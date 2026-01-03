ETV Bharat / state

వృథా వస్తువులిస్తే నిత్యావసరాలు - రోజుకు రెండు గ్రామాలకు స్వచ్ఛ రథం

శుభ్రమైన పల్లెలే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం స్వచ్ఛ రథాలకు స్వీకారం - ప్రజలకు ఇంటివద్దే వస్తు మార్పిడి విధానంలో నిత్యావసరాలు

Swachh Rath Anakapalli
Swachh Rath Anakapalli (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
Swachh Rath Anakapalli: శుభ్రమైన పల్లెలే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం స్వచ్ఛ రథాలకు స్వీకారం చుట్టింది. ఇంటిలో నెలల తరబడి ఎందుకూ పనికిరాకుండా పడి ఉండే వస్తువులను తీసుకుని వాటికి బదులు నిత్యావసరాలను నేరుగా ఇంటివద్దే అందజేస్తారు. స్వచ్ఛ రథం రోజుకు రెండు గ్రామాలకు వెళ్లేలా అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.

మార్కెట్‌ ధరకు అనుగుణంగా: అనకాపల్లి మండలానికి కేటాయించిన స్వచ్ఛరథాన్ని ఇటీవలే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఈ వాహనంలో ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలు, లోహపు వస్తువులు తీసుకొని మార్కెట్‌ ధరకు అనుగుణంగా నగదు అందజేస్తారు. నగదు వద్దంటే నిత్యావసర వసువులను అందిస్తారు. ఈ విధానం వల్ల గ్రామాల్లో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పేరుకుపోయిన ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది. ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన స్వచ్ఛరథం జనవరి 1 నుంచి సేవలు ప్రారంభించింది. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం నిర్దేశించిన రోజుల్లో ఆయా గ్రామాల్లో పర్యటిస్తుంది. గ్రామాలను శుభ్రంగా ఉంచే ప్రక్రియలో ఇదో ముందడుగుగా నిలుస్తుందని ఎంపీడీఓ ఆశాజ్యోతి తెలిపారు.

స్వచ్ఛ రథం నిర్వహణకు నెలకు రూ. 25 వేలు: గతంలో ఇంటింటికీ బియ్యం పంపిణీ చేసిన ఎండీయూ వాహనాలను అద్దెకు తీసుకొని అవసరమైన మార్పులు చేసి స్వచ్ఛ రథంగా మార్చారు. స్వచ్ఛ రథం నిర్వహణకు ప్రభుత్వం నెలకు రూ. 25 వేల చొప్పున అందిస్తుంది. నిర్వాహకులు కేజీ పాత ఇనుము రూ. 20, పేపర్లు రూ.15, పుస్తకాలు రూ. 10, అట్టపెట్టెలు రూ.10, ప్లాస్టిక్‌ సీసాలు రూ. 20, స్టీలు వస్తువులు రూ. 20, అల్యూమినియం రూ. 120, గాజుసీసా రూ. 2 చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వస్తుమార్పిడి విధానం కావాలని కోరుకునే వారికి కొబ్బరినూనె, దుస్తుల సబ్బులు, ఉల్లిపాయలు, కందిపప్పు, గోధుమపిండి ఇలా పలురకాల నిత్యావసర సరకులు అందిస్తున్నారు.

స్వచ్ఛ రథాలతో మంచి ఫలితాలు: రాష్ట్రంలో మరో వంద స్వచ్ఛ రథాలను త్వరలో ప్రారంభించనున్నారు. ప్రతి ఉమ్మడి జిల్లాకు 6 నుంచి 8 చొప్పున వీటిని కేటాయించనున్నారు. పలు జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించిన ఈ స్వచ్ఛ రథాలతో మంచి ఫలితాలు రావడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీటిని ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రజలు తమ ఇళ్లలోని ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాల మొదలు పాత పుస్తకాల వరకూ స్వచ్ఛ రథాలకు ఇచ్చి, అవసరమైన నిత్యావసరాలు తీసుకెళ్లొచ్చు. గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య సమస్య పరిష్కారం కోసం ఈ విధానాన్ని జులై 10న గుంటూరు గ్రామీణ మండలంలోని 11 పంచాయతీల్లో ప్రయోగాత్మకంగా స్వచ్ఛరథాల ద్వారా ప్రారంభించారు.

ఈ విధానానికి పరిష్కారం: ప్రజలు మురుగు కాలువల్లో పడేస్తున్న పాడైన ప్లాస్టిక్‌ వస్తువులు, పాత పుస్తకాలు, పేపర్లు, కాపర్, అల్యూమినియం, ఐరన్‌ తదితర వస్తువులను సేకరించి నిత్యావసరాలను స్వచ్ఛ రథాల ద్వారా అందిస్తున్నారు. నాలుగు నెలల్లో ఆరు జిల్లాల్లో కలిపి మొత్తం 1.92 లక్షల కిలోల ఘన వ్యర్థాలు సేకరించి రూ.2.95 కోట్ల విలువైన నిత్యావసరాలు ప్రజలకు అందించారు. స్వచ్ఛ రథాలు ఏర్పాటు చేసిన పంచాయతీల్లో పారిశుద్ధ్య సమస్య కూడా పరిష్కారమైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రత్యేకించి మురుగు కాలువల్లో ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలు, ఇతర ఘన వ్యర్థాలు పారబోసే విధానానికి పరిష్కారం లభించింది.

అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఈ స్వచ్ఛ రథాలు ప్రవేశపెట్టాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ 100 వాహనాలు సిద్ధం చేస్తోంది. అందుకు సంబంధించి ఆ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. వాటికి అనుగుణంగా స్వచ్ఛ రథాలు ప్రారంభించాలని జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు. ఇప్పటి వరకు గుంటూరు, కృష్ణా, తిరుపతి, నంద్యాల, పల్నాడు, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న స్వచ్ఛ రథాల నుంచి సేకరించిన ప్లాస్టిక్‌ వస్తువులు, పేపర్లు ఇతర ఘన వ్యర్థాల వివరాలు ఆరు జిల్లాల్లో ప్రస్తుతం తిప్పుతున్న స్వచ్ఛ రథాలు 25, ఇప్పటివరకు ఘన వ్యర్థాలు 1,92,448 కిలోలు సేకరించగా, ప్రజలకు రూ.2.95 కోట్ల విలువైన నిత్యావసరాలు అందజేశారు.

