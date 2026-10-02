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ఆరోగ్యం-పరిశుభ్రత కోసం రన్ - విజయవాడలో స్వచ్ఛతాన్ 2026

శుభ్రత, ఆరోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించేందుకు విజయవాడలో స్వచ్ఛతాన్ -2026 పేరిట 5K, 10K, 21 కిలోమీటర్ల విభాగాల్లో మారథాన్ ప్రతిష్ఠాత్మంగా నిర్వహించారు.

విజయవాడలో స్వచ్ఛతాన్ 2026
విజయవాడలో స్వచ్ఛతాన్ 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 2:56 PM IST

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Swachhathan 2026 Marathon In Vijayawada : శుభ్రత, ఆరోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించేందుకు విజయవాడలో స్వచ్ఛతాన్ -2026 పేరిట మారథాన్ ప్రతిష్ఠాత్మంగా నిర్వహించారు. 5K, 10K, 21 కిలోమీటర్ల విభాగాల్లో పరుగు నిర్వహించారు. 22 రాష్ట్రాల నుంచి 10 వేల మంది రన్నర్లు, ప్రతినిధులు మారథాన్​లో పాల్గొన్నారు. విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం నంచి బందర్ రోడ్డు మీదుగా అమరావతి వరకు రన్ నిర్వహించారు.

రన్​లో పాల్గొన్న యువతీ యువకులు : చిన్నారులు, యువతీ యువకులు, నడి వయస్కులు, వయో వృద్ధులు ఇలా అన్ని వయస్సుల వారు ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా రన్​లో పాల్గొన్నారు. స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ అమరావతి రన్నర్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మారథాన్ ఏర్పాటు చేశారు. స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పట్టాభి, ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, పురపాలక శాఖ ప్రిన్సిపల్ కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్, విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యాన్ చంద్, అమరావతి రన్నర్స్ ప్రతినిధి రమేష్, హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్ రీజనల్ హెడ్ పవన్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

విజయవాడలో స్వచ్ఛతాన్ 2026 - ఆరోగ్యం-పరిశుభ్రత కోసం రన్ (ETV Bharat)

మొదటి స్థానంలో సతీష్ కుమార్ గంట : 21 కిలోమీటర్లు 34 ఏళ్ల లోపు విభాగంలో సతీష్ కుమార్, గంట 9 నిమిషాల 13 సెకన్లలో పరుగు పూర్తి చేసి మొదటి స్థానంలో నిలిచాడు. రెండో స్థానంలో అరవింద్, గంటా 10 నిమిషాల 35 సెకన్లలోనూ, అర్జున్ కుమార్, గంటా 11 నిమిషాల 46 సెకన్లలో మూడో స్థానంలో నిలిచారు. విజేతలకు పతకాలతోపాటు 10 లక్షల రూపాయల నగదు బహుమతులు అందించారు.

గత సంవత్సరం విజయవాడ దేశానికి రెండు ఐపీ అడ్రస్​లు ఇచ్చింది. ఒకటి స్వచ్ఛతాన్ కార్యక్రమం అయితే రెండోది విజయవాడ ఉత్సవం. రెండు ఒకేసారి రావడంతో ఇక్కడే సెలబ్రేట్​ చేసుకున్నాం. గత సంవత్సరం నిర్వహించిన స్వచ్ఛతాన్ కార్యక్రమం కంటే​ ఈసారి నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ప్రజలు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 22 రాష్ట్రాల నుంచి రన్నర్లు, ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. వారందరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. - కేశినేని శివనాథ్​ (చిన్ని), విజయవాడ ఎంపీ

దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు : విజయవాడలో గత ఏడాది నుంచి ప్రారంభమైన మారథాన్​కు దేశ వ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు లభించిందని ఎంపీ కేశినేని చిన్ని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మార్గదర్శకాలతో నిర్వహిస్తున్న విజయవాడ ఉత్సవ్​కు ఈసారి రాష్ట్రపతి హాజరవుతున్నారని 14 రాష్ట్రాల ముఖ్య మంత్రులు పాల్గొంటారని ఎంపీ చెప్పారు. మారథాన్​కు విశేష స్పందన లభించడం మంచి పరిణామమని గాంధీ జయంతి రోజున ప్రజల్లో ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పించడం కోసం ఇలాంటి పరుగు పోటీలు దోహం చేస్తాయని అధికారులు చెప్పారు.

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