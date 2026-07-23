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దేశంలోనే తొలి ప్రైవేట్ బంగారు గని - ఇకపై జొన్నగిరి 'స్వర్ణగిరి గోల్డ్ మైన్‌'

కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ పేరు మార్పు - 'స్వర్ణగిరి గోల్డ్ మైన్‌'గా మారుస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు - జియో మైసూర్ సంస్థకు 30 ఏళ్ల పాటు మైనింగ్ లీజు

Jonnagiri Gold Mine as Swarnagiri Gold Mine
Jonnagiri Gold Mine as Swarnagiri Gold Mine (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 3:39 PM IST

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Jonnagiri Gold Mine as Swarnagiri Gold Mine : దేశంలోనే తొలి ప్రైవేట్ బంగారు గనికి కొత్త పేరు వచ్చింది. కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న జొన్నగిరి గోల్డ్ మైన్‌కు 'స్వర్ణగిరి గోల్డ్ మైన్'గా నామకరణం చేశారు. ఈ మేరకు గురువారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దేశంలో అత్యధికంగా బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే గనిగా ఎదిగే సామర్థ్యం దీనికి ఉందని ప్రభుత్వం బలంగా విశ్వసిస్తోంది.

ఎక్కడ ఉందంటే? : కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం పరిధిలో ఈ బంగారు గని ఉంది. పగిడిరాయి, జొన్నగిరి, ఎర్రగుడి గ్రామాల సరిహద్దుల్లో ఇది విస్తరించి ఉంది. మొత్తం 597.820 హెక్టార్ల భారీ విస్తీర్ణంలో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ప్రధానంగా బంగారం వెలికితీస్తారు. దీనికితోడు వెండి, రాగి, సీసం, జింక్ లాంటి ఇతర అనుబంధ ఖనిజాలను కూడా ఇక్కడ తవ్వుతారు.

30 ఏళ్ల పాటు లీజు : బంగారం వెలికితీత కోసం జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా (ప్రైవేట్) లిమిటెడ్ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. ఈ సంస్థకు ప్రభుత్వం 30 సంవత్సరాల పాటు మైనింగ్ లీజును మంజూరు చేసింది. ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో ముఖ్యమంత్రి ఈ గనిని సందర్శించారు. ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్‌లో బంగారు వాణిజ్య ఉత్పత్తిని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.

'స్వర్ణగిరి' పేరు ఎందుకు? : స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత దేశంలో ప్రైవేట్ రంగంలో ఏర్పాటైన తొలి బంగారు గని ఇదే. దీనికి ఉన్న జాతీయ ప్రాముఖ్యతను సీఎం గుర్తించారు. అందుకే ఈ గనిని ఇకపై 'స్వర్ణగిరి గోల్డ్ మైన్'గా పిలుస్తామని ప్రకటించారు. స్వర్ణం అంటే బంగారం. గిరి అంటే కొండ. ఇక్కడ బంగారం లభించే కొండలు ఉన్నందున ఈ పేరు పెట్టారు. పైగా పురాతన కాలం నుంచే ఇక్కడ బంగారం వెలికితీత జరిగిందన్న చారిత్రక నేపథ్యం కూడా ఈ పేరులో దాగి ఉంది.

చారిత్రక నేపథ్యం : ఈ ప్రాంతానికి సుదీర్ఘమైన ఖనిజ చరిత్ర ఉంది. ఇది తూర్పు ధార్వార్ క్రేటన్​లో భాగమైన జొన్నగిరి గ్రీన్‌స్టోన్ బెల్ట్ కిందకు వస్తుంది. ఇక్కడ అనేక పురాతన శిథిలాలు ఉన్నాయి. రాళ్లను పగలగొట్టిన గుర్తులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. పాత తవ్వకాల ఆనవాళ్లు కూడా ఇక్కడ మెండుగా ఉన్నాయి. శతాబ్దాల క్రితమే ఇక్కడ బంగారాన్ని వెలికి తీశారని ఇవి సూచిస్తున్నాయి. ఈ ఆనవాళ్లు 'జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా' దృష్టిని కూడా విశేషంగా ఆకర్షించాయి.

అత్యధునిక సాంకేతికతతో : గత 70 ఏళ్లలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాసెసింగ్ సదుపాయం ఉన్న మొదటి ప్రైవేట్ రంగ గని ఇదే కావడం విశేషం. ఇక్కడ ఓపెన్ పిట్ మైన్ విధానాన్ని వాడుతున్నారు. మూడు దశల క్రషింగ్, బాల్-మిల్ గ్రైండింగ్, నెల్సన్ కాన్సెంట్రేటర్ గ్రావిటీ సర్క్యూట్ వంటి అత్యాధునిక విధానాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. సీఐఎల్​ లీచింగ్, ఎల్యూషన్, ఎలక్ట్రో-విన్నింగ్ డోరే స్మెల్టింగ్ వంటి సరికొత్త ప్రక్రియలతో కూడిన ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్‌ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు.

అన్ని రికార్డుల్లోనూ మార్పు : జొన్నగిరి బంగారు గని పేరును అధికారికంగా మార్చాలని రాష్ట్ర మైనింగ్ డైరెక్టర్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఆయన విజ్ఞప్తి మేరకు ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ సంస్థకు కూడా ప్రభుత్వం పలు కీలక సూచనలు చేసింది. ఇకపై మైనింగ్ ప్లాన్, చట్టపరమైన అనుమతుల్లో పేరును అప్‌డేట్ చేయాలని ఆదేశించింది. ఐబీఎం, పర్యావరణ శాఖ, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, డీజీఎంఎస్ రికార్డుల్లోనూ పాత పేరు తీసేయాలని స్పష్టం చేసింది. తక్షణమే ఆయా రికార్డులన్నింటిలోనూ 'స్వర్ణగిరి బంగారు గని'గా పేరును మార్చడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

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