స్వచ్ఛ గుంటూరు యాప్ - పరిశుభ్రతకు భంగం కలిగిస్తే ఫైన్ కట్టాల్సిందే
బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మటం, మూత్రవిసర్జన చేయటం చేస్తే ఫైన్ - షాపుల్లో ప్లాస్టిక్ కవర్ల వినియోగించే వారికి జరిమానా - లైసెన్సు లేకుండా వ్యాపారాలు చేస్తే యాప్ ద్వారా జరిమానా విధింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 1:18 PM IST
Swachh Guntur to Clean City: ఇంతక ముందు ఒక లెక్క ఇప్పుడు ఒక లెక్క! అంతా మారాలి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మటం. మూత్రవిసర్జన చేయటం, లైసెన్సు లేకుండా వ్యాపారాలు చేయటం, ఇష్టారాజ్యంగా ప్లాస్టిక్ కవర్ల వినియోగించడం. ఇక చేయకూడదు. కాదు కూడదు అని నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఫైన్ కట్టాల్సిందే. గుంటూరు నగరంలో పరిశుభ్రతకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చే క్రమంలో పౌర స్పృహను పెంచేలా నగరపాలక సంస్థ అధికారులు స్వచ్ఛ గుంటూరు పేరుతో సరికొత్త కార్యాచరణను ప్రారంభించారు.
యాప్ ద్వారా జరిమానా: గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో నగర పరిశుభ్రతకు భంగం కల్గించే వారిపై అపరాధ రుసుం విధించేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. పరిశుభ్రత నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వ్యక్తులు, వ్యాపార సంస్థలపై డిజిటల్ చలానాలు జారీ చేస్తున్నారు. దీని కోసం స్వచ్ఛ గుంటూరు పేరుతో ప్రత్యేకంగా మొబైల్ యాప్ రూపొందించారు. కార్పొరేషన్ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ వ్యక్తులతోపాటు దుకాణ యజమానులు ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే వారికి జరిమానా విధించనున్నారు. ఎక్కడపడితే అక్కడ ఉమ్మడం, మూత్రవిసర్జన చేయటం, నిర్దేశిత ప్రమాణాలు లేని ప్లాస్టిక్ సంచుల వాడకాన్ని పరిశీలిస్తారు. నిబంధనలను పాటించకపోతే పేరు తెలుసుకుని ఫోన్లోని యాప్ ద్వారా జరిమానా వేస్తారు.
'దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థలు పాల్పడే ఉల్లంఘనలపైనా కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా స్వచ్ఛ గుంటూరు యాప్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. షాపు ముందు చెత్త వేయటం, నిర్మాణ వ్యర్థాలు రోడ్లపై పోయటం, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ పడేయటం, సరైన పారిశుద్ధ్య చర్యలు పాటించకపోవటం వంటి ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన వ్యాపారస్థులకు కూడా జరిమానా విధిస్తారు. నేరుగా సంబంధిత వ్యక్తి, లేదా వ్యాపార సంస్థ పేరిట అప్పటికప్పుడు చలాన్ రాసి జరిమానా వసూలు చేస్తారు.' -మయూర్ అశోక్, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్
ట్రేడ్ లైసెన్సుల విషయంలో కార్పొరేషన్ సిబ్బంది కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. లైసెన్సు లేని వారికి ఈ యాప్ ద్వారా వెంటనే జరిమానా వేస్తున్నారు. నగరంలో 40వేలకు పైగా దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థలుంటాయని అధికారుల అంచనా. ఇందులో కేవలం 20వేల మంది మాత్రమే నగరపాలకసంస్థ నుంచి ట్రేడ్ లైసెన్స్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు లైసెన్స్ లేకుండా వ్యాపారాలు చేసేవారిని కట్టడి చేసేందుకు కూడా యాప్ ఉపయోగపడుతుంది. ప్రస్తుతం నగరపాలక సంస్థ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో తిరిగి దుకాణదారులకు, ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
త్వరలో పూర్తిస్థాయిలో యాప్ను ఉపయోగించి జరిమానాల వసూళ్లకు సిద్ధమవుతున్నారు. వెంకటరత్నం, దుకాణ యజమాని సాంకేతికతను వినియోగించి పరిశుభ్రత, బాధ్యతాయుత పౌర సేవలను బలోపేతం చేయటంతో పాటు నగరపాలక సంస్థ ఆదాయం పెంచేలా యాప్ ఉపయోగపడనుంది. నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు ప్రజలు, వ్యాపార సంస్థలు సహకరించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
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