'గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచినైన నేను' - నేడు కొలువుదీరనున్న కొత్త పాలకవర్గాలు
నేడు సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డ్ మెంబర్ల ప్రమాణ స్వీకారం - ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన సంబంధిత పంచాయతీ కార్యదర్శులు - రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన నమూనాలో వారి ప్రమాణస్వీకారాలు
Published : December 22, 2025 at 7:06 AM IST
Sarpanch Oath-taking Ceremony : రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డ్ మెంబర్లు నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఈ మేరకు సంబంధిత పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 11, 14, 17వ తేదీల్లో మూడు విడతల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 1,205 ఏకగ్రీవంతో పాటు ఎన్నికలు జరిగిన 11,497 పంచాయతీ స్థానాలు కలిపి మొత్తం 12,702 మంది సర్పంచులు కొత్తగా ఎన్నికయ్యారు. వీరంతా నేడు తమ పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం సర్పంచుల ప్రమాణ స్వీకారానికి అధికారులు సన్నాహాలు చేశారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన నమూనాలో వారి ప్రమాణ స్వీకారాలు జరగనున్నాయి. అనంతరం కొత్త సర్పంచులకు ప్రత్యేక అధికారులు బాధ్యతలను అప్పగిస్తారు.