటే తక్కువగా నమోదైతే పోషక విలువలు అత్యంత తక్కువగా ఉన్నట్లు చెబుతారు. ‘రిఫ్రాక్టోమీటర్’ అనే పరికరంలో వరి కంకి నుంచి తీసిన రసాన్ని ఉంచి ఈ విలువను శాస్త్రీయంగా లెక్కిస్తారు.
జీఐఎస్టీ బృందం పర్యటన వివరాలను ప్రకృతి వ్యవసాయం జిల్లా ప్రాజెక్టు మేనేజర్ రాజకుమారి వివరించారు. ‘‘యూరియా, డీఏపీ వంటివి వాడకుండా సహజసిద్ధంగా తయారయ్యే నీమాస్త్రం, ఘన, ద్రవ జీవామృతాలు వాడడం వల్లే బ్రిక్స్ విలువ మెరుగ్గా వచ్చింది. ఖర్చులు తగ్గాయి. ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల ఆరోగ్యవంతమైన ఉత్పత్తి సాధ్యమవుతుంది. శాస్త్రీయ అధ్యయనంతో ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రచారం చేయడమే ఈ పర్యటన ముఖ్య ఉద్దేశం’’ అని ఆమె వివరించారు. క్షేత్ర పరిశీలన తర్వాత గ్రామంలో విదేశీ బృందం రైతులతో చర్చాగోష్ఠి నిర్వహించింది. రైతు సాధికార సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ఛైర్మన్ విజయ్కుమార్ సంధానకర్తగా వ్యవహరించారు.
పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోన్న మహిళ : మరోవైపు రసాయనాలకు స్వస్తి పలికి సేంద్రియ సాగు చేపట్టిన గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళ పలువురికి ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఏకంగా ప్రధాని మోదీలో ప్రశంసలు అందుకున్నారు. గుంటూరు జిల్లా అత్తోట గ్రామానికి చెందిన యర్రు సత్యనారాయణ, స్వాతి దంపతులది వ్యవసాయ కుటుంబం. సొంతంగా 2 ఎకరాల భూమి ఉండగా మరో 10 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని మొత్తంగా 12 ఎకరాల్లో సాగు చేసేవారు. పురుగుమందులు, ఎరువులు ఎన్ని వాడినా భూమి గుల్లబారడం తప్ప దిగుబడులు రాక ఇబ్బందులు పడేవారు.
ఈ క్రమంలోనే స్వాతి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ బారిన పడ్డారు. తన అనారోగ్యానికి విపరీతమైన రసాయనాలు వాటితో పండించిన పంట ఉత్పత్తులే కారణమని గుర్తించారు. భర్తను ఒప్పించి ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు మళ్లారు. అప్పటివరకూ వాడిన ఎరువులను పూర్తిగా పక్కన పెట్టారు. పేడ, మూత్రంతో జీవామృతం, కషాయాలు తయారుచేసి పంటలకు చల్లుతూ మంచి దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు.
ప్రశంసించిన ప్రధాని మోదీ : ఈ విధంగా దాదాపు గత 10 ఏళ్లుగా స్వాతి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. అందులోనూ రోగాల కట్టడికి ఉపయోగపడేలా రోగనిరోధకశక్తి, పౌష్టిక విలువలు అధికంగా ఉన్న దేశీయ వరి వంగడాలకే ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. మైసూర్ మల్లిక, ఇంద్రాణి, కాలా బట్టి, బ్లాక్ రైస్, నవారా, నారాయణ కామిని, రత్నచోడి, పంచరత్న, తులసీబానో వంటి దేశీయ వంగడాలు పండించడం ద్వారా ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. సేంద్రియ వరి ఉత్పత్తులను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు చేరువ చేసేందుకు అవసరమైన పీజీఎస్ ధ్రువపత్రాన్ని ఇటీవల ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా స్వాతి అందుకుని ప్రశంసలు పొందారు.
