మున్సిపాలిటీలకు కొత్త కళ - అట్టహాసంగా ప్రమాణస్వీకారాలు
Swearing-in Ceremonies in Municipalities : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తొలివిడత ఎన్నికలు జరిగిన పురపాలికలు, నగర పంచాయతీలకు కొత్త పాలకవర్గాల తొలి సమావేశాలు, ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాలు అట్టహాసంగా సాగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:58 PM IST
రాష్ట్రంలోని పురపాలికలు, నగర పంచాయతీలకు కొత్త కళ వచ్చింది. కోలాహలంగా నూతన పాలకమండళ్లు కొలువుదీరాయి. మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ నగరాలు, పట్టణాల్ని అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రకటించారు. కొత్త పురాధీశుల్ని ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అభినందించారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా కొండపల్లి మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా కన్నెగంటి అమూల్య ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆమెతో పాటు వార్డు సభ్యులు పదవీ ప్రమాణం చేశారు. మొదటి కౌన్సిల్ సమావేశంలో వైస్ ఛైర్మన్ను ఎన్నుకోనున్నారు. తిరువూరు మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్గా పసుపులేటి మాధవి, వైస్ ఛైర్మన్గా అబ్దుల్ హుస్సేన్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కూటమి కౌన్సిలర్ల మద్దతుతో అబ్దుల్ హుస్సేన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
కృష్ణా జిల్లా పెడన పురపాలక ఛైర్పర్సన్గా బళ్ల జ్ఞాన లింగ జోష్ణరాణి, వైస్ ఛైర్మన్గా అబ్దుల్ అజిత్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వీరితో పాటు 28 మంది కౌన్సిలర్లు పదవీ ప్రమాణం చేశారు. ఎంపీ బాలశౌరి, ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఉయ్యూరు మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్గా చేదుర్తిపాటి ప్రవీణ్ కుమార్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. వైస్ ఛైర్మన్గా చినకోటయ్య ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
వైస్ చైర్మన్గా కత్తి పద్మజ ఏకగ్రీవం : పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్గా టీడపీ నేత మారెళ్ల రామాంజనేయులు, వైస్ చైర్పర్సన్గా జనసేన అభ్యర్థి మామిడి దివ్యవాణి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరు పురపాలక ఛైర్మన్గా నారాయణ, వైస్ ఛైర్మన్గా శ్రీదేవి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. వీరితో పాటు అన్ని పార్టీల వార్డు కౌన్సిలర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. నెల్లూరు జిల్లాలోలోని బుచ్చిరెడ్డిపాళెం ఛైర్పర్సన్గా దొడ్ల విజయలక్ష్మి, వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఆలూరు నాగవేణి పదవీ ప్రమాణం చేశారు. ఆత్మకూరు ఛైర్పర్సన్గా బొమ్మిరెడ్డి షకీలా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వైస్ చైర్మన్గా కత్తి పద్మజ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో మున్సిపల్ పాలకవర్గం ప్రమాణ స్వీకారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఛైర్ పర్సన్గా జనసేన తరఫున గెలిచిన మురాల జ్యోతి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గెలిచిన 32 మంది కౌన్సిలర్లు ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక నిర్వహించారు. జనసేన పార్టీ నుంచి నాలుగో వార్డ్ కౌన్సిలర్గా గెలిచిన కళ్యాణ చక్రవర్తి వైస్ ఛైర్మన్గా ఎన్నికయ్యారు.
కడప జిల్లా మైదుకూరు పురపాలక సంఘం ఛైర్మన్గా ధనపాల జగన్ మోహన్ తోపాటు వార్డు కౌన్సిలర్లు పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వైస్ ఛైర్మన్గా జనసేన పార్టీకి చెందిన వాదనపల్లె శాంతకుమారిని సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. కడప జిల్లా కమలాపురం నగర పంచాయతీ మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్గా స్వప్న, వైస్ ఛైర్మన్గా చిన్న సుబ్బయ్య ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
ఘనంగా ప్రమాణస్వీకారం : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పురపాలక ఛైర్మన్గా సుధాకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేనకు చెందిన 40 మంది కౌన్సిలర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. కదిరి మున్సిపాలిటీలో కొత్త పాలకవర్గం కొలువు తీరింది. ఛైర్ పర్సన్గా అర్షియా భాను, వైస్ ఛైర్మన్గా 33వ వార్డు కౌన్సిలర్ విజయ్ కుమార్తో పాటు కౌన్సిలర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పెనుకొండ మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా త్రివేంద్రమూర్తి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అనంతరం మున్సిపల్ వైస్ చైర్ పర్సన్ ఎన్నిక నిర్వహించారు.
6వ వార్డ్ కౌన్సిలర్ షౌకత్ను వైస్ చైర్ పర్సన్గా ఎన్నుకున్నారు. మడకశిర నగర పంచాయతీ కొత్త పాలకవర్గం ప్రమాణస్వీకారం ఘనంగా జరిగింది. ఛైర్పర్సన్గా జనసేనకు చెందిన శారద ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వైస్ ఛైర్మన్గా టీడీపీ కౌన్సిలర్ బలరాంను కౌన్సిలర్లు ఎన్నుకొన్నారు. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్గా రేష్మ పర్వీన్, వైస్ చైర్పర్సన్గా స్వప్న ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి నూతన చైర్పర్సన్, వైస్ చైర్పర్సన్, కౌన్సిలర్లకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
13 కార్పొరేషన్లలో కొలువుదీరిన కొత్త పాలకవర్గాలు - అట్టహాసంగా సాగిన ప్రమాణ స్వీకారాలు
పలు మున్సిపాలిటీల వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నికల్లో వివాదాలు - ఉద్రిక్తతలు, అసంతృప్తుల మధ్య ప్రక్రియ