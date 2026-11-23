ఏపీలో 13 కార్పొరేషన్లకు ప్రమాణ స్వీకారం స్టార్ట్ - కొనసాగుతున్న డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక
AP 13 Corporations Oath: ఏపీలో 13 నగర పాలక సంస్థలకు సంబంధించి మేయర్లు, కార్పొరేటర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అనంతరం డిప్యూటీ మేయర్ను ఎన్నుకుంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 1:14 PM IST
రాష్ట్రంలో 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన తొలి పాలకవర్గ సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఈ మేరకు తొలి సమావేశం నుంచే సభ్యుల పదవీకాలం ఐదేళ్ల పాటు ఉండనుంది. ఈ క్రమంలోనే తొలుత మేయర్లు, కార్పొరేటర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అనంతరం డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నుకుంటున్నారు మరోవైపు తొలి సమావేశంలో డిప్యూటీ మేయర్ను ఎన్నుకోని పక్షంలో, రెండు వారాల్లోపు నిర్వహించే తదుపరి భేటీలో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్లను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ఆదేశించింది.
ఈ క్రమంలోనే విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (వీఎంసీ) మేయర్గా జనసేన పార్టీ నేత వంగవీటి రాధా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మరోవైపు మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థ (జీవీఎంసీ) మేయర్గా ముక్కా శ్రావణి నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం లేదు. ఆమె తండ్రి ముత్యాలనాయుడు ఈ నెల 20న కన్నుమూశారు. శ్రావణి విజ్ఞప్తి మేరకు పాలకవర్గం ఏర్పాటైన మొదటి మూడు నెలల్లో లేదా మొదటి మూడు కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో ఆమె మేయర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయొచ్చని ఎస్ఈసీ ఉత్తర్వులిచ్చింది.
ఈ నేపథ్యంలోనే విశాఖ డిప్యూటి మేయర్గా పందిరి శివవెంకట ప్రసాద్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. జనసేన నుంచి కార్పొరేటర్గా గెలిచిన ఆయన పేరును ఎంపీ శ్రీభరత్, విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు ప్రతిపాదించారు. ఇందుకు సభ్యులు ఆమోదం తెలపడంతో శివవెంకట ప్రసాద్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రకటించారు. అంతకుముందు కార్పొరేటర్లందరితో జీవీఎంసీ ఎన్నికల అధికారి జిల్లా కలెక్టర్ ఒకేసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు.