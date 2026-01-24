చికెన్ బిర్యానీ, ఇడ్లీ, దోశ - విజయవాడ వాసుల ప్రాధాన్యం ఈ మూడింటికే!
2025లో 7.78 లక్షల చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్లు- పోటీగా ఇడ్లీ, దోశ - ఫుడ్ ఆన్ ట్రైన్ ద్వారా దేశంలోనే అత్యధిక ఆర్డర్లలో ఒకటిగా నిలిచిన బెజవాడ జంక్షన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 10:42 AM IST
Vijayawada People Mostly Ordered Chicken Biryani in 2025: పండుగ అయినా, పుట్టినరోజు వేడుకలైనా, మరే ఇతర శుభకార్యాలైనా భోజనం అనగానే చాలా మందికి మొట్టమొదటగా గుర్తొచ్చేది బిర్యానీ. వేడుక ఏదైనా ఫుడ్ మాత్రం అదిరిపోవాల్సిందే. ఇక ఆ లిస్ట్లో బిర్యానీ లేకపోతే ఆహారప్రియులు చిన్నబోతారు. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ అందరూ బిర్యానీని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇక మన విజయవాడ వాసుల విషయానికివస్తే చికెన్ బిర్యానీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారనేది ఇప్పటికే పలు ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థలు తెలియజేశాయి.
కానీ 2025 సంవత్సరంలో బిర్యానీతో పాటు నగర వాసులు మరో రెండు ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా ఆర్డర్లు పెట్టినట్లు ప్రముఖ ఆహార డెలివరీ సంస్థ స్విగ్గీ తెలిపింది. ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తే ఇంటికి ఆహారాన్ని తీసుకొచ్చే సంస్థల్లో ఒకటైన స్విగ్గీ తాజాగా 2025 ఏడాదికి సంబంధించిన వివరాలను విడుదల చేసింది. అందులో ప్రజలు ఇడ్లీ, దోశలు కూడా బీర్యానీ స్థాయిలో లాగించేస్తున్నారనే విషయం కాస్త ఆసక్తికరమే. 2025 జనవరి 1 నుంచి నవంబరు 30 వరకు విజయవాడ పరిధిలో తమ సంస్థ ద్వారా ఏ ఆహారం ఎక్కువగా వినియోగదారులకు చేర్చారనే విషయాలను తెలియజేసింది. వాటిలో ఏఏ ఆహార పదార్థాల ఆర్డర్లు ఏ రేంజ్లో ఉన్నాయంటే.
7.78 లక్షల ఆర్డర్లు- బిర్యానీదే అగ్రస్థానం: గత కొన్నేళ్లుగా విజయవాడలో చికెన్ బిర్యానీదే అగ్రస్థానం. ఈ సారి కూడా 11 నెలల వ్యవధిలో 7.78 లక్షల చికెన్ బిర్యానీలను ఆహార ప్రియులకు స్విగ్గీ డెలివరీ చేసినట్లు వివరాల్లో పేర్కొంది. 3.2 లక్షల ఆర్డర్లతో రెండో స్థానంలో ఇడ్లీ, 2.7 లక్షల వెజ్ దోశలను నగరవాసులు ఇంటికి తెప్పించుకుని తినగా అది మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
పంజాబీ, బెంగాలీ వంటకాలకు ఆదరణ: భోజనానికి ముందు, తర్వాత, ఏదైనా తియ్యటి పదార్థం తీసుకోవడానికి చాలా మంది ఆసక్తి చూపుతారు. ఈ క్రమంలోనే పూర్ణం బూరెలు, గులాబ్ జామ్, బూందీ లడ్డూ, బొబ్బట్లు, చాక్లెట్ కేక్, కాజూ బర్ఫీ, అప్రికాట్ కేక్ లాంటివీ లాగిస్తున్నారని ఈ సంస్థ లెక్కల్లో తేలింది. అంతేకాకుండా నగరంలో పంజాబీ, బెంగాలీ వంటకాలను ఆస్వాదించే వాళ్ల సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. గతంతో పోలిస్తే ఈ లెక్క ఈసారి 30 నుంచి 35శాతం పెరిగినట్లు తేలింది.
స్నాక్స్లోకి చికెన్ వెరైటీస్: సమయాన్ని బట్టి ఉదయం అల్పాహారంలో వెజ్దోశ, ఇడ్లీతో పాటు ఉల్లి దోశ, వడ, పూరీలతో పాటు వెజ్ పిజ్జా, నగ్గెట్స్, ఫ్రెంచ్ఫ్రైస్లూ అధికంగానే తింటున్నారు నగరవాసులు. ఇక మాంసాహార ప్రియులు అయితే మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో చికెన్ ఫ్రై, చికెన్ బర్గర్, చికెన్ పాప్కార్న్, చికెన్ పిజ్జాలు స్నాక్స్గా తింటున్నారు.
బెజవాడ జంక్షన్కు డిమాండ్ పెరిగింది: విజయవాడ జంక్షన్లో రైల్వే ప్రయాణికుల కోసం ఫుడ్ ఆన్ ట్రైన్ ద్వారా ఆర్డర్లను అందజేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఆర్డర్లలో అగ్రస్థానంలో బెజవాడ జంక్షనే నిలిచినట్లు సంస్థ పేర్కొంది. గతేడాదితో పోలిస్తే 2025లో ఆర్డర్ల సంఖ్య 233శాతం పెరిగినట్టు సంస్థ ప్రకటించింది. దేశంలోనే అత్యధిక ఆర్డర్లలో ఇది ఒకటి కావడం గమనార్హం.
బిర్యానీ తర్వాత ఆ వంటకమే! - హైదరాబాద్లో 17లక్షలకు పైగా ఆర్డర్లు